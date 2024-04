Inmitten des Völkermords in Gaza und seiner humanitären Katastrophe, die durch den Apartheid- und Pariastaat Israel verübt wurde, betreiben seine Medien schamlos eine massive Werbekampagne für Immobilienprojekte an Gazas begehrten Stränden mit Blick auf das Mittelmeer und neben Gasfeldern in voller Prospektion [1].

Jared Kushner (JK), ein umstrittener Khasar [2] und Trumps Schwiegersohn, ist ein Immobilienentwickler, der im Zentrum mehrerer New Yorker Skandale steht, dessen Vater Charles, 69, wegen Steuerhinterziehung inhaftiert wurde [3]. Charles hatte eine Prostituierte angeheuert, um seinen Schwager zu erpressen, der gegen ihn ausgesagt hatte.

JK ist ein intellektuell unterbegabter Mann, der, bizarrerweise, Aktionär eines New Yorker Gebäudes mit der kabbalistischen Nummer 666 [4] war.

Aufgrund seiner erheblichen neurologischen und metaphysischen Einschränkungen erhielt der 43-jährige JK von seinem Schwiegervater wichtige Aufträge: den turbulenten Besuch des damaligen Präsidentschaftskandidaten Trump in Mexiko, wo JK angebliche finanzielle Geschäfte mit dem intriganten Luis Videgaray Caso gemacht hatte – dem wirklichen funktionalen Präsidenten Mexikos (leider war Enrique Peña Nieto nur ein Strohmann); JK hatte auch eine wichtige Vermittlung zwischen Israel und bestimmten arabischen Ländern zusammengeschustert, mit denen er aufgrund des enormen Einflusses der Vereinigten Staaten im Nahen Osten – vor dem Aufkommen der BRICS+ und der Post-Ukraine-Phase – die Abraham-Abkommen geschmiedet hatte, die hinfort dysfunktional sind.

Es war JK, der es seinem Khasarischen Glaubensgenossen, Premierminister Netanjahu, leichter machte, indem er die illegale Verlegung der Hauptstadt Tel Aviv von Israel nach Jerusalem schmierte, die von der Trump-Regierung anerkannt wurde, aber gegen den Rat seiner eigenen nordatlantischen Verbündeten.

Derselbe JK ermutigte Israels illegale Annexion (schon wieder eine!) der Golanhöhen in Syrien.

Während der katastrophalen Ereignisse nach der Wahl, die mit der bizarren Einnahme des Kapitols am 6. Januar 2021 einhergingen, ging Ivanka, Trumps Tochter und JKs Ehefrau, eine verräterische Distanz zu ihrem Vater ein.

Kürzlich sagte JK, er wolle sich nicht an einer zweiten Regierung seines Schwiegervaters beteiligen, sollte er wiedergewählt werden. Das ist der beunruhigende Grund seiner jüngsten monströsen Erklärung zugunsten der ethnischen Säuberung der Palästinenser, die derzeit in Rafah, der Stadt an der ägyptischen Grenze, in der etwa 1,5 Millionen palästinensische Zivilisten zusammengepfercht sind und unter dem Damoklesschwert einer bevorstehenden Invasion der israelischen Armee leben.

In der selben erschreckenden Erklärung lobte JK die Strände von Gaza als Hauptquartier eines fabelhaften Immobilienprojekts, bei dem er ein sehr wahrscheinlicher Partner seines korrupten Familienunternehmens Kushner Companies ist [5].

Der Middle East Monitor enthüllt den Plan von JK, Gaza vollständig zu säubern, mit Blick auf Immobilien an der Uferpromenade [6].

Bei einem Vortrag an der Harvard-Universität (mega-sic!) rief der Misanthrop JK, ein kümmerlicher Nachahmer des Kaufmanns von Venedig – der sich sogar über das menschliche Leid freute, das er mit seinen stinkenden Profiten maximierte – aus: "Die Grundstücke am Strand von Gaza können einen großen Wert annehmen (sic)... wenn die Leute sich auf den Wohnungsbau konzentrieren."

Der skrupellose Immobilienentwickler JK fügte hinzu, dass, wenn er Israels Führer wäre, seine erste Priorität darin bestünde, palästinensische Zivilisten durch Diplomatie (mega-sic!) aus Rafah zu vertreiben und sie auf einen Gegenexodus nach Ägypten zu schicken. Darüber hinaus schlug er vor, in einem Teil der Negev-Wüste Erdarbeiten zu machen, um die Palästinenser dorthin zu vertreiben, die derzeit in Rafah zusammengepfercht sind.

Mit seiner grausamen Immobilienlösung wies JK auf die Möglichkeit einer ethnischen Säuberung des Gazastreifens hin, um den Fall abzuschließen.

Die Israelis, unzufrieden mit ihrem Völkermord, ihrem gewollten Nahrungsmittelkrieg durch Hunger und Durst, der den Palästinensern aufgezwungen wurde, versuchen nun, sie dazu zu bewegen, den unwirtlichen klimatischen Bedingungen der Negev-Wüste zu erliegen, wobei das Schlimmste daran ist, dass nichts und niemand auf der Welt sie aufhalten kann. Unglaublich, aber wahr?