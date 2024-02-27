Отчаяние и гнев европейских фермеров

По всей Западной и Центральной Европе фермеры проводят акции протеста. Сначала в Нидерландах, Италии, Швейцарии и Румынии, теперь в Испании, Франции, Германии и Польше. Этот крестьянский бунт, охвативший весь континент, направлен против Общей сельскохозяйственной политики (ОСХП) Европейского союза.

Когда в 1957 году был подписан Римский договор о создании Европейского экономического сообщества, шесть государств-основателей (Бельгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерланды) приняли принцип свободной торговли. Таким образом, они запретили проведение какой-либо национальной сельскохозяйственной политики.

Чтобы гарантировать доходы фермерам, они разработали Общую сельскохозяйственную политику. В зависимости от государства-члена ЕС помощь выплачивается регионам, которые затем распределяют её между фермерами или между предпринимателями (как во Франции). Это так называемый «Первый принцип». Кроме того, Европейская комиссия устанавливает производственные стандарты для улучшения качества жизни сельского населения и его продукции. Это « Второй принцип».

Первый принцип не выдержал расширения Европейского союза и внедрения глобальной свободной торговли (ЕС вступил в ВТО в 1995 году), которые привели к непропорциональному увеличению субсидий со стороны Сообщества. Второй принцип был подорван «Зеленым пактом для Европы» (2019), который нацелен на снижение температуры на Земле путем ограничения выбросов парниковых газов.

В отсутствие глобальной ОСХП не существует решения проблемы, связанной с провалом Первого принципа: англосаксонский принцип глобальной свободной торговли несовместим с принципом европейской свободной торговли, компенсируемым Европейской ОСХП. Пониженные цены на сельскохозяйственную продукцию, о которых объявили руководители различных стран, не спасут фермеров, а наоборот, погубят их, поскольку мы будем продолжать принимать импортную продукцию по гораздо более низким ценам.

Что касается второго принципа, то он преследует уже не политическую, а идеологическую цель. Утверждение о том, что глобальное потепление носит глобальный, а не локальный характер, опровергается температурными наблюдениями. А утверждение о том, что глобальное потепление вызвано не природными явлениями, а деятельностью человека, не выдерживает научной критики.

Напомним, что Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) - это не научная академия, а собрание высокопоставленных государственных служащих (некоторые из которых являются учеными, но тем не менее занимают должности высокопоставленных государственных служащих), созданное в 1988 году по инициативе Маргарет Тэтчер для обоснования перехода от угля к нефти, а затем к атомной энергетике [1]. Хотя ее выводы были одобрены правительствами, которые могли перейти на ядерную энергетику, они были категорично отвергнуты научными центрами, включая престижную Российскую академию наук [2]. Так называемого «научного консенсуса» по этому вопросу не существует так же, как и пресловутого «международного сообщества», которое накладывает санкции на Россию. Между прочим, наука работает не на основе консенсуса, а методом проб и ошибок.

Попытки развивать зеленый туризм в сельской местности не спасут фермеров. Максимум - это позволит им сдавать комнаты на своих фермах на несколько недель в году. Проблема не в том, чтобы изменить сферу деятельности, а в том, чтобы дать фермерам возможность жить и кормить свой народ.

Фермеры Западной и Центральной Европы сегодня зависят от европейских субсидий. Они не выступают против Европейского союза, который позволяет им выживать, но осуждают его противоречия, которые их душат. Поэтому вопрос не в том, чтобы отменить то или иное постановление, а в том, чтобы сказать, какую модель Европейского союза мы хотим построить.

Следующие выборы в Европейский союз состоятся в июне. Речь пойдет об избрании членов Европейского парламента - единственных выборных членов Союза. Что касается Совета, то он не избирается на уровне ЕС, а формируется из глав государств и правительств, избранных на национальном уровне, в то время как Комиссия вообще не избирается и выражает интересы покровителей ЕС.

Различные проекты европейской конструкции

Чтобы понять эту странную систему и, по возможности, изменить её, обратимся к её истокам: с периода между двумя войнами (1918-1939) и вплоть до послевоенного периода (1945-57) существовало шесть конкурирующих проектов объединения.

