Au sommaire du numéro 82 :

ÉDITORIAL

• 0918 La riposte iranienne à l’attaque de son consulat à Damas pourrait généraliser la guerre

AMÉRIQUES

• 0919 Réforme du Foreign Intelligence Surveillance Act en cours

• 0920 L’Administration Biden exagère considérablement le coût des catastrophes naturelles

• 0921 Joe Biden prévient le licenciement de fonctionnaires par son successeur

• 0922 Joe Biden précise sa vision d’un cessez-le-feu à Gaza

• 0923 La mention d’origine des produits des colonies israéliennes bientôt obligatoire aux USA

• 0924 Contre l’avis de l’administration démocrate, des élus démocrates observent un « génocide » à Gaza

• 0925 Mike Johnson accuse Joe Biden de céder à l’antisémitisme des Démocrates

• 0926 Gregory Meeks met en cause la livraison de F-35 à Israël

• 0927 Washington recrute, dans ses prisons, des criminels pour combattre en Ukraine

• 0928 Rupture des relations diplomatiques mexico-équatoriennes

• 0929 Le Guyana remet en cause l’accord à l’amiable avec le Venezuela

• 0930 Nouvelle affaire de corruption aux pétroles du Venezuela

EUROPE

• 0931 Le Vatican remet en cause la chirurgie de transition sexuelle et la maternité de substitution comme contraires à la dignité humaine

• 0932 Le NHS britannique met en cause les pratiques de transition sexuelle

• 0933 Londres envisage de quitter la Cour européenne des droits de l’Homme

• 0934 Les juifs de France et le soutien des Français à Israël

• 0935 Tribune libre du roi Abdullah II et des présidents Abdel al-Sissi et Emmanuel Macron

• 0936 Le Parlement européen réforme la politique migratoire

• 0937 La Cour européenne des droits de l’homme condamne la Suisse pour manquement à ses obligations en matière de lutte contre le changement climatique

• 0938 Guerre de Yougoslavie : Tony Blair a piégé Bill Clinton pour provoquer l’occupation du Kosovo

• 0939 La Russie met en garde contre un éventuel déploiement d’armes nucléaires de l’Otan en Finlande

• 0940 Enquête sur l’attentat du Crocus City Hall

AFRIQUE

• 0941 Le Maroc condamne un manifestant anti-israélien

• 0942 Retournement des armes au Soudan

• 0943 Élections législatives reportées au Togo

• 0944 La Cour constitutionnelle ougandaise confirme la constitutionnalité de la répression des homosexuels

• 0945 Le Rwanda dénonce la responsabilité des Occidentaux dans le génocide de 1994

ASIE

• 0946 Les FDI démentent l’enquête de +972 Magazine sur le logiciel Lavande

• 0947 Le prix de l’opposition à Benjamin Netanyahu

• 0948 Sondages en vue d’éventuelles élections législatives en Israël

• 0949 Israël assassine la famille d’Ismaël Haniyeh

• 0950 L’ampleur de la famine à venir à Gaza est plus important qu’on ne l’a cru

• 0951 Le Hezbollah abat un second drone Hermes

• 0952 Le Koweït renouvelle son Parlement

• 0953 La Türkiye interdit les exportations vers Israël

• 0954 À son tour, la Türkiye se retire du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe

• 0955 L’Iran s’inquiète de la présence militaire d’Israël aux Émirats arabes unis

• 0956 Les Iraniens soutiennent les Palestiniens, tout en contestant les Gardiens de la Révolution

• 0957 L’Iran achemine des armes en Cisjordanie

• 0958 Le Pakistan reprend la construction du gazoduc le reliant à l’Iran

• 0959 La Justice thaïlandaise n’en a toujours pas terminé avec Thaksin Shinawatra

• 0960 La Corée du Nord abandonne le culte de Kim Il-sung/Soleil

• 0961 Pour la Chine et la Russie, la paix en Ukraine doit prendre en compte les intérêts des deux parties au conflit

• 0962 L’ancien président taïwanais reçu à Beijing

• 0963 Des élections générales en juin permettrait au PLD japonais de clore le plus grand scandale de corruption de l’Histoire

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 0964 Le Comité d’admission saisit de la demande d’adhésion de la Palestine

• 0965 L’Onu confirme les conditions de la mort des travailleurs humanitaires de World Central Kitchen

• 0966 Rafael Grossi dénoncera les attaques ukrainiennes contre la centrale de Zaporijia

• 0967 Le Conseil des Droits de l’homme demande un embargo sur les armes à destination d’Israël

• 0968 L’Otan ouvre un bureau permanent à Kiev

• 0969 Washington, Londres et Canberra renforcent leur alliance militaire