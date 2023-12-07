Генеральная Ассамблея,

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций,

руководствуясь также международным гуманитарным правом, в частности Женевской конвенцией от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны , а также международными стандартами в области прав человека, в частности Всеобщей декларацией прав человека и международными пактами о правах человека ,

ссылаясь на свои соответствующие резолюции и на соответствующие резолюции Совета по правам человека,

ссылаясь также на соответствующие резолюции Совета Безопасности, включая резолюцию 2334 (2016) от 23 декабря 2016 года,

принимая к сведению вынесенное Международным Судом 9 июля 2004 года консультативное заключение относительно правовых последствий строительства стены на оккупированной палестинской территории и ссылаясь в этой связи на свою резолюцию ES 10/15 от 20 июля 2004 года,

ссылаясь на заявление от 15 июля 1999 года и декларации от 5 декабря 2001 года и от 17 декабря 2014 года , принятые Конференцией Высоких Договаривающихся Сторон четвертой Женевской конвенции, и приветствуя инициативы, предпринимаемые как индивидуально, так и коллективно государствами-участниками в соответствии со статьей 1 Конвенции с целью обеспечить соблюдение Конвенции на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим,

ссылаясь также на свою резолюцию 58/292 от 6 мая 2004 года,

будучи убеждена в том, что сама оккупация представляет собой грубое нарушение прав человека, и будучи глубоко обеспокоена последующими постоянными нарушениями Израилем норм международного права, включая международное гуманитарное право и международное право прав человека, а также осуществляемой им политикой дискриминации против палестинского гражданского населения на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим ,

будучи крайне обеспокоена сообщениями, касающимися серьезных нарушений прав человека и грубых нарушений норм международного гуманитарного права,

принимая во внимание доклад независимой международной миссии по установлению фактов в целях расследования последствий израильских поселений для гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав палестинского народа на всей оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим ,

ссылаясь на доклад международной независимой комиссии по расследованию, учрежденной резолюцией S 28/1 Совета по правам человека ,

подчеркивая необходимость добиваться привлечения к ответу за все нарушения норм международного гуманитарного права и международного права прав человека, чтобы прекращать безнаказанность, обеспечивать правосудие, предотвращать дальнейшие нарушения, защищать гражданских лиц и содействовать миру,

рассмотрев доклад Специального комитета по расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях и соответствующие доклады Генерального секретаря ,

ссылаясь на Декларацию принципов о временных мерах по самоуправлению от 13 сентября 1993 года и последующие имплементационные соглашения между палестинской и израильской сторонами,

отмечая присоединение Палестины к нескольким договорам по правам человека и основным конвенциям по гуманитарному праву, а также другим международным договорам,

подчеркивая настоятельную необходимость обеспечения полного прекращения израильской оккупации, начавшейся в 1967 году, и прекращения нарушений прав человека палестинского народа и обеспечения реализации его неотъемлемых прав человека, включая право на самоопределение и свое независимое государство, что приведет к мирному, справедливому, долгосрочному и всеобъемлющему решению вопроса о Палестине,

1. дает высокую оценку Специальному комитету по расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях за его усилия по выполнению задач, возложенных на него Генеральной Ассамблеей, несмотря на попытки препятствовать выполнению его мандата;

2. вновь требует, чтобы Израиль, оккупирующая держава, в соответствии с его обязанностями как государства — члена Организации Объединенных Наций сотрудничал со Специальным комитетом в осуществлении его мандата, и выражает сожаление по поводу по-прежнему недостаточного сотрудничества в этом отношении;

3. выражает сожаление по поводу указанных в докладе Специального комитета за отчетный период политики и действий Израиля, нарушающих права человека палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях;

4. выражает глубокую обеспокоенность в связи с критическим положением на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, в результате незаконных действий и мер со стороны Израиля, и в особенности осуждает и призывает немедленно прекратить всю незаконную поселенческую деятельность Израиля и сооружение стены, снять блокаду с сектора Газа, а также полностью прекратить чрезмерное и неизбирательное применение силы и проведение военных операций против гражданского населения, насилие со стороны поселенцев, провокации и подстрекательства в отношении святынь, уничтожение и конфискацию имущества, насильственное перемещение гражданских лиц, содержание тысяч мирных граждан под стражей или в заключении и все меры коллективного наказания в отношении палестинского гражданского населения;

5. просит Специальный комитет впредь до полного прекращения израильской оккупации продолжать расследование политики и действий Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и других арабских территориях, оккупированных Израилем с 1967 года, особенно нарушений Израилем Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, и консультироваться в надлежащих случаях с Международным комитетом Красного Креста сообразно с его правилами для обеспечения населению этих оккупированных территорий, в том числе заключенным и задержанным, гарантий благополучия и соблюдения прав человека, а также представлять Генеральному секретарю ежегодные доклады о текущем положении на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим;

6. просит также Специальный комитет продолжать расследовать практику обращения с тысячами палестинских и арабских заключенных и задержанных, включая детей, женщин и избранных представителей, в израильских тюрьмах и пенитенциарных учреждениях на оккупированной палестинской территории и выяснять их статус и выражает глубокую обеспокоенность по поводу суровых условий содержания заключенных и грубого обращения с ними и по поводу недавних голодовок, подчеркивая необходимость соблюдения всех применимых норм международного права, в том числе четвертой Женевской конвенции , Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) и Правил Организации Объединенных Наций, касающихся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила) ;

7. просит Генерального секретаря:

a) обеспечивать Специальному комитету все необходимые условия, в том числе условия для посещения им оккупированных территорий, чтобы он мог расследовать политику и действия Израиля, о которых идет речь в настоящей резолюции;

b) использовать свои добрые услуги для содействия и оказания поддержки Специальному комитету в выполнении им своего мандата;

c) продолжать ставить перед Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека задачу оказания помощи Специальному комитету в выполнении им своих задач;

d) распространять среди государств-членов ежегодные доклады, упомянутые в пункте 5 выше, и обеспечивать через Департамент глобальных коммуникаций Секретариата самый широкий доступ к докладам Специального комитета и к информации о его деятельности и выводах.