• De president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, heeft de secretaris-generaal van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad, Oleksiy Danilov, ontslagen. Hij zou benoemd kunnen worden tot ambassadeur in Noorwegen.

Oleksiy Danilov, de grootvader van zangeres Masha Danilova, heeft voortdurend geëist dat de Europese Unie al haar zware wapens aan Oekraïne geeft om Rusland te bestrijden. Volgens hem zijn Russen "minder menselijk" dan andere mensen omdat ze "Aziatisch" zijn. Vorige week veroorzaakte hij een ernstig diplomatiek incident met China, dat had aangekondigd dat het niet zou deelnemen aan de geplande vredesconferentie in Zwitserland als Rusland niet zou worden uitgenodigd. Vervolgens maakte hij een obscene woordspeling waarbij hij de naam van de speciale Chinese gezant, Li Hui, gebruikte.

Na president Zelensky bedankt te hebben voor zijn jaren aan het hoofd van de Defensieraad, verklaarde hij: "Het Russische monster zal vernietigd worden. Dit fantastische schepsel zal sterven en vergaan in de duisternis van de geschiedenis. Dit zal gebeuren door een Oekraïense strijder, achter wie onze geschiedenis, onze bestemming en onze missie schuilgaan: ’een zwaard zijn in de duisternis; wachters op de Muur; een schild dat het koninkrijk der volkeren beschermt’" (citaat van de grondlegger van het integraal nationalisme, Dmytro Dontsov).

• President Zelensky heeft zijn plaatsvervanger, Oleksandr Lytvynenko, aangesteld om hem te vervangen.

Lytvynenko is ook een overtuigd nationalist, directeur van het Nationaal Instituut voor Strategische Studies en directeur van de buitenlandse inlichtingendienst (S-RU). Sinds 2009 ontwikkelt hij de theorie dat de Russische Federatie probeert het oude Russische Rijk te herstellen. In naam van deze theorie waarschuwt hij het Westen dat Vladimir Poetin een wereldoorlog tegen het Westen voert. In de afgelopen maanden wees hij op een vermeend plan van het Kremlin, bekend als "Maidan-3", om president Zelensky omver te werpen (zie 0552).

• Bovendien heeft Washington, volgens de Financial Times van 22 maart, de Oekraïense veiligheidsdienst (SBU) en de Oekraïense militaire inlichtingendienst (GUR) gevraagd om te stoppen met het aanvallen van Russische energie-infrastructuren.

Nu de campagne voor de presidentsverkiezingen in volle gang is, vreest het team van Joe Biden voor een stijging van de wereldolieprijzen.

• Tot slot beschuldigde Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Frankrijk ervan spionnen in de Kaukasus te hebben ingezet.

Volgens haar had Parijs er alles aan gedaan om de vredesakkoorden tussen Armenië en Azerbeidzjan te laten ontsporen.