De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Om je hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat.

Inhoud van deze week :

EDITORIAAL

0332 De Angelsaksen veranderen hun strategie in Oekraïne

AMERIKA

0333 Joe Biden legt sancties op aan iedereen die joodse supremacisten op de Westelijke Jordaanoever steunt

0334 Lloyd Austin grijpt in om humanitaire hulp naar Gaza te brengen

0335 Jack Sullivan herhaalt dat de VS humanitaire steun geeft aan de Palestijnen

0336 Washington ontwikkelt een alomvattende regeling in het bredere Midden-Oosten

0337 De Verenigde Staten overweldigd door hun schuld

0338 Het Witte Huis probeerde de verspreiding van boeken te verhinderen

0339 Interview met Vladimir Poetin door Tucker Carlson

0340 Ambtenaar gearresteerd voor organiseren verkiezingsfraude in 2020

0341 Herverkiezing van Nayib Bukele

0342 VS bewapent Guyana tegen Venezuela

0343 Export van Ecuador bedreigd

EUROPA

0344 Paus Franciscus tegen anti-judaïsme en antisemitisme

0345 Pendelvliegtuigen van de Israëlische luchtmacht in het Verenigd Koninkrijk

0346 Op weg naar de hereniging van Ierland

0347 Volgens Frankrijk heeft Oekraïne een Russisch vliegtuig met Oekraïense gevangenen neergeschoten met een Patriot-raket

0348 Frankrijk veroordeelt joodse supremacisten

0349 Emmanuel Macron eert de Franse joodse slachtoffers van 7 oktober

0350 Belgisch Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking gebombardeerd in Gaza

0351 De "formule van Athene"

0352 Andrzej Duda erkent dat de Krim van oudsher Russisch is

0354 Elektronische oorlogsvoering in de Oostzee en aan de Pools-Belarussische grens

0355 Het Hongaarse parlement stemt niet voor de toetreding van Zweden tot de NAVO.

0356 Noorwegen verleent nieuwe faciliteiten aan het Pentagon

0357 Estland verplaatst Sovjetgraven zonder hun families te informeren

0358 McCarthyisme in het Europees Parlement

0359 Het Europees Parlement betreurt de politieke situatie in Griekenland

0360 Moldavië zou kunnen deelnemen aan Oekraïense militaire actie tegen Rusland

0361 Kosovo neemt Servische dinars in beslag

0362 Rusland leest Israëlische ambassadeur de les

0363 Dmitri Medvedev waarschuwt NAVO voor nucleaire apocalyps

AFRIKA

0364 Mali censureert France-Télévisions

0365 Macky Sall schort grondwettelijke bevoegdheden op

0366 Vlag van Gabon is nu een Russische gelegenheidsvlag

AZIË

0367 Joodse supremacisten vergelijken David Cameron met Neville Chamberlain

0368 Joodse antizionistische demonstratie in Haifa

0369 Joodse antizionistische demonstratie in Caesarea

0370 Duitsland verbiedt bezoek van joodse supremacistische minister

0371 Israël heeft rekeningen UNRWA al bevroren

0372 De Verenigde Naties over Gaza, de "snelkookpan der wanhoop

0373 De gezondheidstoestand van gescheiden Palestijnse kinderen

0374 Het werkelijke doel van de huidige Israëlische bombardementen

0375 Vijf jaar gevangenisstraf voor iedereen die het officiële verslag van de gebeurtenissen van 7 oktober in twijfel trekt

0376 Jordanië ontkent deelname aan Amerikaanse bombardementen

0377 Saoedi-Arabië organiseert de terugkeer van Saad Hariri

0378 UNRWA sluit diensten in Libanon op 1 maart

0379 Islamitisch verzet in Irak valt VS-bases in bezet Syrië aan

0380 Hamas en Turkije

0381 Abrupte verandering aan het hoofd van de Bank van Turkije

0382 Mevrouw Demirtas zou haar man kunnen vervangen

0383 De Verenigde Staten wilden Iran bombarderen zonder het land pijn te doen

0384 Ebrahim Raissi roept op tot terugtrekking van Amerikaanse troepen uit het Midden-Oosten

0385 Gevangen Imran Khan voert nog steeds campagne

0386 Noord-Korea plant zevende kernproef

0387 Financieringsschandaal Moon-cultus duurt voort

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

0388 António Guterres presenteert zijn jaarverslag

0389 Vassily Nebenzia herinnert het westen eraan dat het met vuur speelt

0390 Alice Wairimu Nderitu’s vooringenomenheid in twijfel getrokken