1- Первый был предложен радикальными республиканцами. Его целью было объединение государств, управляемых схожими режимами. В то время речь шла об объединении европейских и латиноамериканских стран, управляемых по законам республик.

Определение республик и монархий не имело ничего общего с выборами или династической преемственностью. Король Франции Генрих IV называл себя республиканцем (1589-1610) в той мере, в какой он посвящал себя общему благу своих подданных, а не интересам знати. Наше толкование республик и монархий берет свое начало в демократиях (правительство народа, от народа и для народа). В нём основное внимание уделяется правилам назначения правителей, а не тому, что они делают. Например, мы считаем современное Соединенное Королевство более демократичным, чем Франция, и игнорируем невероятные привилегии, которыми пользуется британская знать за счет своего народа.

Аргентина Иполито Иригойена (в то время ведущая экономическая держава Северной и Южной Америки) стояла в этом союзе бок о бок с Францией Аристида Бриана (чья власть распространялась на все континенты). Тот факт, что эти республики были расположены на разных континентах, никого не шокировал. Напротив, это гарантировало, что их союз никогда не превратится в наднациональную структуру, а останется органом межгосударственного сотрудничества.

Этот проект потерпел крах после экономического кризиса 1929 года и вызванного им подъема фашизма.

2- Вторым был проект союза, который гарантировал мир. Министр финансов Франции Луи Лушер утверждал, что если Германия и Франция создадут единый военно-промышленный комплекс, то они больше не станут воевать друг с другом. [3].

Это осуществилось после Второй мировой войны, когда англосаксы решили перевооружить Германию. В 1951 году бывший министр из правительства Петена Роберт Шуман создал Европейское объединение угля и стали (ЕОУС).

ЕОУС прекратило свое существование в 2002 году и было интегрировано в Европейский союз Ниццким договором.

3- Третий проект заимствован из двух предыдущих. Он был разработан австро-венгерским графом Ричардом де Куденхове-Калерги. Его целью было объединение всех государств континента (кроме Великобритании и СССР) в «Пан-Европу». Первоначально это должна была быть федерация, подобно Швейцарии, но со временем она стала наднациональным образованием по образцу США и сталинского СССР (защищавшего культуру этнических меньшинств) [4].

Этот проект был реализован в 1949 г. путём создания при поддержке Соединенных Штатов Совета Европы почти в том виде, как это планировалось. Я пишу "почти", потому что в его состав вошло Соединенное Королевство, что изначально не планировалось. Совет разработал Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Для обеспечения её применения был создан Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Однако, начиная с 2009 года, многие судьи Суда были спонсированы, если не сказать коррумпированы, американским миллиардером Джорджем Соросом. Они постепенно интерпретировали Конвенцию таким образом, что изменили иерархию норм. Например, теперь они считают, что международные договоры о спасении на море (которые предусматривают высадку потерпевших кораблекрушение в ближайшем порту) должны уступать праву мигрантов на подачу заявлений о предоставлении политического убежища в Европе.

Сегодня этот суд судит и систематически осуждает Российскую Федерацию в её отсутствие, несмотря на то, что сначала она была лишена права голоса в Совете Европы, а затем вышла из него.

4- Четвертый проект- «Новый европейский порядок», был проектом Третьего рейха, начиная с 1941 года. Его целью было объединение европейского континента путем разделения населения на регионы по языковому признаку. Каждый региональный язык, например, бретонский, должен быть представлен отдельным государством. Самым крупным государством должно было стать то, где говорили на немецком языке (Германия, Австрия, Лихтенштейн, Люксембург, немецкоязычная Швейцария, итальянский Тироль, Чехословацкие Судеты, словацкие Карпаты, румынский Банат и т. д.). Кроме того, расовые критерии должны были определить, какие группы населения будут «сокращены» (евреи, цыгане и славяне) и обращены в рабство.

Этот проект был согласован между канцлером Адольфом Гитлером и дуче Бенито Муссолини при посредничестве немецкого юриста Вальтера Халльштейна. Он был частично реализован во время Второй мировой войны, но прекратил свое существование с падением Третьего рейха.

5- Пятый проект был сформулирован в 1946 году бывшим Премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем [5]. Его целью было примирить франко-германскую пару и отстранить Советы. Он был частью концепции, изложенной в Атлантической хартии (1942), согласно которой послевоенный мир должен был управляться совместно Соединенными Штатами и Британской империей. Более того, он был частью его видения роли Соединенного Королевства, поддерживаемого Содружеством. Что касается Атлантики, то он установил особые отношения с Соединенными Штатами, а на континенте контролировал Европу, членом которой он себя не считал.

Уинстон Черчилль запустил несколько институтов одновременно. В конечном итоге именно этот проект был воплощен в жизнь сначала в 1957 году под названием Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), а затем, в 1993 году, под названием Европейский союз (ЕС). Он заимствовал элементы трех предыдущих проектов, но никогда не был Союзом республик.

Англосаксы всегда контролировали ЕЭС и ЕС через Европейскую комиссию. Именно поэтому эта комиссия не избирается, а назначается. Её первым председателем Лондон назначил Вальтера Халльштейна, бывшего советника канцлера Адольфа Гитлера по европейским делам. Комиссия также изначально обладала законодательной властью, которую она теперь делит с Европейским парламентом. Она использует эти полномочия для того, чтобы предлагать стандарты, которые парламент одобряет или отклоняет. Все эти стандарты слово в слово повторяют стандарты НАТО, которая, вопреки распространенному мнению, занимается не только обороной, но и организацией общества. Штаб-квартира НАТО, сначала в Люксембурге, а теперь по соседству с Комиссией в Брюсселе, передает свои требования, начиная от ширины дорог (для проезда бронетехники) и заканчивая составом шоколада (для приготовления солдатских пайков).

6- Шестой проект был разработан президентом Франции Шарлем де Голлем в ответ на британский проект. Он намеревался создать не федеративную, а конфедеративную структуру- «Европу наций». Он осуждал Римский договор, но принял его. В 1963 и 1967 годах он запретил Соединенному Королевству присоединяться к нему. Он дал понять, что если и будет расширение, то от Бреста до Владивостока, то есть без Соединенного Королевства, но с Советским Союзом. Прежде всего, он боролся за то, чтобы вопросы, затрагивающие национальную безопасность, решались только единогласно.

Его видение Европы исчезло вместе с ним. Британцы вступили в ЕЭС в 1973 году и вышли из него в 2020 году. Россию никто не просил вступать, но сегодня ЕС накладывает на нее санкции. Наконец, предстоящая реформа Договоров предусматривает голосование квалифицированным большинством по вопросам, затрагивающим национальную безопасность.

А что будет с фермерами?

Учитывая предыдущий анализ Единой сельскохозяйственной политики, можно утверждать, что в структурах ЕС нет ничего, что предвещало бы нынешний кризис. Причина кроется в негласной британской идеологии ЕС.

Вступив в ВТО, Европейский союз, сам того не желая, отказался от европейской свободы торговли в пользу глобальной свободы торговли. Тем самым, в соответствии со своей ДНК, он пошел на поводу у Уинстона Черчилля. Помощь со стороны Европейского союза никогда не сможет компенсировать иностранную конкуренцию, которая подчиняется другим правилам. Мы постепенно переходим к специализации труда в глобальном масштабе. Европейские фермеры будут играть всё меньшую роль, пока не наступит день, когда международная торговля прекратится и европейцам придется восстанавливать свое сельское хозяйство или умереть с голоду.

Аналогичным образом, Зеленый пакт для Европы, сформулированный председателем Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, является ответом не на изменение климата, а на идеологию, которая была выстроена вокруг него. Таким образом, ЕС подтверждает свою приверженность программе Маргарет Тэтчер. Теперь он не нацелен на производство через развитую промышленность и сельское хозяйство, а только на финансовые услуги. В Великобритании эта политика привела к процветанию крошечного лондонского Сити и экономическому краху Большого Манчестера.

Чтобы спасти фермеров Европы, недостаточно противостоять наднациональной эволюции ЕС, необходимо, прежде всего, избавиться от его идеологии. Эта идеология не прописана в договорах, а является плодом его истории.