Resumen del número 80:

EDITORIAL

• 0802 A pesar de la destitución de Oleksiy Danilov, los nacionalistas integristas siguen en el poder en Kiev

AMÉRICAS

• 0803 El apoyo de Estados Unidos a Israel

• 0804 Estados Unidos afirma que la resolución 2728 no es de aplicación obligatoria para Israel

• 0805 Advertencia del secretario de Defensa de Estados Unidos al ministro de Defensa de Israel

• 0806 Israel amenaza a los judíos pacifistas en el extranjero

• 0807 El caso de corrupción del clan Biden

• 0808 El Pentágono estima que la “inteligencia artificial” no es la panacea

• 0809 Donald Trump e Israel

• 0810 Los estadounidenses no ven a Rusia como “el enemigo principal”

• 0811 Estados Unidos “sanciona” a supuestos hackers chinos

• 0812 Estados Unidos “sanciona” empresas vinculadas al Eje de la Resistencia

• 0813 El fondo de inversiones BlackRock abandona su política climática

• 0814 Meta censura los textos árabes que expresan puntos de vista palestinos

• 0815 México expone sus condiciones para frenar la migración hacia Estados Unidos

• 0816 Colombia llama a romper las relaciones diplomáticas con Israel

• 0817 En Venezuela, la oposición proestadounidense renunciar a participar en la elección presidencial

EUROPA

• 0818 Los magistrados británicos se pronuncian contra la extradición de Julian Assange a Estados Unidos

• 0819 Irlanda recurrirá a Corte Internacional de Justicia junto a Sudáfrica

• 0820 El senado de Francia rechaza el CETA

• 0821 Francia envió a Israel, en octubre, material indispensable para el uso de ametralladoras

• 0822 Italia reconoce que el naufragio del barco de recreo Goduria no fue un accidente

• 0823 Países Bajos se prepara para participar en la “evacuación” de la población de Gaza hacia Chipre

• 0824 Alemania y Francia fabricarán municiones en Ucrania

• 0825 Cuatro miembros de la Unión Europea podrían reconocer el Estado de Palestina

• 0826 Alemania pide que circule la ayuda humanitaria en la franja de Gaza

• 0827 Polonia afirma que un misil ruso penetró en su espacio aéreo

• 0828 Posible victoria en segunda vuelta de la elección presidencial para el candidato próximo al primer ministro de Eslovaquia

• 0829 Hungría denuncia las declaraciones irresponsables que podrían desatar la tercera guerra mundial

• 0830 La prohibición de importar diamantes rusos pone en peligro la industria europea del diamante

• 0831 Serbia conmemora la agresión ilegal de la OTAN

• 0832 Dramático anuncio del presidente de Serbia

• ÁFRICA

• 0833 Adelantan la elección presidencial en Argelia

• 0834 Níger busca fortalecer su relación con Rusia

• 0835 Bassirou Diomaye Faye, nuevo presidente de Senegal

• 0836 El presidente de Uganda prepara su sucesión

• 0837 Construcción de una base militar rusa en República Centroafricana

• 0838 Zambia restructura su deuda

• 0839 Sudáfrica espera que se aplique la resolución 2728 para el alto al fuego en Gaza

ASIA

• 0840 El partido israelí Fuerza Judía pretende expulsar a los palestinos de Gaza

• 0841 Israel acusa al secretario general de la ONU de “antisemitismo”

• 0842 La policía israelí interroga al rabino Yosef Elitzur

• 0843 El ejército israelí abre una investigación sobre hechos revelados por Al-Jazeera

• 0844 Israel nacionaliza 800 hectáreas de tierras en el valle del Jordán

• 0845 El ejército de Israel utiliza programas informáticos de reconocimiento facial

• 0846 El parlamento de Israel quiere encarcelar “terroristas” de entre 12 y 14 años

• 0847 El Palestinian Center for Policy and Survey Research logra realizar un sondeo en la franja de Gaza

• 0848 Israel incrementa los bombardeos contra Líbano

• 0849 Estados Unidos reanuda el diálogo con Siria

• 0850 El clan Barzani se prepara para un enfrentamiento con el gobierno central de Irak

• 0851 Irak negociará la retirada de las tropas que Estados Unidos mantiene en suelo iraquí y en Siria

• 0852 Emiratos Árabes Unidos dialoga con el Hezbollah libanés

• 0853 La seguridad interna de Israel afirma que Irán trató de introducir armas en Cisjordania

• 0854 La India reconoce la implicación de un ex alto funcionario indio en un complot en Estados Unidos

• 0855 Presencia militar india frente al litoral de Yemen

• 0856 Arrestado un líder de la oposición en la India

• 0857 El ejército de Myanmar inicia una campaña de reclutamiento forzoso

• 0858 Nuevo incidente entre China y Filipinas

• 0859 China publica el pensamiento financiero del presidente Xi Jinping

• 0860 El primer ministro de Japón acepta encuentro cumbre con el líder de Corea del Norte

• 0861 El partido gobernante japonés trata de escapar a las consecuencias del escándalo de corrupción

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• 0862 El Consejo de Seguridad de la ONU exige finalmente un alto al fuego inmediato en Gaza

• 0863 Israel se niega a aprobar nuevos convoyes de la UNRWA

• 0864 La relatora de la ONU para los derechos humanos en los territorios ocupados solicita un embargo sobre los envíos de armas a Israel