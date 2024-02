Het Internationaal Gerechtshof heeft zijn beschikking uitgevaardigd in de zaak tussen Zuid-Afrika en Israël over voortdurende genocidale acties in Gaza. In het vonnis staat onder andere: "De staat Israël moet onmiddellijke en effectieve maatregelen nemen om de verstrekking van basisdiensten en dringend noodzakelijke humanitaire hulp mogelijk te maken om de moeilijke levensomstandigheden van de Palestijnen in de Gazastrook te verlichten".

Basisvoorzieningen en humanitaire hulp kunnen echter alleen worden gedistribueerd door de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA).

Binnen enkele uren na de aankondiging lanceerde de staat Israël een campagne tegen deze VN-organisatie. Het kondigde onmiddellijk aan dat 12 UNRWA-werknemers hadden deelgenomen aan de operatie "Al-Aqsa Flood" op 7 oktober. Washington trok onmiddellijk zijn financiering van het agentschap in. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties riep de internationale gemeenschap op om het kind niet met het badwater weg te gooien om de continuïteit van de activiteiten van UNRWA te garanderen. "Als UNRWA instort, zullen alle humanitaire operaties in Gaza instorten. Er is geen organisatie die UNRWA in Gaza kan vervangen," zei de directeur van het kantoor in New York, Greta Gunnarsdottir.

De ambassadeur van Israël bij de Verenigde Naties, Gilad Erdan, zei: "De secretaris-generaal van de VN bewijst eens te meer dat de levens en de veiligheid van Israëlische burgers niet echt belangrijk voor hem zijn. Na jaren van het negeren van het bewijs dat hem persoonlijk werd voorgelegd over de steun van UNRWA voor en betrokkenheid bij opruiing en terrorisme, en vóór het uitvoeren van een grondig onderzoek om alle Hamas-terroristen en moordenaars binnen UNRWA te lokaliseren, concentreert hij zich op het werven van fondsen om moorden en terrorisme te organiseren. Elk land dat doorgaat met het financieren van UNRWA voordat er een grondig onderzoek is uitgevoerd naar de organisatie, moet weten waar zijn geld voor zal worden gebruikt, als de hulp die zal worden overgedragen aan UNRWA ten goede kan komen aan Hamas-terroristen in plaats van aan de bevolking van Gaza. Ik roep alle donorlanden op om hun steun te bevriezen en een grondig onderzoek te eisen naar alle medewerkers van de UNRWA".

Twaalf Westerse landen schaarde zich achter de Verenigde Staten (Canada, Australië, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Finland, Duitsland, Frankrijk, Japan, Oostenrijk, Roemenië en Nieuw-Zeeland). Tot nu toe is er 500 miljoen dollar geblokkeerd.

Volgens de New York Times van 29 januari bevatten de Israëlische rapporten over de rol van UNRWA-medewerkers in de aanval van 7 oktober onder meer een medewerker die een Israëlische vrouw ontvoerde, een tweede die deelnam aan de aanval op een kibboets, een derde die munitie verdeelde en een vierde die een wapenopslagplaats beheerde. Tien van de werknemers werden geïdentificeerd als agenten van Hamas en een elfde als agent van de Islamitische Jihad. Zeven van hen waren leraren die in de scholen van het agentschap werkten.

Volgens de Wall Street Journal van 29 januari heeft ongeveer 10% van de UNRWA-werknemers in Gaza banden met Hamas of de Islamitische Jihad en heeft de helft van hen familieleden die tot deze organisaties behoren.

12 werknemers betekent 0,09% van de UNRWA-werknemers in Gaza en slechts 0,04% van haar werknemers in de Levant.

De Israëlische regeringswoordvoerder Eylon Levy zei dat "UNRWA een dekmantel is voor Hamas. Het is de organisatie die door Hamas wordt gebruikt om informatie wit te wassen voor de buitenlandse media". "Nu we de mate van verval van deze organisatie kennen, kunnen we beginnen het ter verantwoording te roepen, ook al heeft het de initialen van de VN in zijn naam", vervolgde hij.

Vandaag de dag is de situatie van de mensen in Gaza wanhopig. Volgens Martin Griffiths, adjunct-secretaris-generaal voor humanitaire zaken en noodhulpcoördinator, lijden 700.000 van hen aan besmettelijke ziekten, waaronder huidziekten, infecties, diarree en geelzucht. 1.700.000 van hen zijn ontheemd en leven in ondergelopen tentenkampen. De meeste van de 2,2 miljoen Gazanen lijden honger en hebben geen toegang meer tot drinkwater. Voor het einde van de maand zal UNRWA haar diensten niet langer kunnen voortzetten.