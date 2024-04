A guerra da OTAN (NATO) contra a Rússia na Ucrânia implica uma crescente despesa militar. Segundo os dados oficiais, a despesa militar italiana aumentou de 21 mil milhões (bilhões-br) de euros, em 2019, para mais de 30 mil milhões em 2023, equivalente a uma média diária anual de mais de 80 milhões de euros, em dinheiro público subtraído das despesas sociais. Segundo o compromisso assumido na OTAN, a Itália terá de aumentar esta despesa para cerca de 100 milhões de euros por dia. Desde 2014, a despesa militar na Europa pertencente à OTAN cresceu vertiginosamente superando o nível da última fase da Guerra Fria.

O Secretário-Geral da OTAN, Stoltenberg, sublinha : « Os Aliados estão a fornecer à Ucrânia ajuda militar e financeira sem precedentes. A França enviará em breve mais obuses César e vários Aliados juntaram-se à iniciativa da República Checa para adquirir 800. 000 projécteis de artilharia adicionais ». A Itália, que também forneceu já a Kiev peças de artilharia pesada, participa na aquisição destes outros 800. 000 projécteis. Mais um gasto de dinheiro público pago por nós, cidadãos.

Um fardo posterior vem também do facto da Itália comparticipar todas as despesas das bases EUA-OTAN que, a partir do território italiano, desempenham papéis fundamentais de apoio às operações bélicas, da Ucrânia ao Médio-Oriente. De particular importância é o papel de Camp Darby, o maior arsenal dos EUA fora do território norte-americano. Nos últimos dias, estão a chegar dos Estados Unidos a esta base, localizada entre Pisa e Livorno, novos e mais potentes meios blindados, os quais através do porto de Livorno serão enviados de Camp Darby para a Ucrânia.

As bases dos EUA em Camp Darby, Sigonella e outras partes do território italiano apoiam também a operação de guerra no Médio-Oriente. Ali, os Estados Unidos continuam a armar Israel no âmbito de um acordo, feito pelo Presidente Obama e pelo seu Vice, Biden. Esse prevê fornecer a Israel armas no valor de 38 mil milhões de dólares, incluindo as bombas com as quais Israel está a exterminar os Palestinianos em Gaza.