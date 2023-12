Israel wusste seit mehr als einem Jahr von dem Anschlagsplan der Hamas, enthüllt die New York Times, wie ein 40-seitiges Dokument des israelischen Geheimdienstes mit dem Codenamen "Jericho Walls" belegt : Es beschreibt Punkt für Punkt, ohne das Datum zu nennen, den Anschlag, der dann von der Hamas am 7. Oktober 2023 verübt werden soll. Der Plan war vor dem 7. Oktober 2023 mehr als ein Jahr lang unter israelischen Militär- und Geheimdienstbeamten weit verbreitet, aber sie kamen zu dem Schluss, dass "ein Angriff dieser Größenordnung die Fähigkeiten der Hamas übersteigt". Im vergangenen Juli, nur drei Monate vor dem Anschlag, warnte ein leitender Analyst der Einheit 8200 des israelischen Geheimdienstes, dass die Hamas eine intensive Übung durchgeführt habe, die der im Plan beschriebenen ähnelt. Doch ein Oberst des Geheimdienstes verwarf seinen Bericht. Am 7. Oktober 2023 führte die Hamas den Angriffsplan mit "erstaunlicher Präzision" aus: ein Sperrfeuer von Raketen, Drohnen zur Deaktivierung von Überwachungskameras und automatischen Maschinengewehren entlang des Gaza umgebenden Zauns, bewaffnete Männer, die durch mit Bulldozern geöffnete Breschen in die Sperranlage eindringen. Genau das stand in dem Plan, den der israelische Geheimdienst die Jericho-Mauern nannte.

Diese außergewöhnliche Dokumentation – die der politisch-mediale Mainstream weitgehend ignoriert hat – bestätigt, was wir seit der 113. Episode von Grandangolo mit dem Titel "Der 11. September im Nahen Osten" auf der Grundlage von Fakten und nicht von Meinungen demonstriert haben: Die israelische Führung wurde von dem Hamas-Angriff nicht überrascht, sondern trug zu seiner Ausführung bei, um den Vorwand für die Umsetzung ihres strategischen Plans zu haben. Es geht um die Vernichtung der Bevölkerung von Gaza: Die Zahl der Toten und Schwerverwundeten, vor allem Frauen und Kinder, beläuft sich bisher auf etwa 60 000, was (wenn wir uns in einer ähnlichen Situation befänden) etwa 2 Millionen Toten und Schwerverletzten in Italien entspricht. Gleichzeitig ist der Plan, Gaza unbewohnbar zu machen, indem man es mit Tausenden Bomben bombardiert, die von den Vereinigten Staaten geliefert werden: In weniger als sieben Wochen zerstörten israelische Bombardierungen fast 70 % der Gebäude im Norden und tun gerade dasselbe im Süden, während Alliierte Bombenangriffe auf Deutschland während des Zweiten Weltkriegs 60% der Gebäude in Dresden und anderen Städten zerstörten.

Die endgültige Lösung besteht nach dem Plan der israelischen Führung darin, die Bevölkerung von Gaza in die Sinai-Wüste zu deportieren und Gaza als palästinensisches Territorium verschwinden zu lassen, und dann dasselbe mit dem Westjordanland zu tun, wodurch nicht nur ein Kriegsverbrechen, sondern ein wahres Verbrechen des Völkermords begangen wird.

Dieses internationale Verbrechen besteht in der systematischen Vernichtung einer ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppe als solcher, durch die Ausrottung von Individuen, die Trennung und Zerstreuung von Familiengruppen und die Zerschlagung aller sozialen, politischen, religiösen und kulturellen Institutionen.