Resumen del número 81:

EDITORIAL

• 0865 El caso von der Leyen

AMÉRICAS

• 0866 La jefa de la diplomacia canadiense dice estar “horrorizada” por el ataque israelí contra los humanitarios de World Central Kitchen

• 0867 El Congreso de Estados Unidos cita al presidente Biden como testigo

• 0868 Los estadounidenses ya no apoyan a Israel

• 0869 Estados Unidos entrega a Israel las bombas que se utilizan para arrasar la franja de Gaza

• 0870 Inquietud en las esferas oficiales de Estados Unidos sobre posible complicidad estadounidense en un genocidio

• 0871 Joe Biden dice tener el “corazón roto” por la muerte de humanitarios en Gaza

• 0872 Medios occidentales atribuyen el “síndrome de La Habana” a un arma rusa

• 0873 CNN quiere que la OTAN o AUKUS garanticen la defensa de Hawái

• 0874 Estados Unidos no ayudará a Rusia en la investigación sobre el atentado terrorista contra el Crocus City Hall

• 0875 El SouthCom y la CIA se instalan en el Esequibo

EUROPA

• 0876 El papa Francisco mencionó los conflictos internacionales en su bendición urbi et orbi

• 0877 Reino Unido podría ser cómplice de genocidio

• 0878 Numerosos expertos jurídicos advierten al gobierno británico que podría ser cómplice de genocidio

• 0879 Israel ataca las oficinas de Sky News en Gaza

• 0880 El primer ministro británico pide a Israel que “investigue” la muerte de los humanitarios de World Central Kitchen

• 0881 La Asamblea Nacional de Francia condena la masacre de argelinos perpetrada en París el 17 de octubre de 1961

• 0882 Reaparece la periodista francesa Edith Bouvier

• 0883 Inquietud en Islas Canarias ante maniobras navales de Marruecos

• 0884 Los protocolos del Instituto Robert Koch (Alemania) prueban que el pánico sobre el Covid-19 fue organizado sin ninguna base científica

• 0885 Una comisión alemana afirma que el Estado tiene derecho a limitar las libertades individuales

• 0886 Polonia se retira del Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa

• 0887 El jefe del gobierno polaco habla de un regreso a la guerra en Polonia

• 0888 Incidente entre Polonia e Israel

• 0889 Rumania se plantea entrar en guerra contra Rusia

• 0890 Finlandia firma un tratado de seguridad con Ucrania

• 0891 Onerosa factura para las empresas occidentales que abandonaron Rusia

ÁFRICA

• 0892 Human Rights Watch atribuye a Mali presuntas “ejecuciones sumarias” cometidas en complicidad con Rusia

ASIA

• 0893 Israel reconoce la hambruna en Gaza, pero rechaza toda responsabilidad

• 0894 El presidente de Israel asegura que se dará a conocer la verdad sobre la muerte de los humanitarios de World Central Kitchen

• 0895 El Alto Tribunal de Israel no ve razones para declarar inepto a Netanyahu

• 0896 Israel arremete contra las familias de los dirigentes del Hamas

• 0897 Gran manifestación contra Netanyahu en Jerusalén

• 0898 El primer ministro de Israel quiere incrementar la producción nacional de armamento

• 0899 La policía de Tel Aviv quiere investigar a la diputada Naama Lazimi

• 0900 Las familias de los rehenes se oponen a Netanyahu

• 0901 El parlamento de Israel autoriza las autoridades penitenciarias a suspender por 120 días las visitas de los abogados

• 0902 El parlamento de Israel aprueba la censura contra los medios de prensa extranjeros

• 0903 Apoyo financiero de la diáspora judía al Estado hebreo

• 0904 La policía israelí autoriza una manifestación árabe

• 0905 Nuevo gobierno de la Autoridad palestina

• 0906 El Hamas estima que Israel alarga intencionalmente las negociaciones

• 0907 Israel bombardeó la embajada de Irán en Siria

• 0908 Emiratos Árabes Unidos considera a Israel responsable del ataque contra los humanitarios de World Central Kitchen

• 0909 El Guía de la Revolución iraní recibió a líderes del Hamas y la Yihad Islámica

• 0910 Los talibanes expulsan al “carnicero de Kabul”, Gulbuddin Hekmatyar

• 0911 Kiev no logra romper la alianza entre Nueva Delhi y Moscú

• 0912 Pasos hacia la liberación del ex primer ministro pakistaní Imran Khan

• 0913 Filipinas se prepara para responder a China

• 0914 Arresto de un espía israelí en Malasia

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• 0915 Veto de Rusia frente a un proyecto de resolución contra Corea del Norte

• 0916 El Consejo de Seguridad sigue sin incluir la guerra de Yugoslavia en su orden del día

• 0917 El secretario general de la ONU expresa inquietud sobre las consecuencias del bombardeo de Israel contra la embajada de Irán en Siria