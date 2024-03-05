Любая война разделяет людей на «Мы» и «Они». Мы - это Добро, а Они - Зло.

Западные лидеры, заявляя, что война сама по себе вещь плохая, тем не менее утверждают, что сегодня она просто необходима ввиду агрессий со стороны России и ХАМАС. По их словам, Россия, а точнее её президент Владимир Путин, хочет захватить принадлежащую нам собственность и разрушить нашу политическую систему. Захватив Украину, он вторгнется в Молдову и страны Балтии, а затем отправится на Запад. А ХАМАС - это секта, исполненная ненависти, которая начинает с изнасилований и обезглавливания евреев из соображений антисемитизма и продолжит вторжением на Запад под знаменем своей религии.

Следует отметить, что Израиль и Соединенные Штаты были основаны своими армиями – соответственно Хаганой и Континентальной армией. Сегодня подавляющее большинство политических лидеров этих стран начинали свою карьеру в вооруженных силах или секретных службах. Но не только они, ведь Си Цзиньпин - военный, а Владимир Путин - бывший сотрудник советской секретной службы (КГБ).

Остается только догадываться, что порождает фантазмы политического Запада и как они мешают нам осознать реальность. Россия вторгалась на Украину, но Франция тоже вторгалась, только в Руанду. Москва остановила массовые убийства жителей Донбасса, а Париж - руандийских тутси. Обе страны руководствовались своей «обязанностью защищать» и выполняли резолюции Совета Безопасности. Палестинцы не насилуют и не обезглавливают людей ради удовольствия, хотя некоторые из них и состоят в тайном обществе, которое это делает. Они борются с евреями не на почве антисемитизма, за исключением исторической ветви ХАМАС, а против системы апартеида, жертвами которой они являются.

Похоже, мы стали жертвой коллективной слепоты, и из нашей памяти стёрлось совершённое нами преступление: именно «демократические» Соединённые Штаты и страны Европейского союза организовали свержение избранного президента Украины Виктора Януковича в 2014 году. Именно Германия и Франция подписали Минские соглашения, гарантировавшие мир жителям Донбасса (2015), хотя и не собирались их выполнять, а по признанию канцлера Ангелы Меркель и президента Франсуа Олланда использовали их для вооружения Украины против России. Согласно Нюрнбергскому трибуналу, такое нарушение слова и подписи является тягчайшим преступлением – это преступление против мира и безопасности человечества.

Точно так же «самая демократическая страна на Ближнем Востоке» Израиль, метр за метром, оккупируя и отнимая, присвоил себе большую часть палестинских территорий, закрепленных резолюцией Совета Безопасности 181 (1947).

Но нельзя исключать и другое: наша коллективная слепота позволяет нам совершать новые преступления. В таком случае не стоит удивляться тому, что мы ставим своей целью разрушить российскую экономику и, в конечном счете, отправить Россию в каменный век. И нас не должны удивлять призывы к этнической чистке географической Палестины и, в конечном счете, к изгнанию миллиона палестинцев.

Оба конфликта возникли не из-за ресурсов, а из-за территорий. С 1917 года украинские интегральные националисты Дмитрия Донцова пытались установить свою власть над анархистской Новороссией Нестора Махно и большевистскими Донбассом и Крымом. Как известно, эти территории были присоединены к Советской Украине украинцем Никитой Хрущевым, но Киев игнорирует историю, и считает их своими исконными землями. Точно так же ревизионисты-сионисты Владимира Зеэва Жаботинского с 1920 года намереваются распространить свою власть на всю Палестину, а в перспективе и на египетский Синай, Ливан, Иорданию и Сирию - словом, на всю территорию от Нила до Евфрата. Естественно, древнее Иерусалимское царство включало в себя не только город, но и прилегающую территорию, но это не дает им права, ссылаясь на историю, приписывать себе все эти земли.

Считается, что агрессивность государства зависит от его возрастной пирамиды. Иначе говоря, государства, в которых преобладает молодежь в возрасте от 15 до 30 лет, по своей природе склонны к войне. Но этого нет ни на Украине, ни в Израиле. Более того, именно Палестину, а не Израиль возрастная пирамида могла бы подтолкнуть к войне.

Но не менее важным, пожалуй, является идеологический вопрос. Дмитрий Донцов и его приспешник Степан Бандера прославляли украинских воинов - потомков шведских викингов варягов, которые должны были истреблять «москалей», чтобы пировать в Валльхалле. А сегодня чествуют «белого фюрера» Андрея Билецкого, который командовал бойцами полка «Азов» в Мариуполе, 3-й штурмовой бригадой в Бахмуте (Артемовске) и совсем недавно в Авдеевке. Биньямин Нетаньяху, сын личного секретаря Владимира Жаботинского, не стесняясь сравнивает палестинцев с древними амаликитянами, над которыми исполнилось слово Господне, и имя их исчезло с лица земли. То есть палестинцы должны быть истреблены, иначе их род снова восстанет против евреев. Поэтому ЦАХАЛ систематически бомбит университеты и школы в секторе Газа и уже истребил 30 000 мирных жителей, утверждая, что борется с ХАМАС.

Дмитрий Донцов вступил в союз с Адольфом Гитлером еще в 1923 году, то есть до прихода последнего к власти, а затем стал одним из администраторов института Рейнхарда Гейдриха, отвечавшего за окончательное решение еврейского и цыганского вопросов. Владимир Жаботинский, вступивший в союз с Донцовым в 1922 году, в 1935 году при содействии дуче Бенито Муссолини основал школу управления «Бетар» в Чивитавекья (Италия). Но ему не довелось сыграть важную роль во Второй мировой войне - он умер в августе 1940 года. Приверженность украинских интегральных националистов нацизму, а ревизионистов-сионистов - фашизму не вызывает сомнений.

Кстати, территориальную логику фашистского и нацистского режимов мы находим и в нынешних речах президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. При этом российский и палестинский президенты, Владимир Путин и Махмуд Аббас, постоянно заявляют о своей приверженности защищать свои народы.