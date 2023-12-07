Генеральная Ассамблея,

рассмотрев доклад Специального комитета по расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях ,

будучи глубоко обеспокоена тем, что сирийские Голаны, оккупированные с 1967 года, до сих пор находятся под израильской военной оккупацией,

ссылаясь на резолюцию 497 (1981) Совета Безопасности от 17 декабря 1981 года,

ссылаясь также на свои предыдущие соответствующие резолюции, последней из которых была резолюция 77/125 от 12 декабря 2022 года,

рассмотрев доклад Генерального секретаря, представленный во исполнение резолюции 77/125 ,

ссылаясь на свои предыдущие соответствующие резолюции, в которых она, в частности, призывала Израиль положить конец своей оккупации арабских территорий,

вновь подтверждая незаконность принятого Израилем 14 декабря 1981 года решения установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанах, приведшего к фактической аннексии этой территории,

подтверждая, что приобретение территории силой недопустимо по международному праву, в том числе по Уставу Организации Объединенных Наций,

подтверждая также применимость Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны к оккупированным сирийским Голанам,

принимая во внимание резолюцию 237 (1967) Совета Безопасности от 14 июня 1967 года,

приветствуя созыв в Мадриде на основе резолюций Совета Безопасности 242 (1967) от 22 ноября 1967 года и 338 (1973) от 22 октября 1973 года Мирной конференции по Ближнему Востоку, направленной на установление справедливого, всеобъемлющего и прочного мира, и выражая глубокую озабоченность в связи с пробуксовыванием мирного процесса на всех направлениях,

1. призывает Израиль, оккупирующую державу, выполнить соответствующие резолюции об оккупированных сирийских Голанах, в частности резолюцию 497 (1981) Совета Безопасности, в которой Совет, среди прочего, постановил, что решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанах является недействительным и не имеет международной юридической силы, и потребовал, чтобы Израиль, оккупирующая держава, немедленно отменил свое решение;

2. призывает также Израиль воздерживаться от изменения физического характера, демографического состава, институциональной структуры и правового статуса оккупированных сирийских Голан, и в частности воздерживаться от создания поселений;

3. определяет, что все законодательные и административные меры и действия, которые были или будут предприняты Израилем, оккупирующей державой, с целью изменить характер и правовой статус оккупированных сирийских Голан, являются недействительными, представляют собой грубое нарушение международного права и Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и не имеют юридической силы;

4. призывает Израиль воздерживаться от навязывания израильского гражданства и израильских удостоверений личности сирийским гражданам на оккупированных сирийских Голанах и от своих репрессивных мер против населения оккупированных сирийских Голан;

5. выражает сожаление по поводу нарушений Израилем Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны;

6. вновь призывает государства-члены не признавать никаких законодательных или административных мер и действий, о которых говорится выше;

7. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее семьдесят девятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции.