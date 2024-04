"Es ist höchst unwahrscheinlich, dass der chasarische Premierminister (https://bit.ly/4bQeMT7) Netanjahu, der jetzt mit dem Rücken an der Wand steht, sich an die Resolution des sofortigen Waffenstillstands in Gaza halten wird [1].

Netanjahu verbarrikadiert sich hinter dem Masada-Syndrom und nutzt das Geschrei von 90% der israelischen Bevölkerung, die die Vernichtung der Hamas fordern, ohne Rücksicht auf die "Kollateralschäden" (sic), was zu einer palästinensischen Apokalypse führt, die den drei Prinzipien des humanitären Völkerrechts völlig widerspricht: Unterscheidungsvermögen, Verhältnismäßigkeit und Vorsorge [2].

Drei Jahre nach dem Fall Jerusalems im Jahr 70 n. Chr. war Masada die letzte Hochburg der extremistischen Sekte der Sicarii, d.h. der Eiferer in Judäa, die von den Truppen des Kaisers Titus belagert wurden.

Netanjahu, der chasarische Premierminister polnischer Herkunft, der nichts mit den wahren semitischen Juden zu tun hat, setzt das Masada-Syndrom neunzehnhunderteinundfünfzig Jahre später in die Praxis um, als Antwort auf das überwältigende Geschrei des universellen humanistischen Gewissens der Völker und Staaten.

Welch verblüffende Ähnlichkeit besteht zwischen den Eiferern von 73 n. Chr. und ihren neokolonialistischen Nachahmern Ben Gvir, Sicherheitsminister (sic), und Smotrich, Netanjahus Finanzminister!

Das Masada-Syndrom erfasste Netanjahus Kabinett, als sein Schatzkanzler Israel Katz die Resolution 2728 des UN-Sicherheitsrats ignorierte und erklärte: "Der Staat Israel wird das Feuer nicht einstellen. Wir werden die Hamas vernichten und weiterkämpfen, bis alle Geiseln repatriiert sind" [3].

Der Internationale Gerichtshof, der nach fast sechs Monaten dantesken Völkermords bisher nicht in Kraft getreten ist, hat Israel angewiesen, dringend die Einfuhr humanitärer Hilfe (sic) in den Gazastreifen zu erleichtern [4], der durch Luft, Meer und Land blockiert ist, wo der Nahrungsmittelkrieg mit Hungersnöten, Durst und Krankheiten wütet.

Laut der Times, die der britischen globalistischen Monarchie und Israel nahesteht, ist die Blockade der humanitären Hilfe in Gaza ein schwerer strategischer Fehler Israels, da sie von der Weltöffentlichkeit bereits als Wunsch wahrgenommen wird, die belagerten Palästinenser absichtlich auszuhungern.

Francesca Albanese, die UN-Berichterstatterin für Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten, beschuldigte in ihrem Bericht "Anatomie eines Genozids" Israel und "fordert die Staaten auf, ihre Verpflichtungen einzuhalten und ein Waffenembargo zu verhängen. Und Sanktionen gegen Israel (...) Wenn die völkermörderische Absicht so offensichtlich ist, so ostentativ wie in Gaza, können wir nicht die Augen schließen; Angesichts des Völkermords haben wir die Pflicht, ihn zu verhindern und zu bestrafen" [5].

Elijah J. Magnier erklärt, dass "Israel sich auf die internationale Gegenreaktion auf Gaza jenseits des Schlachtfeldes vorbereitet" [6] mit einem Tsunami von Klagen, der an die beunruhigenden Ergebnisse der Goldstone-Kommission erinnert, die Israels Gräueltaten, einschließlich Kriegsverbrechen, während des letzten Gaza-Krieges vor 15 Jahren untersuchte [7].

Anatomy of a Genocide von Francesca Albanese ist der Ansicht, dass Israel drei spezifische Akte des Völkermords (gemäß der UN-Charta) begangen hat: die Ermordung von Mitgliedern der Zielgruppe, ihnen schwere psychische und physische Schaden zufügten, und die vorsätzliche Schaffung von Bedingungen für die Zerstörung der Gruppe, zusätzlich zur massiven Zerstörung der Infrastruktur des Gazastreifens, einschließlich Krankenhäusern und landwirtschaftlichen Flächen, mit der Verhaftung und angeblichen Folter von Tausenden (sic) palästinensischen Männern und Jungen.

Francesca Albanese sieht in der aktuellen Situation eine Eskalation des langjährigen Prozesses der Kolonisierung und der Auslöschung (sic), eine neue andauernde Nakba, in Anlehnung an die Massenvertreibung der Palästinenser nach der Gründung Israels im Jahr 1948.

Elijah J. Magnier berichtet, dass Israel die Ergebnisse von Francesca Albaneses zerstörerischem Bericht rundweg als "obszöne (sic) Umkehrung der Realität" zurückgewiesen habe. Das klassische Masada-Syndrom!