Resumen del número 75:

EDITORIAL

• 0458 Ucrania fue el tema central de la Conferencia de Seguridad de Múnich

AMÉRICAS

• 0459 Parte de la clase dirigente estadounidense se plantea retroceder

• 0460 La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos opta por hambrear a los sirios

• 0461 La Casa Blanca “denuncia” una posible operación terrestre israelí contra Rafah pero el Pentágono se dispone a enviar nuevas armas a Israel

• 0462 El Departamento de Estado de Estados Unidos dice no tener confirmación de violaciones cometidas contra las mujeres y niñas palestinas

• 0463 Almirante estadounidense advierte sobre problemas de logística

• 0464 Estados Unidos ya no es el líder mundial en innovación

• 0465 Las armas estadounidenses se deterioran en los almacenes

• 0466 Continúa la investigación de la Cámara de Representantes sobre el clan Biden

• 0467 El presidente de Brasil condena simultáneamente a Israel y al Hamas

• 0468 El nuevo presidente de Argentina vende a Israel el litio de su país

EUROPA

• 0469 En Reino Unido no aprecian el valor del friso del Partenón

• 0470 El heredero del trono británico viaja nuevamente a Cisjordania

• 0471 Francia firma un tratado de defensa con Ucrania

• 0472 Francia censura 20 canales de la red social Telegram

• 0473 Alemania firma un tratado de defensa con Ucrania

• 0474 Italia enviará los solicitantes de asilo a Albania para que esperen allí la decisión final

• 0475 El canciller alemán obstaculiza la nominación de su compatriota Ursula von der Leyen como secretaria general de la OTAN

• 0476 El presidente ruso denuncia que el gobierno alemán no quiere que el gas ruso llegue de nuevo a Alemania

• 0477 La Santa Sede se opone a la cogestión de los obispados alemanes

• 0478 Las autoridades de Estados Unidos pretenden controlar todo lo que se publica sobre su país en todo el mundo

• 0479 El doble rasero de la Unión Europea ante Polonia

• 0480 Los agricultores polacos bloquean la frontera ucraniana

• 0481 El primer ministro de Eslovaquia se opone a la admisión de Ucrania en la OTAN

• 0482 Serbia no aplicará las “sanciones” de la Unión Europea contra Rusia

• 0483 Azerbaiyán y Armenia llegan a un acuerdo con vista a la firma de un tratado de paz

• 0484 La OTAN ejercerá un control sobre los posibles lanzamientos ucranianos de misiles contra Rusia

• 0485 Bielorrusia denuncia intentos occidentales de montar una “revolución de color”

• 0486 Rusia completa la liberación de Avdiivka

• 0487 El presidente ruso precisa la importancia del conflicto ucraniano para Rusia

• 0488 Rusia abroga la autorización de pesca concedida al Reino Unido en el Mar de Barents

• 0489 Rusia podría redefinir su plataforma continental

• 0490 Fallece Alexei Navalni

• 0491 El Kremlin y la muerte de Alexei Navalni

• 0492 La policía rusa detuvo brevemente al director de una agencia israelí

• 0493 La inteligencia británica utiliza el British Council como pantalla en Ucrania

• 0494 La justicia rusa prohíbe Radio Free Europe

ÁFRICA

• 0495 Liberan al líder de la oposición liberal egipcia

• 0496 Turquía retira la nacionalidad turca al Guía Supremo de la Hermandad Musulmana

• 0497 El líder de Ennadha inicia una huelga de hambre en prisión

• 0498 Confusión alrededor de la próxima elección presidencial senegalesa

• 0499 Disolución del gobierno en Guinea

• 0500 El hambre amenaza a los refugiados sudaneses

• 0501 Rusia está dispuesta a ayudar la Unión de las Comoras a recuperar su soberanía sobre Mayotte

ASIA

• 0502 El general israelí Benny Gantz fija las condiciones para la operación israelí en Rafah

• 0503 Para el ministro israelí de Finanzas el destino de los rehenes es menos importante que acabar con el Hamas

• 0504 Otro ministro israelí se pronuncia por una incursión terrestre de Israel en Rafah

• 0505 Un médico israelí de la reserva testimonia sobre el comportamiento de los soldados israelíes

• 0506 El presidente de Israel justifica la prohibición de reunirse durante el ramadán

• 0507 El presidente de la Autoridad Palestina denuncia el nuevo veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad

• 0508 ¿Dónde están Yahya y Mohamed Sinwar?

• 0509 Afirman que el Hamas tenía previsto atacar la cárcel de Shikma el 7 de octubre

• 0510 En Líbano, el primer ministro dimitente nombra al nuevo jefe del estado mayor

• 0511 Empleados de Nissan penetraron por efracción en la residencia libanesa del ex presidente de esa firma

• 0512 Se posterga la explotación de los yacimientos libaneses de hidrocarburos

• 0513 Emiratos Árabes Unidos contra la Hermandad Musulmana

• 0514 Irán dispone de nuevas armas

• 0515 Sabotaje de Israel contra el sistema iraní de distribución de gas doméstico

• 0516 La ONU sigue sin reconocer el gobierno de los talibanes

• 0517 Liberación del ex jefe de gobierno tailandés Thaksin Shinawatra

• 0518 La hermana del líder de Corea del Norte habla de mejorar las relaciones entre su país y Japón

• 0519 Corea del Sur censura en internet canales favorables a las relaciones con Corea del Norte

• 0520 China ratifica en Múnich que no envía armas a Rusia ni a Ucrania

• 0521 La oposición japonesa presenta una moción de censura contra un ministro financiado por la Secta Moon

OCEANÍA

• 0522 Australia exige la liberación de Julian Assange

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• 0523 Enfrentamientos en Naciones Unidas sobre la interpretación de la Carta

• 0524 Nuevo veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad y disputa con China

• 0525 Primeras audiencias de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí

• 0526 La CIJ y la ofensiva militar de Israel contra Rafah

• 0527 El Programa Mundial de Alimentos suspende su ayuda al norte de Gaza