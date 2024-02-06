После трех месяцев войны в Газе против палестинского народа и движения ХАМАС, которое входит в Палестинское сопротивление, но никогда не подчинялось Братьям-мусульманам, различные игроки заявили о своей позиции.

Коалиция Биньямина Нетаньяху, заявляя своим гражданам, что она борется против ХАМАС, на самом деле терроризирует жителей Газы с целью их изгнания. Лишения, пытки и массовые убийства на самом деле не самоцель, а лишь средство для достижения аннексии этой земли.

Влиятельная йеменская политическая партия Ансар Аллах взяла на себя инициативу атаковать израильские корабли в Красном море и суда, заходящие в Израиль, требуя прекратить кровавую бойню в Газе. Затем она также атаковала корабли, принадлежащие странам, поддерживающим эту бойню. Совет Безопасности ООН напомнил, что международное право запрещает нападения на гражданские суда, признав при этом, что проблема не будет решена до тех пор, пока не прекратится массовая бойня.

Соединенные Штаты, выступая против массовых убийств мирных палестинцев, тем не менее продемонстрировали солидарность с еврейским населением Израиля в его слепой жажде мести. Они продолжали снабжать ЦАХАЛ боеприпасами, одновременно призывая Тель-Авив разрешить поступление необходимой гуманитарной помощи. Руководствуясь теми же политическими соображениями, они взяли на себя решение проблемы йеменского сопротивления, проведя операцию «Хранитель процветания». Они вовлекли в неё своих западных партнеров в нарушение полномочий Совета Безопасности ООН, который никогда не давал согласия на военную интервенцию в Йемен. Однако через два дня французские военные вышли из состава альянса, сославшись на то, что они не желают прикрывать массовые убийства в Газе. В итоге, военные центры Ансар Аллах избежали западных бомбардировок.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые недавно вели многолетнюю войну в Йемене, воздержались от присоединения к «Хранителю процветания» и вместо этого подписали мирное соглашение с Ансар Аллах. Все они заняли позицию Лиги арабских государств, сформулированную в 2002 году: признание и нормализация отношений с Израилем после того, как будет создано палестинское государство.

Египет, потерявший в результате эффекта домино 45 % доходов от Суэцкого канала, не ополчился против Ансар Аллах. Напротив, Каир пошел на контакт с Ансар Аллах и публично одобрил его деятельность на благо палестинского народа. И всего лишь призвал своих партнёров не блокировать полностью Красное море. Китайские и российские корабли продолжают свободно перемещаться, а Ансар Аллах объявил, что ограничивает свои цели.

Иран, призвав своих партнеров по «Оси сопротивления» не обострять ситуацию, сам не смог сдержать себя. Тегеран разбомбил объекты, связанные с Израилем или США, в трех разных странах: в Сирии, незаконно оккупированной Соединенными Штатами, в Ираке, где его присутствие законно, но некоторые его действия не законны, и в Пакистане, где он поддерживает сепаратистское движение белуджей.

Белый дом ответил, что эти нападения не останутся безнаказанными, но не предпринял никаких немедленных действий. Если его ответ будет легким, все стороны придут к выводу, что Вашингтон - не более чем бумажный тигр, если же он проявит твердость, то рискует открыть путь к Третьей мировой войне.

Сирия рукоплескала. Ирак выразил протест, сославшись на то, что в его автономном регионе Курдистан никогда не было базы Моссад. А также потребовал от Запада вывести войска из страны.

Пакистан, чье новое правительство, как надеялись в Вашингтоне, будет готово к войне с Ираном, под влиянием своей армии поддержал Тегеран в его борьбе с проамериканскими сепаратистами.

Именно в этом контексте Международный суд ООН вынес предварительное решение по делу между ЮАР и Израилем, который обвиняется в том, что под покровительством некоторых его лидеров был совершен геноцид. Суд, председателем которого является бывший сотрудник Госдепартамента США, подавляющим большинством голосов (15 судей против 2) принял решение, по всем пунктам совпадающее с позицией Соединенных Штатов: он признал наличие подозрений в геноциде и обязал Израиль обеспечить пропуск в Газу необходимой гуманитарной помощи, но при этом проявил сдержанность и не пошел дальше. Он не высказался ни о требованиях возмещения ущерба жертвам, ни об осуждении Израилем лиц, виновных в геноциде. Самое главное, он воздержался и не заявил, что «израильское государство должно немедленно приостановить военные операции в Газе и против неё».

Израиль, сделав вид, что согласен выполнить этот приказ, открыл контрольно-пропускной пункт Рафах и объявил о мерах по пропуску международной гуманитарной помощи. В то же время он обвинил агентство ООН, ответственное за распределение этой помощи (БАПОР), в том, что оно является пособником террористов. Он направил Вашингтону доказательства участия 12 сотрудников БАПОР в операции 7 октября. Не дожидаясь этого, Соединенные Штаты приостановили свою помощь и убедили десятки других государств последовать их примеру. Неожиданно лишившись ресурсов, БАПОР больше не сможет перевозить и распределять помощь в Газе.

Вашингтон, который до сих пор выступал за оказание гуманитарной помощи гражданскому населению, ужесточил свою позицию, помогая уничтожить это учреждение ООН. При этом он по-прежнему преследует свою мечту о «решении о двух государствах». Добиваясь роспуска БАПОР, Запад лишает палестинцев без гражданства паспортов, которые может выдать только Организация Объединенных Наций. Фактически, они также препятствуют добровольному исходу этого подвергающегося бомбардировкам и голоду населения, принять которое уже готов Европейский союз.

Ободренная полученной поддержкой коалиция Биньямина Нетаньяху приняла участие в праздничном мероприятии, организованном радио Коль Барама в Иерусалимском международном конференц-центре. Мероприятие называлось «Конференция за победу Израиля - поселения приносят безопасность: возвращение в сектор Газа и северную Самарию». Выступавшие, в том числе Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности и председатель партии Еврейская сила (Оцма Йехудит), уверяли, что мира с арабами никогда не будет и что только колонизация всей Палестины может обеспечить евреям безопасность. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, присутствовавший на мероприятии, согласился с этим.

Эти воинственные высказывания шокировали оппозиционеров как вне военного правительства (например, Яира Лапида), так и внутри него (например, Якова Марги или генерала Бенни Ганца). Но прежде всего они привели в ярость Вашингтон, который отреагировал на эту пощечину двояко. Сначала он попросил свои филиалы не принимать еврейских супрематистов (таких, как Амихай Чикли, министр по делам диаспоры, которого ждали в Берлине), а затем ввел санкции против некоторых из них. Эти меры важнее, чем кажется на первый взгляд, поскольку они сразу же запрещают любой международный сбор средств и банковские переводы. Они должны быстро ослабить еврейских супрематистов и, в конечном счете, благоприятствовать усилиям остальных.

Вскоре стало известно, что Вашингтон сначала рассматривал возможность включения в санкционный список министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича, но потом отказался от этой идеи. Смотрич лишь ответил, что обвинение Джо Байдена в том, что колонисты Западного берега совершают насилие, является «антисемитской ложью, распространяемой врагами Израиля».

В итоге Пентагон использовал нападение на военную заставу в Иордании, в результате которого погибли три американских солдата, как предлог для бомбардировки мирных жителей и боевиков, связанных с Ираном, в восьмидесяти пяти различных местах в Сирии и Ираке. Сирия сообщила о 23 погибших и заявила, что готовится дать отпор американским оккупантам, а Ирак, в котором до сих пор находятся 1500 американских солдат, осудил нарушение своего суверенитета. Ликвидацию боевиков Вашингтон использовал вместо атаки на Иран.