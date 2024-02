Mit dem Wunsch, die Integration der Staaten der Subregion zu erreichen, und von den Idealen der Brüderlichkeit, der Solidarität, der gegenseitigen Hilfe, des Friedens und der Entwicklung angetrieben, gründeten Ihre Exzellenzen General Aboubacar Sangoulé Lamizana, General Moussa Traoré und Oberstleutnant Seyni Kountché, Staatsoberhäupter von Obervolta (jetzt Burkina Faso), Mali und Niger, am 28. Mai 1975 zusammen mit 12 ihrer Gleichgesinnten in Lagos die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS).

Nach 49 Jahren ihres Bestehens stellen die tapferen Völker Burkina Fasos, Malis und Niger mit großem Bedauern, Bitterkeit und Enttäuschung fest, dass ihre Organisation von den Idealen ihrer Gründerväter und vom Panafrikanismus abgewichen ist. Darüber hinaus ist die ECOWAS unter dem Einfluss ausländischer Mächte, die ihre Gründungsprinzipien verraten, zu einer Bedrohung für ihre Mitgliedstaaten und ihr Volk geworden, deren Glück sie eigentlich sichern sollte.

In der Tat hat diese Organisation unsere Staaten in unserem existenziellen Kampf gegen Terrorismus und Unsicherheit nicht unterstützt; Schlimmer noch, als unsere Staaten beschlossen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, nahm sie eine irrationale und inakzeptable Haltung ein, indem sie illegale, illegitime, unmenschliche und unverantwortliche Sanktionen verhängte, die gegen ihre eigenen Texte verstießen; All diese Dinge haben die Bevölkerungen, die bereits jahrelange Gewaltakte durchmachen, die von terroristischen Horden heimgesucht, instrumentalisiert und ferngesteuert werden, weiter geschwächt.

Angesichts dieser anhaltenden Situation werden Ihre Exzellenzen Hauptmann Ibrahim Traoré, Oberst Assimi Goïta und Brigadegeneral Abdourahamane Tiani, Staatsoberhäupter Burkina Fasos, der Republik Mali und der Republik Niger, alle ihre Verantwortung vor der Geschichte wahrnehmen und auf die Erwartungen, Sorgen und Bestrebungen ihrer Bevölkerung eingehen. Sie beschließen in voller Souveränität den sofortigen Austritt von Burkina Faso, Mali und Niger aus der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten.