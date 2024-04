Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Deze diversiteit is des te belangrijker omdat het bloedbad in Gaza ons op een eenzijdige manier wordt voorgeschoteld; omdat we de scheidslijn in Hamas tussen de Moslimbroederschap en aanhangers van het Palestijnse verzet niet zien, of de scheidslijn in Israël tussen nationalisten en aanhangers van het joodse suprematisme. In een tijd waarin Iran ten strijde trekt, worden de reacties van de meerderheid van de wereld voor ons verborgen gehouden.

Om u hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat. We zijn begonnen in de zomer van 2022 en hebben geleidelijk een team van specialisten opgebouwd dat de hele wereld bestrijkt. Deze nieuwsbrief is nog onvolmaakt, maar nu al ongeëvenaard.

Inhoud van nummer 80 :

EDITORIAAL

• 0802 Volodymyr Zelensky gedwongen om Oleksiy Danilov te ontslaan, maar de intergraal-nationalisten blijven aan de macht

AMERIKA’S

• 0803 Amerikaanse steun voor Israël

• 0804 Volgens de Verenigde Staten is resolutie 2728 niet bindend voor Israël

• 0805 Lloyd Austin waarschuwt Yoav Galland

• 0806 Israël bedreigt joodse vredesactivisten in het buitenland

• 0807 De Biden-affaire

• 0808 Volgens het Pentagon is AI geen wondermiddel

• 0809 Donald Trump en Israël

• 0810 Amerikanen zien Rusland niet als hun "grootste vijand

• 0811 Justitie VS bestraft Chinese hackers

• 0812 Amerikaanse Ministerie van Justitie sanctioneert bedrijven die banden hebben met de "As van Verzet

• 0813 BlackRock stapt af van klimaatbeleid

• 0814 Meta censureert Arabische teksten met Palestijnse standpunten

• 0815 Mexico stelt voorwaarden voor afremmen migratie naar Verenigde Staten

• 0816 Colombia roept op tot verbreken diplomatieke betrekkingen met Israël

• 0817 Pro-VS Venezolaanse oppositie laat kandidatuur voor presidentsverkiezingen vallen

EUROPA

• 0818 Britse rechters stellen uitlevering van Julian Assange uit

• 0819 Ierland intervenieert aan de zijde van Zuid-Afrika bij het Internationaal Gerechtshof

• 0820 Franse Senaat verwerpt CETA

• 0821 Frankrijk leverde in oktober 100.000 patronen aan Israël

• 0822 Italië geeft toe dat het zinken van de Goduria geen ongeluk was maar een staatsaangelegenheid

• 0823 Nederland bereidt zich voor op deelname aan evacuatie van Gazanen naar Cyprus

• 0824 Duitsland en Frankrijk gaan munitie produceren in Oekraïne

• 0825 Vier EU-lidstaten zullen mogelijk de staat Palestina erkennen

• 0826 Duitsland roept op tot humanitaire hulp aan Gaza

• 0827 Volgens Polen heeft een Russische raket zijn landsgrens geschonden

• 0828 Robert Fico’s kandidaat leidt presidentsverkiezingen

• 0829 Peter Szijjarto veroordeelt onverantwoordelijke uitspreken die de Derde Wereldoorlog zouden kunnen uitlokken

• 0830 Europese diamanthandelaren bedreigd door importverbod Russische diamanten

• 0831 Servië herdenkt NAVO’s illegale agressie

• 0832 Aleksandar Vučić kondigt een nieuwe test voor Servië en Srpska aan

AFRIKA

• 0833 Vervroegde presidentsverkiezingen in Algerije

• 0834 Niger zoekt toenadering tot Rusland

• 0835 Bassirou Diomaye Faye, nieuwe president van Senegal

• 0836 President Yoweri Kaguta Museveni bereidt zijn opvolging voor

• 0837 Bouw van een Russische militaire basis in de Centraal-Afrikaanse Republiek

• 0838 Zambia herstructureert zijn schuld

• 0839 Zuid-Afrika hoopt op uitvoering van resolutie 2728

AZIË

• 0840 Joodse strijdkrachten willen inwoners Gazastrook uitzetten

• 0841 Israël Katz beschuldigt António Gutteres van antisemitisme

• 0842 Israëlische politie ondervraagt rabbijn Yosef Elitzur

• 0843 IDF opent onderzoek naar gebeurtenissen onthuld door Al-Jazeera

• 0844 Bezalel Smotrich nationaliseert 800 hectare in de Jordaanvallei

• 0845 IDF gebruikt gezichtsherkenningssoftware

• 0846 Knesset overweegt "terroristen" in leeftijd tussen 12 en 14 jaar op te sluiten

• 0847 Onderzoek door Palestijns Centrum voor Beleids- en Enquêteonderzoek

• 0848 IDF voert bomaanslagen in Libanon op

• 0849 Verenigde Staten hervatten gesprekken met Syrië

• 0850 De Barzani’s bereiden zich voor op een confrontatie met Bagdad

• 0851 Irak gaat onderhandelen over terugtrekking van VS uit het land en uit Syrië

• 0852 Verenigde Arabische Emiraten in dialoog met Libanese Hezbollah

• 0853 Iran zou hebben geprobeerd wapens de Westelijke Jordaanoever binnen te smokkelen

• 0854 Bharat geeft betrokkenheid toe van hoge ambtenaar bij VS-complot

• 0855 Indiase leger voor de kust van Jemen

• 0856 Arrestatie van een oppositielid tegen Narendra Modi

• 0857 Myanmar begint met gedwongen rekrutering voor zijn legers

• 0858 Nieuwe botsing tussen China en de Filippijnen

• 0859 Publicatie van Xi’s ideeën over financiële zaken

• 0860 Fumio Kishida stemt in met een ontmoeting met Kim Jong Un

• 0861 De LDP probeert te ontsnappen aan de gevolgen van het corruptieschandaal

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 0862 De Veiligheidsraad neemt een resolutie aan waarin een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza wordt geëist

• 0863 Israël weigert konvooien van UNRWA

• 0864 Francesca Albanese roept op tot wapenembargo tegen Israël