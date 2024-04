Pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri. Abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Nel sommario del numero 82:«»

EDITORIALE

• 0918 La risposta iraniana all’attacco al proprio consolato di Damasco potrebbe generalizzare la guerra

AMERICHE

• 0819 In corso una riforma del Foreign Intelligence Surveillance Act

• 0920 L’amministrazione Biden esagera considerevolmente il costo delle catastrofi naturali

• 0921 Joe Biden previene il licenziamento di funzionari da parte del successore

• 0922 La visione di Joe Biden di un cessate-il-fuoco a Gaza

• 0923 Negli Stati Uniti presto l’obbligo dell’indicazione di origine per i prodotti delle colonie israeliane

• 0924 Al contrario dell’amministrazione Democratica, parlamentari Democratici ritengono che a Gaza sia in corso un genocidio

• 0925 Mike Johnson accusa Joe Biden di cedere all’antisemitismo dei Democratici

• 0926 Gregory Meeks mette in causa la fornitura a Israele di F-35

• 0927 Washington recluta criminali per combattere in Ucraina

• 0928 Rottura delle relazioni diplomatiche tra Messico ed Ecuador

• 0929 La Guyana rimette in discussione l’accordo amichevole con il Venezuela

• 0930 Nuova vicenda di corruzione nella compagnia petrolifera statale del Venezuela

EUROPA

• 0931 Il Vaticano condanna la chirurgia di transizione di genere e la maternità surrogata perché contrarie alla dignità umana

• 0932 L’NHS britannico mette in causa le pratiche di transizione di genere

• 0933 Londra potrebbe lasciare la Corte europea dei diritti dell’uomo

• 0934 Gli ebrei di Francia e il sostegno dei francesi a Israele

• 0935 Libero intervento di re Abdullah II e dei presidenti Abdel al-Sisi ed Emmanuel Macron

• 0936 Il parlamento europeo riforma la politica migratoria

• 0937 La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna la Svizzera per non aver adempiuto agli obblighi per combattere il cambiamento climatico

• 0938 Guerra di Jugoslavia: Tony Blair incastrò Bill Clinton per provocare l’occupazione del Kosovo

• 0939 La Russia mette in guardia contro un eventuale dispiegamento in Finlandia di armi nucleari della Nato

• 0940 Inchiesta sull’attentato al Crocus City Hall

AFRICA

• 0941 Il Marocco condanna un manifestante antisraeliano

• 0942 In Sudan capovolgimento della situazione

• 0943 In Togo rinviate le elezioni legislative

• 0044 la Corte costituzionale ugandese conferma la costituzionalità della repressione degli omosessuali

• 0945 Il Rwanda denuncia la responsabilità degli Occidentali nel genocidio del 1994

ASIA

• 0946 Le FDI smentiscono l’inchiesta di +972 Magazine sul software Lavander

• 0947 Il prezzo dell’opposizione a Benjamin Netanyahu

• 0948 Sondaggi in vista di eventuali elezioni legislative in Israele

• 0949 Israele uccide la famiglia di Ismael Haniyeh

• 0950 La carestia che colpirà Gaza è più grave del previsto

• 0951 Lo Hezbollah abbatte un secondo drone Hermes

• 0952 Il Kuwait rinnova il parlamento

• 0953 La Turchia vieta le esportazioni verso Israele

• 0954 Anche la Turchia si ritira dal Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa

• 0955 L’Iran s’inquieta della presenza militare d’Israele negli Emirati Arabi

• 0956 Gli iraniani sostengono i palestinesi, ma contestano i Guardiani della Rivoluzione

• 0957 L’Iran invia armi in Cisgiordania

• 0958 Il Pakistan riprende la costruzione del gasdotto di collegamento con l’Iran

• 0959 La Giustizia thailandese non ha ancora finito con Thaksin Shinawatra

• 0960 La Corea del Nord abbandona il culto di Kim Il-sung/Sole

• 0961 Per Cina e Russia la pace in Ucraina deve farsi carico degli interessi delle due parti in conflitto

• 0962 L’ex presidente taiwanese ricevuto a Beijing

• 0963 Elezioni generali in giugno consentirebbero ai liberal-democratici di chiudere il più grande scandalo di corruzione della storia

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• 0964 Il Comitato d’ammissione si occupa della domanda di adesione della Palestina

• 0965 L’Onu conferma le condizioni della morte dei lavoratori umanitari del World Central Kitchen

• 0966 Rafael Grossi denuncerà gli attacchi ucraini contro la centrale nucleare di Zaporizja

• 0967 Il Consiglio dei diritti dell’uomo chiede un embargo sulle armi destinate a Israele

• 0968 La Nato apre un ufficio permanente a Kiev

• 0969 Washington, Londra e Canberra rafforzano l’alleanza militare.