Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Laconia (New Hampshire) herhaalde de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump dat er nooit een buitenlandse aanval was geweest op 11 september 2001, zoals hij diezelfde dag nog had gezegd op de televisiezender New York One.

Hij wees erop dat deze bloedige enscenering niet alleen 3000 slachtoffers had gemaakt in de Verenigde Staten, maar vooral als voorwendsel had gediend voor de afslachting van miljoenen onschuldige mensen in het Midden-Oosten.

Thierry Meyssan was de eerste persoon ter wereld die op Voltairenet.org uitlegde dat het officiële verslag van de gebeurtenissen van 11 september niet overeenkwam met de werkelijkheid. Vervolgens publiceerde hij een wereldwijde bestseller, L’Effroyable imposture, om de gevolgen van deze leugen te analyseren: eerst de installatie van een systeem van massasurveillance in de Verenigde Staten en in het hele Westen (bevestigd door Edward Snowden), daarna de uitbreiding van het imperialisme naar het Midden-Oosten (bevestigd door Julian Assange). In 2005 organiseerde Thierry Meyssan een conferentie in Brussel met 150 prominenten uit de hele wereld om een antwoord te formuleren op de Straussianen en andere neoconservatieven. Een van de advocaten van Donald Trump (die toen nog niet in de politiek zat) nam eraan deel.

Sindsdien hebben twee officiële verklaringen de Bushiaanse versie van de gebeurtenissen tegengesproken:

– De FBI heeft vastgesteld dat de getuigenis van de procureur-generaal van de Verenigde Staten, Theodore Olson, volgens welke hij aan boord van vlucht AA 77 met zijn vrouw had gesproken voordat deze in het Pentagon stortte, een vervalsing was.

– Een officier van het Office of Military Commissions, Daniel Canestraro, getuigde dat twee van de vermeende kapers CIA-agenten waren.

