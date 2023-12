Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fonti diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci differenti, confrontare argomentazioni contraddittorie.

L’esigenza di pluralità di fonti è diventata ancora più indispensabile allorché il massacro di Gaza ci viene presentato in modo uniforme e ci vengono nascoste le reazioni della maggior parte del mondo.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri.

Questa preziosa fonte d’informazione è accessibile solo su abbonamento:

– Sottoscrizione annuale: 150 euro

– Sottoscrizione mensile: 15 euro

Nel sommario di questa settimana:

EDITORIALE

• Il fronte del Mar Rosso

AMERICHE

• Gli Stati Uniti si riscaldano con l’uranio russo

• Il Congresso contro l’influenza di NewsGuard

• Come vedono gli statunitensi il conflitto in Palestina

• La Casa Bianca preoccupata per il possibile uso di fosforo bianco da parte di Israele

• Aiuti di emergenza delle comunità ebraiche nordamericane a Israele

• Boicottaggio dei marchi che sostengono Israele

• Presto Hunter Biden sarà accusato di «oltraggio al Congresso»

• La Colombia mette in dubbio la validità dei farmaci anti-Covid non sperimentati, in particolare quelli a RNA messaggero

• Mediazione venezuelana-guyanese

• Fallimento dei negoziati UE-MercoSur

• Il criminale Alberto Fujimori in libertà

EUROPA

• Boris Johnson ha cercato di sottrarre dosi di AstraZeneca ai Paesi Bassi

• La Polonia perseguita da Pfizer

• L’Ungheria vieta finanziamenti stranieri in politica interna

• L’Ungheria subordina il sostegno all’Ucraina allo sblocco delle sovvenzioni

• La Ue divisa su Hamas

• Il parlamento europeo esige che la Cina rispetti «l’ordine internazionale fondato

• L’Ucraina a Davos

• Russia e Danimarca

AFRICA

• L’Egitto si protegge dei Fratelli Mussulmani di Gaza

• Accordo tra Khalifa Haftar e la Russia

• Algeri ospita un incontro dei firmatari della denuncia di Benjamin Netanyahu alla CPI

• Abdel Fattah al-Burhan si allinea ai Fratelli Mussulmani

• Il Burkina Faso si prepara ad abbandonare il francese come lingua ufficiale

• Il Mali scopre prove del sostegno francese agli jihadisti

• Influenza dello Hezbollah in Mali e Benin

• Il tribunale della CEDEAO respinge l’istanza del Niger

• L’Alleanza degli Stati del Sahel potrebbe mutarsi in confederazione

• Il presidente Cyril Ramaphosa abbandonato dal suo partito

ASIA

• Eli Cohen conferma che la guerra contro Hamas continuerà

• I negoziati con Hamas proseguono, ma altrove

• L’Ucraina teme di essere abbandonata da Benjamin Netanyahu

• Yosef Almansi a proposito della «gang di Sinwar»

• Yaïr Lapid contro i milardari di Hamas

• Rinviata una visita di Hamas a Beijing

• Errore di comunicazione delle FDI

• I soldati tenuti alla larga da Benjamin Netanyahu

• Zona cuscinetto tra Israele e Libano

• Bernard Emié in Medio Oriente

• Provocazioni israeliane contro il Libano

• Come la Giordania vede Israele

• Evoluzione delle fazioni jihadiste di Idlib

• La Siria ripristina la raffineria di Homs

• In Iraq rispunta la vicenda delle agenzie di lobbying statunitensi

• L’Arabia Saudita considera più importante la Russia del Regno Unito

• Arabia Saudita e Iran si coordinano di fronte a Israele

• Ali Khamenei ricorda la posizione iraniana su Israele

• L’Iran orgoglioso del proprio operato ideologico

• La Turchia prevede di espellere 200.000 lavoratori immigrati siriani

• La Corte suprema di Bharat convalida la repressione di Narendra Modi in Kashmir

• Bharat nuovamente accusata di tentare di uccidere gli indipendentisti sikh all’estero

• Una nave filippina e una nave cinese si scontrano nelle Isole Spratleys

• Convenzione mondiale della pace 2023 a Manila

• La Corea del Nord pensa di fornire lavoratori alla Russia

• I Diritti dell’uomo secondo Kim Jong-un

• La Corea del Sud riprende il volantinaggio sulla Corea del Nord

• La Cina rivendica le isole Senkaku

• Epidemia di spionaggio a Taiwan, a profitto della Cina popolare

• Gigantesco scandalo di corruzione sistematica del Partito liberal-democratico giapponese

OCEANIA

• L’Australia inasprisce le condizioni d’immigrazione

• Papua-Nuova Guinea siglano un accordo di sicurezza con l’Australia

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• 153 Stati adottano una risoluzione reclamante l’immediato cessate-il-fuoco a Gaza

• Haiti è tuttora senza forza di pace internazionale

• Statistiche dell’OMS sulla situazione a Gaza

• Il G7 intensifica la cooperazione nella lotta alla frode organizzata transfrontaliera

• Il Tribunale speciale per il Libano chiude senza aver consentito di far luce su alcunché