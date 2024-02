Durante um comício eleitoral em Laconia (New Hampshire), o candidato à presidência norte-americana, Donald Trump, lembrou que nunca houve qualquer ataque estrangeiro em 11 de Setembro de 2001, tal como ele havia dito no próprio dia no canal de televisão New York One .

Ele recordou que esta encenação sangrenta tinha causado não apenas 3. 000 vítimas nos Estados Unidos, mas sobretudo serviu de pretexto para o massacre de milhões de inocentes no Médio-Oriente Alargado.

Thierry Meyssan foi o primeiro no mundo a explicar, no Voltairenet.org , que a narrativa oficial dos acontecimentos do 11-de-Setembro não tinha nenhuma ligação com a realidade. Depois, ele publicou um best-seller mundial, L’Effroyable imposture («A Terrível Mentira»- ndT), para analisar as consequências desta mentira : primeiro a instalação de um sistema de vigilância em massa nos Estados Unidos e em todo o Ocidente (confirmado por Edward Snowden), depois a extensão do imperialismo no Médio-Oriente Alargado (confirmada por Julian Assange). Em 2005, Thierry Meyssan organizou uma conferência em Bruxelas com 150 personalidades do mundo inteiro para elaborar uma resposta aos “straussianos” e outros “neo-conservadores”. Nela participou um dos advogados de Donald Trump (que ainda não tinha entrado na política).

Desde então, duas intervenções oficiais contradisseram a versão Bushiana dos acontecimentos :

• O FBI comprovou que o testemunho do Procurador-Geral dos EUA, Theodore Olson, segundo o qual tinha conversado com a sua esposa a bordo do voo AA 77, antes deste se espatifar contra o Pentágono, era falso.

• Um oficial do Gabinete de Comissões Militares, Daniel Canestraro, testemunhou que dois dos alegados piratas do ar eram agentes da CIA.

Tradução do vídeo:

«Queríamos impedir que o terrorismo chegasse ao nosso país, mas eu não podia falar disso porque não queria mencionar o assunto e que algo acontecesse de imediato. Assim, durante 4 anos não falei desse assunto. Mas, agora falo disso constantemente.

Não houve o tal atentado externo contra o World Trade Center. Não existiram atentados tal como vocês acharam que se deu aqui e em outros países.

E, claro, agora estamos outra vez envolvidos no Médio-Oriente. E vejam o que está sucedendo. Envolves-te no Médio-Oriente e… ¡lá vamos nós outra vez para o Médio- Oriente!

Gastamos 9. 000 mil milhões (bilhões-br) de dólares, matamos milhões de pessoas, tanto do nosso lado como do outro lado, ¡milhões de pessoas! ¡Nove mil milhões de dólares! E ¿sabem o que conseguimos? ¡Nada! ¡Nada!

Temos morte, temos sangue ¡para nada! Investimos o nosso sangue e o dinheiro público, como se diz, o nosso sangue e o nosso dinheiro público – e o nosso sangue é mais importante que o nosso dinheiro público. É uma vergonha, uma vergonha.

(Alguém grita ¡ISIS!-/ E.I.)

Eu venci o ISIS (Daesh). Obrigado por o ter recordado. Tem razão. Ia mencioná-lo. ¡Que inteligente é! Obrigado.

Conseguimos. Vencemo-los. Atacamos o Isis (E. I) com tudo. Supunha-se que demoraria 4 anos ou 5 anos. E fizemo-lo em 4 meses, digo eu. Em 4 meses.»