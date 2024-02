De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Inhoud van nummer 74 :

EDITORIAL

• 0391 Joodse onafhankelijkheidsstrijders in Biafra willen een tweede Israël uitroepen

AMERIKA’S

• 0392 Canada weigert SS’er Jaroslav Hunk uit te leveren

• 0393 Joe Biden is tegen een militaire operatie in Rafah

• 0394 Joe Biden noemt Benjamin Netanyahu een "klootzak

• 0395 Robert Hur zegt dat Joe Biden niet vervolgd mag worden voor het bewaren van vertrouwelijke documenten omdat hij seniel is

• 0396 Patrick Morrisey roept op om conclusies te trekken uit het rapport van Robert Hur

• 0397 Het Hooggerechtshof beraadslaagt over de uitsluiting van Donald Trump van het presidentiële stembiljet in Colorado

• 0398 Het Huis van Afgevaardigden stemt voor de afzetting van Alejandro Mayorkas

• 0399 De House Freedom Caucus stelt massaspionage in de Verenigde Staten en geallieerde staten ter discussie

• 0400 Amerikanen weten niet hoe hun instituten werken

• 0401 Anti-Covid ’vaccins’ verhogen het risico op een hartinfarct aanzienlijk

• 0402 De Verenigde Staten stelen een Venezolaanse Boeing 247

EUROPA

• 0403 David Cameron "sanctioneert" joodse supremacistische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever

• 0404 David Camerons Libanees-Israëlische vredesplan

• 0405 Het Libanees-Israëlische vredesplan van Stéphane Séjourné

• 0406 Frankrijk hekelt een "pro-Russisch propagandanetwerk"

• 0407 De Franse Raad van State stelt de vrijheid van meningsuiting in omroepland ter discussie

• 0408 Nederland mag geen F-S5’s leveren aan Israël

• 0409 De Duitse wapenindustrie breidt uit

• 0410 Nancy Fraser wil bankrekeningen kunnen sluiten bij "mogelijke" bedreiging van de openbare orde

• 0411 Noorwegen steunt UNRWA

• 0412 Presidentsverkiezingen in Finland

• 0413 Polen zou Pegasus hebben ingezet tegen oppositie

• 0414 Europese Unie beperkt tijdelijk invoervergunningen voor Oekraïense landbouwproducten

• 0415 Washington zegt resoluties van de Veiligheidsraad over Kosovo te schenden

• 0416 Oekraïne confisqueert de bezittingen van uitgeweken Oekraïners die weigeren naar het front te gaan

• 0417 Een nieuw hoofd van de Oekraïense strijdkrachten

• 0418 Rusland vaardigt arrestatiebevelen uit tegen Estse ministers

• 0419 Rusland veroordeelt de gevechten in Gaza

• 0420 Rusland zal de inbeslagname van zijn bezittingen door de Europese Unie niet accepteren

AFRIKA

• 0421 Onderhandelingen in Caïro over de toekomst van Gaza

• 0422 Egypte bereidt zich voor op opvang van een miljoen Gazanen

• 0423 Demonstratie in Marokko voor Gaza

• 0424 De familie Déby Itno raakt verscheurd in Tsjaad

AZIË

• 0425 Notulen Israëlische regeringsvergadering ingekort

• 0426 Israël beweert dat Hamas een hoofdkwartier had onder het UNRWA-hoofdkwartier

• 0427 Gilad Erdan stelt vragen aan de directeur van UNRWA

• 0428 Demonstratie tegen Benjamin Netanyahu

• 0429 Demonstratie voor vervroegde parlementsverkiezingen

• 0430 Amir Ohana boycot secretaris-generaal VN

• 0431 Mody’s verlaagt de rating van de Israëlische economie

• 0432 Israëlische journalist gestraft

• 0433 IDF bevrijdt 2 gijzelaars en doodt 67 onschuldige mensen

• 0434 Tzav 9 tegen humanitaire hulp voor Gazanen

• 0435 Itamar Ben-Gvir weigert vergadering Knesset bij te wonen

• 0436 Mogelijke terugkeer van Saad Hariri naar Libanon

• 0437 Abdullah II van Jordanië maakt zijn standpunten duidelijk aan de zijde van Joe Biden

• 0438 China, ster van de Saoedische wapenbeurs

• 0439 Narendra Modi op campagnepad in de Verenigde Arabische Emiraten

• 0440 Qatar verduidelijkt zijn standpunt over de oorlog in Gaza

• 0441 Turkse humanitaire hulp geblokkeerd door Israël

• 0442 Twee Afghanen 14 jaar gevangen zonder aanklacht en gemarteld door "land van vrijheid

• 0443 Beijing: doodt geen andere Chinezen.

• 0444 Grote Chinese banken houden zich aan VS-verbod op handel met Rusland

• 0445 China verduidelijkt zijn standpunt over de oorlog tegen de inwoners van Gaza

• 0446 De Verenigde Staten stationeren in het geheim troepen in Taiwan

• 0447 Onthullingen over de "Moon-sekte" kunnen regering ten val brengen

• 0448 Japan zet zich in voor Oekraïne

INTERNATIONALE ASSOCIATIES

• 0449 Het Internationaal Instituut voor Strategische Studies beoordeelt de ontwikkeling van de wereldwijde wapenmarkt

• 0450 Het IMF en de Wereldbank zijn pessimistisch

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 0451 Rusland roept de Veiligheidsraad op de akkoorden van Minsk uit te voeren

• 0452 De Veiligheidsraad veroordeelt het verbod op de dinar in Kosovo

• 0453 Volgens de WHO hebben de ziekenhuizen in Gaza geen voorraden meer.

• 0454 Zuid-Afrika brengt de militaire operatie van Israël tegen Rafah voor het ICJ

• 0455 Emmanuel Macrons woordenwisseling met Francesca Albanese

• 0456 Corruptie in het HYPREP-programma van UNEP

• 0457 De landen van het Pacific Islands Forum verstoord door Chinese toenaderingen