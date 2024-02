De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Om je hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat.

Inhoud van deze week :

EDITORIAAL

• 0265 Israël maakt UNRWA kapot om uitvoering van bevel ICJ te voorkomen

AMERIKA’S

• 0266 Aanval op Amerikaanse soldaten in Jordanië

• 0267 Hervormde Joden in VS voorstander van "tweestatenoplossing”

• 0268 Afzettingprocedure tegen Alejandro Mayorkas

• 0269 Naar een Amerikaanse handelsinlichtingendienst

• 0270 Peter Navarro veroordeeld voor minachting van het Congres

• 0271 Moratorium op vloeibaar gas in de VS

• 0272 Evolutie van de bevolking van de VS

• 0273 Internationale top over godsdienstvrijheid

• 0274 De VS is ongeorganiseerd tegenover ’UFO’s

• 0276 George Soros pleit voor een vorm van voorkeursstemmen

• 0277 Aantal migranten aan de Mexicaanse grens gehalveerd

• 0278 Veroordelingen van María Corina Machado en Henrique Capriles gehandhaafd

EUROPA

• 0279 Frankrijk ontkent "huurlingen" in Oekraïne te hebben

• 0280 De Franse Constitutionele Raad keurt parlementaire amendementen af omdat ze afwijken van de oorspronkelijke tekst

• 0281 France-Télévisions censureert zijn eigen journalisten

• 0282 Frankrijk trekt de Dixmude terug

• 0283 Reuven Rivlin beschuldigt de Polen opnieuw van het uitmoorden van Joden

• 0284 De Europese Unie en de Raad van Europa beogen de inbeslagname van Russische tegoeden

• 0285 Informatiemanipulatie volgens de EU

• 0286 Oekraïne richt groep op hoog niveau op om zich te mengen in publieke debatten in het Westen

• 0287 Wegsluizen van munitie in Oekraïne

• 0288 Hongarije roept Oekraïne op de rechten van de Magyaren te herstellen

• 0289 De Doema neemt een wet aan die voorziet in de inbeslagname van eigendommen van personen die de staatsveiligheid ondermijnen.

AFRIKA

• 0290 Egypte en Israël liggen overhoop

• 0291 Egypte legt contact met Ansar Allah

• 0292 Tunesië kiest voor financiering van de begroting door inflatie

• 0293 Algerije beschermt zich tegen Marokko en Israël

• 0294 Burkina Faso, Mali en Niger verlaten Ecowas

• 0295 Iran steunt Abdul Fattah al-Burhan

• 0296 Keniaanse politiemissie naar Haïti ongrondwettelijk

• 0297 Eerste Amerikaanse investering in Afrika sinds decennia

AZIË

• 0298 Studie over de evolutie van het denken van de Israëlische bevolking over de "Palestijnse kwestie

• 0299 Benjamin Netanyahu en de families van de gijzelaars

• 0300 Israël Katz presenteert zijn project voor een kunstmatig eiland voor de kust van Gaza

• 0301 Volgens de WSJ slaagt de IDF er niet in tunnels van Hamas te vernietigen

• 0302 Benjamin Netanyahu opent crisis met Qatar

• 0303 De regering Netanyahu zal een onderzoekscommissie instellen om haar eigen daden te onderzoeken

• 0304 Itamar Ben-Gvir wil dat zijn soldaten zonder waarschuwing kunnen schieten

• 0305 Coalitieministers wonen evenement bij voor joodse nederzettingen in Gaza

• 0306 De Knesset beraadslaagt over het ontslag van zijn enige joodse antizionistische lid

• 0307 Onderhandelingen over een staakt-het-vuren en de vrijlating van gijzelaars

• 0308 De Knesset verlengt nogmaals de termijnen voor politiebewaring

• 0309 Washington en Tel Aviv bereiden de "hervorming" van de Palestijnse Autoriteit voor

• 0310 De Libanese positie tegenover de Israëlische vijand

• 0311 De Verenigde Staten beoordelen de gevolgen van hun vertrek uit Syrië

• 0312 De Verenigde Staten onderhandelen over hun mogelijke vertrek uit Irak

• 0313 De Verenigde Arabische Emiraten vermoordden tijdens de oorlog honderd leden van de Moslimbroederschap in Jemen.

• 0314 Buitenlandse Zaken keurt de verkoop van F-16’s aan Turkije goed, maar van F-35’s aan Griekenland.

• 0315 Turkije exporteert Russische olie naar het Westen

• 0316 Iran beheerst satellietlanceerinrichtingen in lage baan om de aarde

• 0317 Iran beschuldigt NAVO van veroorzaken wereldwijde instabiliteit

• 0318 Pakistan beschuldigt Bharat van buitengerechtelijke executies op zijn grondgebied

• 0319 Een waslijst aan veroordelingen voor Imran Khan

• 0320 Narendra Modi opent de Ram-tempel in Ayodhya

• 0321 Poging tot kleurenrevolutie in Bangladesh

• 0322 Chinees-Amerikaanse contacten in Thailand

• 0323 Voor vijf jaar een nieuwe koning in Maleisië

• 0324 Volgens Beijing kan het gebruik van geweld in de Rode Zee de situatie alleen maar verergeren

• 0325 Liquidatie van China Evergrande

• 0326 China veroordeelt militaire inzet VS rond Taiwan en verschuift burgerluchtvaartroutes

• 0327 Deskundigen betwisten theorie over verspreiding Covid vanaf vismarkt Wuhan

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 0328 ICJ beveelt herstel Tataarse Assemblee en Oekraïens taalonderwijs op de Krim

• 0329 Pramila Patten onderzoekt seksuele misdrijven van 7 oktober

• 0330 ICC begint onderzoek naar Soedan in plaats van Gaza

• 0331 Sergei Lavrov’s visie op de BRICS-landen