Präsident Wolodymyr Selenskyj, der von Präsident Joe Biden in Washington eingeladen wurde, setzt den US-Kongress unter Druck, damit er das Ausgabengesetz verabschiedet, das 50 Milliarden Dollar an neuer Militärhilfe für die Ukraine vorsieht. Die New York Times schreibt: "Die ukrainische Gegenoffensive, die vor sechs Monaten gestartet wurde, ist gescheitert. Kiew sieht sich mit schwindendem Militärpersonal, Munitionsbeständen und westlicher Unterstützung konfrontiert. Moskau zeigt seine Fähigkeit, einen langwierigen Krieg durchzuhalten." In dieser Situation, so die New York Times weiter, "suchen die Vereinigten Staaten und die Ukraine nach dem Scheitern der Gegenoffensive nach einer neuen Strategie: Das Pentagon schickt General Antonio Aguto, der von einem Stützpunkt in Deutschland aus die Unterstützung für die Ukraine befehligt, für längere Zeit nach Kiew. General Aguto wird mit der militärischen Führung des Landes enger zusammenarbeiten."

Während die Vereinigten Staaten den Krieg in der Ukraine direkt und über die NATO weiter unterhalten, unterstützen sie Israel weiterhin im Krieg in Gaza. Der Plan der israelischen Führung ist, die Bevölkerung von Gaza in die Sinai-Wüste zu deportieren und Gaza als palästinensisches Territorium auszulöschen und dann dasselbe mit dem Westjordanland zu tun. Die US-Strategie, die von Israel unterstützt wird, zielt darauf ab, den Krieg im Nahen Osten auszuweiten, wo die USA ihre vorherrschende Stellung verlieren, angesichts des Vormarsches der politisch-wirtschaftlichen Projekte Russlands und Chinas, und der bevorstehenden Erweiterung der BRICS-Staaten auf den Iran und Saudi-Arabien.

Um diese Kriegsstrategie zu unterstützen, erhöhen die USA ihre ohnehin schon enormen Militärausgaben weiter. Der Senat verabschiedete ein Verteidigungsgesetz in Höhe von 886 Milliarden US-Dollar plus andere Militärausgaben, wodurch sich die Gesamtsumme auf mehr als 1,2 Billionen US-Dollar beläuft, was etwa der Hälfte der weltweiten Militärausgaben entspricht.