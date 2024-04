Nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres. Nous avons débuté à l’été 2022 et avons progressivement constitué une équipe de spécialistes couvrant le monde entier. Ce bulletin est encore imparfait, mais il est déjà sans équivalent.

Au sommaire du numéro 83 :

ÉDITORIAL

• 0970 Quand l’Occident confond Droit et Politique

AMÉRIQUES

• 0971 Le Canada condamne la réplique iranienne

• 0972 Les réserves indiennes des États-Unis sont pénétrées par les cartels de la drogue mexicains

• 0973 Le Congrès adopte une extension anti-constitutionnelle des pouvoirs de surveillance de la NSA

• 0974 Washington a assuré la défense d’Israël

• 0975 Mike Johnson plaide pour un soutien à Israël

• 0976 Washington ne soutiendra pas une attaque militaire israélienne

• 0977 Washington prendra de nouvelles sanctions économiques contre l’Iran

• 0978 Les principaux prêcheurs évangéliques prient pour une attaque israélienne contre l’Iran

• 0979 Foreign Affairs reconnaît que la Russie avait proposé la paix en mars 2022 à l’Ukraine

• 0980 Mexico appelle le Moyen-Orient au calme

• 0981 Bogota dénonce la folie de Benjamin Netanyahu

EUROPE

• 0982 Londres soutient la défense d’Israël

• 0983 Paris soutient la défense d’Israël

• 0984 Plainte pour torture contre un franco-israélien

• 0985 La Haye soutient la défense d’Israël

• 0986 Oslo donne des F-16 à l’Ukraine contre la Russie

• 0987 Le Danemark renvoie son chef d’état-major après son échec face à Ansar Allah

• 0988 Berlin soutient la défense d’Israël

• 0989 Berlin appelle le Moyen-Orient au calme

• 0990 La Lloyd’s de Londres et Arch Insurance n’indemniseront pas Nord Stream

• 0981 Plaintes contre Alp Services

• 0992 Blocage des négociations sur le Caucase du Sud

• 0993 Kiev condamne la riposte iranienne

• 0994 L’Ukraine menace les États-Unis de provoquer une crise pétrolière

• 0995 Échec du nouvel accord de transport des céréales en mer Noire

• 0996 La participation russe à la riposte iranienne

• 0997 La CEI dresse le bilan des actions secrètes occidentales

• 0998 Moscou s’inquiète des accusations françaises

AFRIQUE

• 0999 Guerre civile à Tripoli

• 1000 Huit cent quarante millions de dollars pour le Soudan

ASIE

• 1001 Erreur dans la propagande israélienne

• 1002 Bilan de la riposte iranienne en Israël

• 1003 Les Israéliens opposés à une attaque de l’Iran qui menacerait leurs alliances défensives

• 1004 Benjamin Netanyahu partisan d’une attaque contre l’Iran

• 1005 Coût exorbitant de la défense anti-aérienne israélienne

• 1006 La coalition Netanyahu plaide pour une attaque contre l’Iran

• 1007 Israel Katz prépare l’attaque israélienne contre l’Iran

• 1008 Benny Gantz se félicite du succès de l’alliance défensive d’Israël

• 1009 Yaïr Lapid demande encore une fois la démission de Benjamin Netanyahu

• 1010 Itamar Ben-Gvir répond à Ali Khamenei

• 1011 Importante fuite de données en Israël

• 1012 Le Hamas soutient la riposte iranienne

• 1013 Amman soutient de facto la Défense israélienne

• 1014 Israël annule deux attaques de l’Iran

• 1015 Bezalel Smotich accuse ses opposants de diviser Israël

• 1016 Le Mossad assassine Ahmed Srour à Beyrouth

• 1017 L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont participé à la Défense d’Israël

• 1018 Graves dissensions entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis

• 1019 Riyad appelle le Moyen-Orient au calme

• 1020 Le Qatar révise sa position face au Hamas

• 1021 Téhéran capture un porte-conteneurs israélien

• 1022 Téhéran avait prévenu des conséquences de l’indécision du Conseil de sécurité

• 1023 Téhéran avait prévenu à l’avance de son action

• 1024 Téhéran juge son action

• 1025 La circulation aérienne interrompue au Moyen-Orient

• 1026 Téhéran s’indigne de la rhétorique des ouest-européens

• 1027 Ibrahim Raïssi met en garde contre tout soutien à une attaque israélienne contre l’Iran

• 1028 Les Îles Salomon poursuivront leur rapprochement avec la Chine

• 1029 Beijing condamne une éventuelle extension de l’AUKUS

• 1030 La Chine face à la crise ukrainienne

ASSOCIATION INTERNATIONALE

• 1031 Conférence de l’Edmud Burke Foundation à Bruxelles

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 1032 Antonio Gutteres met en garde contre l’escalade militaire

• 1033 L’UNRWA dénonce le mépris flagrant d’Israël pour les travailleurs humanitaires

• 1034 L’AIEA reprend ses inspections en Iran

• 1035 Kristalina Georgieva reconduite à la tête du FMI

• 1036 Le G7 soutient Israël et condamne l’Iran