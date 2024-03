Cette diversité est d’autant plus indispensable que l’on nous présente le massacre de Gaza de manière univoque ; que l’on ne perçoit pas la division du Hamas entre Frères musulmans et partisans de la Résistance palestinienne ni celle d’Israël entre nationalistes et partisans du suprémacisme juif. Au moment où l’Iran entre en guerre, on nous masque les réactions de la majorité du monde.

Pour vous aider, nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres. Nous avons débuté à l’été 2022 et avons progressivement constitué une équipe de spécialistes couvrant le monde entier. Ce bulletin est encore imparfait, mais il est déjà sans équivalent.

Au sommaire du numéro 79 :

ÉDITORIAL

• 0735 La France s’oppose à un projet russe de paix de type coréen en Ukraine

AMÉRIQUES

• 0736 Le Canada qualifie l’élection présidentielle russe de « non démocratique »

• 0737 Le Canada interrompt ses livraisons d’armes à Israël

• 0738 La Chambre des représentants publie des preuves de la corruption de la famille Biden

• 0739 Pour World Central Kitchen, conduire un bateau à Gaza est un exploit

• 0740 Manifestation au siège du New York Times

• 0741 Pour Chuck Schumer, il est possible d’être contre Netanyahu et pour Israël

• 0742 Chris Murphy demande un cessez-le-feu immédiat à Gaza

• 0743 Joe Biden savait, dès octobre, que les FDI bombardaient des civils sans raison

• 0744 Au conseil de sécurité de l’Onu, les États-Unis dénoncent la famine à venir à Gaza

• 0745 Les États-Unis incarcèrent un conseiller de la Maison-Blanche pour refus de témoigner au Congrès contre le président

• 0746 Depuis 2008, Google favorise les Démocrates

EUROPE

• 0747 Des journalistes portent plainte pour abus de pouvoir contre la police d’Irlande du Nord

• 0748 Une enquête officielle conclut que la police d’Irlande du Nord a fermé les yeux sur des assassinats et des tortures de militants de l’IRA

• 0749 Un Israélien obtient l’asile politique au Royaume-Uni

• 0750 Démission du taoiseach irlandais

• 0751 Le Conseil d’État ne voit pas de mal à qualifier le premier parti de France d’« extrême droite »

• 0752 Emmanuel Macron propose à la Russie une trêve olympique

• 0753 Les Français impliqués dans les crimes israéliens à Gaza ne seront pas poursuivis

• 0754 La France pourrait partager ses bases en Afrique avec les États-Unis

• 0755 L’idée des missiles Taurus en Ukraine proviendrait des États-Unis

• 0756 Olaf Scholz soutient la « solution à deux États »

• 0757 La Pologne se place sous la protection de l’Allemagne

• 0758 La Lettonie puni les électeurs russes

• 0759 La Comece appelle à voter pour les partis pro-européens

• 0760 La Commission européenne temporise avec les petits paysans

• 0761 Pour Josep Borrell, Israël provoque la famine à Gaza

• 0762 La Commission européenne inquiète de la famine à Gaza

• 0763 La Commission européenne signe un accord avec l’Égypte contre les réfugiés soudanais

• 0764 La CEDH instruira une accusation de torture dans une prison secrète de la CIA en Lituanie

• 0765 La Russie réclame que l’Allemagne reconnaisse sa responsabilité dans le siège de Léningrad

• 0766 Élection présidentielle russe

AFRIQUE

• 0767 Les milliards de dollars pleuvent sur l’Égypte

• 0768 Un modèle coréen pour une paix en Libye ?

• 0769 Le Maroc saisit l’ancienne ambassade d’Algérie

• 0770 Les services spéciaux ukrainiens se battent au Soudan

• 0771 Le Niger rompt avec les États-Unis

ASIE

• 0772 Israël a délivré 100 000 permis de port d’arme depuis le 7 octobre

• 0773 L’île flottante des États-Unis au large de Gaza n’est peut être pas humanitaire

• 0774 Le Hamas exécute des notables palestiniens

• 0775 La Haute Cour israélienne accorde un délai au gouvernement

• 0776 Le père d’un Israélien assassiné met en cause le commandement militaire

• 0777 Bezalel Smotrich s’inquiète de l’idéologie des officiers

• 0778 Bezalel Smotrich persiste à s’opposer à un cessez-le-feu

• 0779 Pour Herzl Halevi, la guerre ne se limite pas à Gaza

• 0780 Ayman Odeh expulsé de la Knesset

• 0781 La moitié de Khan Youness a été détruite

• 0782 Mohammad Mustafa nouveau Premier ministre de l’Autorité palestinienne

• 0783 Les musulmans n’ont pas provoqué de heurts à la mosquée Al-Aqsa

• 0784 Les FDI imaginent la vie gay à Gaza délivré du Hamas

• 0785 Les négociations de paix

• 0786 Benjamin Netanyahu persiste et signe : il veut prendre Rafah

• 0787 Mohammad Dahlan organise la distribution de l’aide humanitaire à Gaza

• 0788 Si Israël attaque le Liban, le Hezbollah lui répondra sans l’Iran

• 0789 Les jihadistes s’entre-déchirent au Nord de la Syrie

• 0790 Les FDI bombardent Deraa

• 0791 L’Onu appelle à de nouvelles négociations inter-syriennes

• 0792 L’Iraq interdit le PKK

• 0793 La Résistance palestinienne a rencontré Ansar Allah

• 0794 Ansar Allah déplore la déclaration du Conseil de sécurité

• 0795 L’armée pakistanaise bombarde le Tehrik-e-Taliban Pakistan en Afghanistan

• 0796 Démission du président vietnamien

OCÉANIE

• 0797 L’Australie reprend son soutien à l’UNRWA

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 0798 António Guterres alerte sur la famine à venir à Gaza

• 0799 Israël interdit l’entrée de Gaza à Philippe Lazzarini

• 0800 Les rumeurs du Comité des sanctions du Conseil de sécurité

• 0801 Le sommet pour la démocratie entend lutter contre la désinformation