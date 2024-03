En los últimos meses hemos creado una red internacional de informantes para editar y mejorar un boletín semanal dedicado al fin de la hegemonía occidental y la transición a un mundo multipolar.

Resumen del número 79:

EDITORIAL

• 0735 Francia rechaza un proyecto ruso de paz para Ucrania

AMÉRICAS

• 0736 Canadá califica la elección presidencial rusa de “no democrática”

• 0737 Canadá interrumpe sus entregas de armas a Israel

• 0738 La Cámara de Representantes de Estados Unidos publica pruebas de la corrupción de la familia Biden

• 0739 El fundador de World Central Kitchen declara que llevar por mar un cargamento de comida para Gaza fue una hazaña

• 0740 Manifestantes contra la guerra en Gaza tomaron la entrada del New York Times

• 0741 El jefe de la mayoría demócrata en el senado estadounidense proclama que es posible estar en contra de Netanyahu y a favor de Israel

• 0742 El senador demócrata Chris Murphy exige un alto al fuego inmediato en Gaza

• 0743 El presidente Biden sabía desde octubre que Israel bombardeaba a los civiles de Gaza injustificadamente

• 0744 Estados Unidos habla en el Consejo de Seguridad de la ONU de una hambruna inminente en la franja de Gaza

• 0745 Encarcelan en Estados Unidos a un ex consejero de la Casa Blanca por negarse a declarar contra el ex presidente Trump

• 0746 Google favorece al Partido Demócrata estadounidense desde 2008

EUROPA

• 0747 Periodistas inician procedimiento judicial contra la policía de Irlanda del Norte

• 0748 Investigación oficial concluye que la policía de Irlanda del Norte ignoró voluntariamente asesinatos y torturas contra militantes del IRA

• 0749 Un árabe israelí obtiene asilo político en Reino Unido

• 0750 Dimitió el jefe del gobierno de Irlanda

• 0751 El Consejo de Estado de Francia no ve como problemático que el ministerio del Interior catalogue un partido político como “de extrema derecha”

• 0752 El presidente de Francia propone a Rusia una “tregua olímpica”

• 0753 Los franceses implicados en los crímenes de Israel en Gaza no serán enviados a los tribunales

• 0754 Francia podría compartir el uso de sus bases militares en África con Estados Unidos

• 0755 La idea de enviar misiles alemanes Taurus a Ucrania vino de Estados Unidos

• 0756 El canciller alemán apoya la “solución de los dos Estados”

• 0757 Polonia se pone bajo la protección de Alemania

• 0758 Letonia castiga a los electores rusos

• 0759 Los obispos católicos europeos llaman a votar por los partidos proeuropeos

• 0760 La Comisión Europea trata de aplacar a los campesinos

• 0761 El jefe de la diplomacia europea estima que Israel está provocando la hambruna en Gaza

• 0762 La Comisión Europea expresa inquietud ante la hambruna en Gaza

• 0763 La Comisión Europea firma con Egipto un acuerdo contra los refugiados sudaneses

• 0764 El TEDH acepta una denuncia por torturas contra Lituania por albergar una cárcel secreta de la CIA

• 0765 Rusia reclama que Alemania reconozca su responsabilidad en el asedio de Leningrado

• 0766 Eleccion presidencial en Rusia

ÁFRICA

• 0767 Lluvia de millardos para Egipto

• 0768 ¿Modelo coreano para la paz en Libia?

• 0769 Marruecos incauta la antigua embajada de Argelia

• 0770 Los servicios especiales de Ucrania luchan en Sudán

• 0771 Níger rompe con Estados Unidos

ASIA

• 0772 El ministerio de Seguridad Nacional de Israel otorgó 100 000 permisos de portar armas desde el 7 de octubre

• 0773 Denuncian que la creación de una isla artificial frente a Gaza no parece ser de naturaleza humanitaria

• 0774 Supuestas ejecuciones de notables palestinos por parte del Hamas

• 0775 El Alto Tribunal de Israel concede un plazo adicional al gobierno

• 0776 El padre de un israelí muerto en una base militar acusa al mando militar

• 0777 Ministro israelí dice sentir inquietud ante la ideología de ciertos oficiales

• 0778 Smotrich reitera su oposición a un alto al fuego en Gaza

• 0779 El jefe del estado mayor del ejército de Israel piensa que la guerra no se limita a Gaza

• 0780 El parlamento israelí expulsa a un diputado árabe

• 0781 Imágenes satelitales de Khan Younes muestran que la mitad de esa ciudad palestina está destruida

• 0782 La Autoridad Palestina tiene un nuevo primer ministro

• 0783 Los musulmanes no provocaron enfrentamientos en la mezquita Al-Aqsa

• 0784 El ejército de Israel imagina la vida de los homosexuales en Gaza sin el Hamas

• 0785 El líder del ala militar del Hamas en Gaza participará en las próximas negociaciones

• 0786 Netanyahu reitera su voluntad de tomar Rafah

• 0787 El ex ministro palestino Mohamad Dahlan organiza la distribución de ayuda humanitaria en Gaza

• 0788 Ante un ataque de Israel contra Líbano, el Hezbollah respondería sin implicar a Irán

• 0789 Los yihadistas se matan entre sí en el norte de Siria

• 0790 Israel bombardea al ejército sirio en Deraa

• 0791 La ONU llama a nuevas negociaciones entre sirios

• 0792 Irak prohíbe el PKK

• 0793 Representantes de la resistencia palestina se reunieron con el movimiento yemenita Ansar Allah

• 0794 Yemen rechaza la declaración del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Mar Rojo

• 0795 El ejército pakistaní bombardea el grupo Tehrik-e-Taliban Pakistan en Afganistán

• 0796 Dimite el presidente de Vietnam luego de sólo un año en el cargo

OCEANÍA

• 0797 Australia reanuda su financiamiento a la UNRWA

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• 0798 El secretario general de la ONU lanza una nueva alerta sobre la hambruna en Gaza

• 0799 Israel prohíbe la entrada en Gaza al Comisionado General de la UNRWA

• 0800 El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU se hace eco de rumores

• 0801 La Cumbre por la Democracia se compromete a la luchar contra la “desinformación”