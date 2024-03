De Amerikaanse president Joe Biden verwelkomde de Italiaanse premier Giorgia Meloni hartelijk in het Witte Huis en sprak, na haar te hebben bedankt voor de "niet aflatende steun van Italië aan Oekraïne", met haar over de situatie in Gaza, waar "het verlies van mensenlevens hartverscheurend is". Hij zei verder dat, om de mensen in Gaza te helpen, "we voedsel en voorraden vanuit de lucht naar Oekraïne zullen brengen en we zullen proberen andere toegangswegen naar Oekraïne te openen". Een Freudiaanse verspreking die bleef staan in de officiële video op de Italiaanse regeringswebsite, bekeken door duizenden leden van de regering en het parlement, lokale bestuurders en journalisten van de reguliere media. Het is duidelijk dat aan alles wat de president van de Verenigde Staten zegt niet getwijfeld kan worden.

Nog minder kan de politieke mainstream media toestaan dat officiële gegevens over militaire leveringen van de VS aan Israël worden gepubliceerd. Zodra Israël de oorlog in Gaza begon, leverden de Verenigde Staten het land in iets meer dan een maand 10.000 ton wapens die werden vervoerd door 244 vrachtvliegtuigen en 20 schepen. Deze wapens omvatten meer dan 15.000 bommen, waaronder bommen van één ton, en 50.000 artillerieprojectielen. De regering Biden heeft Israël meer dan 14 miljard dollar gegeven om andere Amerikaanse wapens te kopen. Dit betekent dat het grootste deel van de 70.000 ton bommen die woonwijken in Gaza met de grond gelijk maakten en Palestijnse burgers afslachtten, aan Israël werd geleverd door de Verenigde Staten. Ze leverden zelfs de gepantserde Caterpillar bulldozers die tegelijk met de tanks voorwaarts gaan en alles vernietigen wat ze tegenkomen onder hun gewicht van 64 ton.

De cijfers van de genocide die gaande is in Gaza spreken voor zich: tot nu toe 37.534 mensen vermoord of vermist; 13.430 kinderen vermoord; 8.900 vrouwen vermoord; 364 medische stafleden vermoord; 269 ontvoerd; 132 journalisten vermoord; 71.920 gewonden; 17.000 kinderen zonder hun ouders; 32 ziekenhuizen buiten werking; 53 gezondheidscentra buiten werking; 700.000 patiënten met besmettelijke ziekten; 350.000 patiënten met chronische ziekten die geen zorg meer krijgen; 270.000 huizen verwoest; 400 scholen en universiteiten verwoest; 500 moskeeën verwoest; 290 archeologische locaties verwoest.

President Biden, die de genocide die Israël pleegt in Palestina militair en politiek blijft steunen, kondigde in de State of the Union toespraak aan dat hij de Amerikaanse strijdkrachten opdracht had gegeven om een noodmissie te leiden om een tijdelijke haven in de Middellandse Zee op te zetten, aan de kust van Gaza, die plaats zou kunnen bieden aan grote schepen met voedsel, drinkwater, medicijnen en tijdelijke onderkomens. "De Verenigde Staten leiden de internationale inspanningen om meer humanitaire hulp naar Gaza te brengen".