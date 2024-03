Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fonti diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci differenti, confrontare argomentazioni contraddittorie.

L’esigenza di pluralità di fonti è diventata ancora più indispensabile allorché il massacro di Gaza ci viene presentato in modo uniforme, senza fare emergere la divisione di Hamas tra Fratelli Mussulmani e partigiani della Resistenza palestinese, nonché quella di Israele tra nazionalisti e partigiani del suprematismo ebraico. Nel momento in cui l’Iran entra in guerra ci vengono nascoste le reazioni della maggior parte del mondo.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri. Abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Questa preziosa fonte d’informazione è accessibile solo su abbonamento:

– Sottoscrizione annuale: 150 euro

– Sottoscrizione mensile: 15 euro

Abbondandovi non solo sarete informati in profondità, ma sosterrete il nostro impegno.

Nel sommario del numero 77:«»``

EDITORIALE

• 0597 Ad Haiti le gang passano all’attacco del potere

AMERICHE

• 0598 Il comandante del CentCom in tournée nel Medio Oriente Allargato

• 0599 Kamala Harris indossa i panni del “cattivo poliziotto” di Gaza

• 0600 Benny Gantz si è assicurato il sostegno di Washington contro Benjamin Netanyahu

• 0601 Washington condanna una società israeliana di software-spia

• 0602 Il Congresso potrebbe annullare l’esonero di responsabilità dei laboratori che hanno prodotto medicinali contro il Covid a RNA messaggero

• 0603 Il Nicaragua denuncia la Germania alla CIJ

• 0604 Javier Milei pronto al confronto con il parlamento

EUROPA

• 0605 George Galloway rieletto alla Camera dei Comuni

• 0606 La Francia iscrive il diritto all’aborto nella Costituzione

• 0607 Le forze armate tedesche riflettono sulle armi necessarie all’Ucraina per distruggere il ponte di Kerch

• 0608 Viktor Orban prende atto della fine dell’egemonia occidentale

• 0609 Petr Pavel soccorre l’Ucraina

• 0610 L’Unione europea dovrebbe creare una zona provvisoria di libero-scambio con l’Ucraina e la Moldavia

• 0611 Secondo la Russia, Svezia e Danimarca hanno ammesso che sono stati gli Stati Uniti e sabotare Nord Stream

• 0612 Gli ambasciatori a Mosca dei Paesi membri della Nato contro la Russia

AFRICA

• 0613 Al Cairo negoziati per la Palestina

• 0614 L’Egitto preoccupato per l’implicazione del generale Abdul Fattah al-Burhan nella Confraternita dei Fratelli Mussulmani

• 0615 In Egitto i Fratelli Mussulmani esitano a modificare strategia

• 0616 Il Marocco non trae alcun vantaggio dalla normalizzazione dei rapporti con Israele

• 0617 Fallisce la mediazione libica nel conflitto libanese

• 0618 Macky Sall se ne va

• 0619 Il Burkina Faso, il Mali e il Niger creano una forza congiunta conto gli jihadisti

ASIA

• 0620 Durante una distribuzione di cibo le FDI massacrano 112 persone

• 0621 Coloni ebrei cominciano a investire nella Striscia di Gaza

• 0622 L’UNRWA prepara un rapporto sulle torture praticate dalle FDI

• 0623 Dimissioni a catena di responsabili della propaganda israeliana

• 0624 Mohammad Barakeh denuncia la responsabilità collettiva di chi sostiene i massacri israeliani

• 0625 Il Comitato per la protezione dei giornalisti denuncia le uccisioni israeliane di giornalisti

• 0626 Cinquanta giornalisti internazionali esigono di entrare nella Striscia di Gaza

• 0627 Nuovi contrasti tra Yoav Gallant e Benjamin Netanyahu

• 0628 Avigdor Lieberman chiede elezioni legislative anticipate

• 0629 In Israele manifestazioni contro Benjamin Netanyahu

• 0630 Benjamin Netanyahu a favore della libertà di culto dei mussulmani

• 0631 Israele accusa di nuovo l’UNRWA

• 0632 Itamar Ben-Gvir chiede provvedimenti contro Benny Gantz

• 0633 Potere ebraico chiede un inasprimento della legge contro il terrorismo

• 0634 In Israele prigionieri in gabbia

• 0635 La Giordania e gli Stati Uniti lanciano razioni alimentari sulle spiagge di Gaza

• 0636 Tutte le fazioni palestinesi riunite a Mosca

• 0637 Secondo Roni Strier, il governo israeliano non può sottrarsi alle proprie responsabilità

• 0638 La Resistenza islamica in Libano bersaglio delle FDI

• 0639 Mohammad Raad aspetta un errore di Israele

• 0640 Hamas chiede agli Usa di cessare di consegnare armi a Israele

• 0641 In Libano gli Stati Uniti non riescono a concludere una pace separata

• 0642 In Libano forze speciali olandesi e spagnole sotto copertura

• 0643 Abdallah II preoccupato per il divieto di celebrare il ramadan ad Al-Qods

• 0644 Il Canada e i Paesi Bassi si rivolgono alla CIJ contro la Siria

• 0645 La Siria si astiene dall’intervenire

• 0646 L’Iran rivendica parte del gas di Durra

• 0647 L’Iran sequestra petrolio statunitense

• 0648 Ansar Allah minaccia le navi britanniche

• 0649 Gli anglosassoni interrompono le comunicazioni in Yemen

• 0650 Ansar Allah rivede la propria strategia

• 0651 Gli iraniani snobbano le urne

• 0652 C’è del litio in Kazakistan

• 0653 Bharat si rafforza bell’Oceano Indiano

• 0654 Il PTI contesta l’elezione del presidente dell’Assemblea pachistana

• 0655 Scontro sino-filippino sul Secondo banco Thomas Shoal

• 0656 La Corea del Sud accusa di nuovo quella del Nord di piratare i suoi server

• 0657 Lo scandalo della «setta Moon» ristagna in Giappone

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• 0658 Volker Turk rilancia voci di crimini cinesi nello Xinjiang

• 0659 Tedros Adhanom Ghebreyesus scandalizzato dal bombardamento di tende di civili a Gaza

• 0660 L’agenzia Onu-Donne denuncia una guerra contro le donne a Gaza

• 0661 L’ASEAN e l’Australia riaffermano di riconoscersi in un «mondo basato sulle regole»