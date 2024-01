Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fonti diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci differenti, confrontare argomentazioni contraddittorie.

L’esigenza di pluralità di fonti è diventata ancora più indispensabile allorché il massacro di Gaza ci viene presentato in modo uniforme, senza fare emergere la divisione di Hamas tra Fratelli Mussulmani e partigiani della Resistenza palestinese, nonché quella di Israele tra nazionalisti e partigiani del suprematismo ebraico; e ci vengono nascoste le reazioni della maggior parte del mondo.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri. Abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Questa preziosa fonte d’informazione è accessibile solo su abbonamento:

– Sottoscrizione annuale: 150 euro

– Sottoscrizione mensile: 15 euro

Abbondandovi non solo sarete informati in profondità, ma sosterrete il nostro impegno.

Nel sommario del numero 70:

EDITORIALE

• 0107 L’Ian attacca la Siria occupata, l’Iraq e il Pakistan

AMERICHE

• 0108 Secondo Washington le accuse del Sudafrica a Israele non hanno fondamento

• 0109 La nomina dell’avvocato speciale contro Donald Trump non sarebbe valida

• 0110 John Kerry prenderà parte alla campagna elettorale di Joe Biden

• 0111 Mike Johnson vorrebbe licenziare i funzionari che sono contrari alla politica estera di Joe Biden

• 0112 Hunter Biden davanti alla Giustizia

• 0113 Hunter Biden fa retromarcia davanti al Congresso

• 0114 La valutazione dei dipinti di Hunter Biden sembra legata a benefici elargiti dal padre

• 0116 Il Pentagono ha perso armi per un miliardo di dollari

• 0117 Le fanfaronate del Pentagono

• 0118 La Cia a Gaza

• 0119 I sostenitori di Guy Philippe bloccano Port-au-Prince

• 0120 In Ecuador ristabilito l’ordine pubblico

• 0121 Ucciso il procuratore ecuadoregno che indagava sui cartelli della droga

EUROPA

• 0122 La Marina britannica non ha i mezzi per svolgere le missioni

• 0123 Il Regno Unito vieta Hizb Ut-Tahrir

• 0124 L’Alta corte di Londra conferma le prerogative del governo contro le opinioni dissidenti

• 0125 Gli amori di Gabriel Attal

• 0126 La Francia non sosterrà il Sudafrica contro Israele

• 0127 La Corte di cassazione convalida la condanna di Lafarge

• 0128 Il senato francese contrario al trattato di libero-scambio MercoSur-Unione europea

• 0129 La Bundeswehr si prepara alla guerra mondiale sullo sfondo dell’espulsione degli apolidi di Lettonia

• 0130 Gli agricoltori bloccano Berlino

• 0131 Politici dell’AfD partecipano a un raduno neonazista

• 0132 La Polonia riallaccia i rapporti con l’esercito tedesco

• 0133 Rimozione del blocco al confine tra Polonia e Ucraina

• 0134 La Bulgaria entra parzialmente nello spazio Schengen

• 0135 Volodymyr Zelensky non vuole il cessate-il-fuoco

• 0136 Il bel sogno del piano di pace ucraino

• 0137 Il Gruppo di esperti di Yermak-McFaul per monitorare le sanzioni contro la Russia denuncia la fornitura di componenti occidentali all’industria bellica russa

• 0138 Vladimir Putin annuncia che la Russia prenderà Odessa

• 0139 Il ministero della Difesa russo afferma di aver ucciso una sessantina di «mercenari» francesi in Ucraina

• 0140 Accordo strategico tra Russia e Iran

AFRICA

• 0141 Difficile messa in sicurezza del corridoio di Filadelfia

• 0142 Gli Stati Uniti pensano di ripristinare la monarchia in Libia

• 0143 Algeri sollecitata da Washington a ospitare Hamas

• 0144 Hemeti invitato dall’IGAD

• 0145 La Namibia riconsidera il sostegno tedesco a Israele

• 0146 Il Sudafrica ha titolo per parlar di apartheid in Israele perché lo ha vissuto

ASIA

• 0147 Benjamin Netanyahu respinge l’accusa di genocidio

• 0148 Israele denuncia l’ipocrisia del Sudafrica

• 0149 Benjamin Netanyahu fa retromarcia su Gaza

• 0150 Benny Gantz non condivide gli obiettivi del gabinetto di guerra

• 0151 La versione saudita dell’attacco del 7 ottobre

• 0152 Chi ha ucciso le vittime del 7 ottobre?

• 0153 L’UNRWA chiamata in causa da israeliani

• 0154 Yoav Galland spiega la propria strategia

• 0155 il direttore dello Shin Bet dovrebbe dimettersi

• 0156 L’Alta corte annulla i permessi di porto d’armi abusivamente concessi da Itamar Ben-Gvir

• 0157 Israele cerca di deportare i palestinesi in Africa?

• 0158 Mahmoud Abbas ricorda di essere sempre stato presente a Gaza

• 0159 Mohammad Chtayyeh denuncia la focalizzazione sul “giorno dopo”

• 0160 Nuovo scontro all’interno del gabinetto di guerra

• 0161 Le esigenze di Najib Mikati

• 0162 Come Hezbollah vede il conflitto in Mar Rosso

• 0163 Una pace tra Israele e Libano non romperà l’unità dell’Asse della Resistenza

• 00164 Le Brigate islamiche El-Ess intervengono al confine tra Libano e Israele

• 0165 Sciolto il Tribunale speciale delle Nazioni unite per il Libano

• 0166 Damasco riprende il controllo del pellegrinaggio dei siriani alla Mecca

• 0167 L’Arabia saudita non vuole cominciare una nuova guerra nello Yemen

• 0168 Gli anglosassoni proseguono la guerra in Yemen

• 0169 Secondo Ansar Allah, gli Stati uniti agiscono in modo tribale

• 0170 Per il Qatar l’espulsione dei palestinesi è una linea rossa

• 0171 Per Hamad Bin Jassem al-Thani spetta a Israele, non agli arabi, pagare la ricostruzione di Gaza e tocca ai palestinesi gestirla

• 0172 Il messaggio della Turchia a Israele

• 0173 Per Recep Tayyip Erdogan gli Anglosassoni vogliono trasformare il Mar Rosso in un mare di sangue

• 0174 Levata di scudi contro due giocatori di calcio israeliani

• 0175 La Turchia replica al PKK

• 0176 L’occhio iraniano sui combattimenti nel Mar Rosso

• 0177 Secondo l’ambasciatore iraniano alle Nazioni unite, Washington e Tel-Aviv si spartiscono i ruoli

• 0178 Le Maldive scelgono il commercio cinese piuttosto che la sovranità indiana

• 0179 Nauru non riconosce più Taiwan

• 0180 La Corea del Sud spiazzata dai nuovi missili nordcoreani

• 0181 La Cina auspica una conferenza internazionale sulla Palestina

MOVIMENTI INTERNAZIONALI

• 0182 Petizione di parlamentari del mondo intero per un cessate-il-fuoco immediato a Gaza

• 0183 La prossima pandemia all’ordine del giorno al Forum di Davos

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• 0184 Israele impedisce il soccorso delle Nazioni unite a Gaza

• 0185 Unanime opposizione del Consiglio di sicurezza al trasferimento forzato dei palestinesi al di fuori delle loro terre

• 0186 La rappresentante Usa al Consiglio di sicurezza non sa leggere una risoluzione

• 0187 L’Alto commissario per i Diritti dell’uomo denuncia gli smacchi di Israele in campo umanitario.