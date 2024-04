Der Krieg der NATO in der Ukraine geht mit steigenden Militärausgaben einher. Nach offiziellen Angaben sind die italienischen Militärausgaben von 21 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf mehr als 30 Milliarden Euro im Jahr 2023 gestiegen, was einem Jahresdurchschnitt von mehr als 80 Millionen Euro pro Tag entspricht, mit öffentlichem Geld, das aus dem Sozialhaushalt stammt. Nach der innerhalb der NATO eingegangenen Verpflichtung muss Italien diese Ausgaben auf rund 100 Millionen Euro pro Tag erhöhen. Seit 2014 sind die Militärausgaben im NATO-Teil Europas dramatisch gestiegen und übertreffen das Niveau der letzten Phase des Kalten Krieges.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg unterstreicht: "Die Verbündeten leisten der Ukraine beispiellose militärische und finanzielle Hilfe. Frankreich wird demnächst weitere Caesar-Haubitzen schicken, und mehrere Alliierte haben sich der Initiative der Tschechischen Republik angeschlossen, zusätzliche 800 000 Artilleriegeschosse zu beschaffen". Italien, das Kiew bereits auch schwere Artilleriegeschütze geliefert hat, beteiligt sich am Erwerb dieser anderen 800 000 Geschosse mit einer Zahlung öffentlicher Gelder, die von uns, seinen Bürgern, gezahlt wird.

Ein weiterer zusätzlicher Kostenfaktor ergibt sich aus der Tatsache, dass sich Italien an den Kosten der US-NATO-Stützpunkte beteiligt, die von italienischem Territorium aus eine grundlegende Rolle bei der Unterstützung militärischer Operationen, von der Ukraine bis in den Nahen Osten, spielen. Von besonderer Bedeutung ist die Rolle von Camp Darby, dem größten US-Arsenal außerhalb des US-Territoriums. In diesen Tagen treffen aus den Vereinigten Staaten auf diesem Stützpunkt zwischen Pisa und Livorno neue und leistungsfähigere gepanzerte Fahrzeuge ein, die vom Camp Darby über den Hafen von Livorno in die Ukraine geschickt werden.

Die Stützpunkte in Camp Darby, Sigonella und anderen auf italienischem Territorium unterstützen auch Kriegsoperationen im Nahen Osten, wo die Vereinigten Staaten Israel weiterhin bewaffnen, als Teil eines von Präsident Barack Obama und Vizepräsident Joe Biden vermittelten Abkommens, Israel mit Waffen im Wert von 38 Milliarden Dollar zu versorgen, einschließlich der Bomben, mit denen Israel die Palästinenser in Gaza vernichtet.