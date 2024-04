Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Deze diversiteit is des te belangrijker omdat het bloedbad in Gaza ons op een eenzijdige manier wordt voorgeschoteld; omdat we de scheidslijn in Hamas tussen de Moslimbroederschap en aanhangers van het Palestijnse verzet niet zien, of de scheidslijn in Israël tussen nationalisten en aanhangers van het joodse suprematisme. In een tijd waarin Iran ten strijde trekt, worden de reacties van de meerderheid van de wereld voor ons verborgen gehouden.

Om u hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat. We zijn begonnen in de zomer van 2022 en hebben geleidelijk een team van specialisten opgebouwd dat de hele wereld bestrijkt. Deze nieuwsbrief is nog onvolmaakt, maar nu al ongeëvenaard.

Deze schat aan informatie is alleen beschikbaar via een abonnement:

– jaarabonnement: 150 euro

– maandabonnement: 15 euro

Inhoud van nummer 83 :

EDITORIAAL

• 0970 Als het Westen recht en politiek door elkaar haalt

AMERIKAS

• 0971 Canada veroordeelt Iraanse vergelding

• 0972 Mexicaanse drugskartels dringen indianenreservaten VS binnen

• 0973 Het Congres keurt een ongrondwettelijke uitbreiding van de surveillancebevoegdheden van de NSA goed

• 0974 Washington verdedigt Israël

• 0975 Mike Johnson roept op tot steun voor Israël

• 0976 Washington zal een Israëlische militaire aanval niet steunen

• 0977 Washington gaat Iran nieuwe economische sancties opleggen

• 0978 Vooraanstaande evangelische predikers bidden voor Israëlische aanval op Iran

• 0979 Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft toe dat Rusland Oekraïne in maart 2022 vrede heeft aangeboden

• 0980 Mexico roept op tot kalmte in het Midden-Oosten

• 0981 Bogotá hekelt waanzin van Benjamin Netanyahu

EUROPA

• 0982 Londen steunt de verdediging van Israël

• 0983 Parijs steunt de verdediging van Israël

• 0984 Klacht tegen Frans-Israëlische voor foltering

• 0985 Amsterdam (typo: den Haag) steunt de verdediging van Israël

• 0986 Amsterdam (typo: den Haag) geeft F-16’s aan Oekraïne tegen Rusland

• 0987 Denemarken ontslaat stafchef na mislukking tegen Ansar Allah

• 0988 Berlijn steunt de verdediging van Israël

• 0989 Berlijn roept op tot kalmte in het Midden-Oosten

• 0990 Lloyd’s of London en Arch Insurance zullen Nord Stream niet vergoeden

• 0991 Klachten tegen Alp Services

• 0992 Onderhandelingen over de zuidelijke Kaukasus vastgelopen

• 0993 Kiev veroordeelt vergelding door Iran

• 0994 Oekraïne dreigt met oliecrisis

• 0995 Mislukking van de nieuwe graanvervoersovereenkomst voor de Zwarte Zee

• 0996 Russische deelname aan de Iraanse reactie

• 0997 Het GOS maakt de balans op van westerse clandestiene acties

• 0998 Moskou bezorgd over Franse beschuldigingen

AFRIKA

• 0999 Burgeroorlog in Tripoli

• 1000 Achthonderdveertig miljoen dollar voor Soedan

AZIË

• 1001 fouten in Israëlische propaganda

• 1002 Beoordeling van de Iraanse reactie in Israël

• 1003 Israëli’s tegen een aanval op (???of: van?) Iran die hun defensieve bondgenootschappen zou bedreigen

• 1004 Benjamin Netanyahu voorstander van een aanval op Iran

• 1005 Exorbitante kosten van de Israëlische luchtverdediging

• 1006 De Netanyahu-coalitie pleit voor een aanval op Iran

• 1007 Israël Katz bereidt Israëlische aanval op Iran voor

• 1008 Benny Gantz verheugt zich over het succes van Israëls defensieve alliantie

• 1009 Yair Lapid roept opnieuw op tot het aftreden van Benjamin Netanyahu

• 1010 Itamar Ben-Gvir reageert op Ali Khamenei

• 1011 Groot gegevenslek in Israël

• 1012 Hamas steunt de Iraanse reactie

• 1013 Amman geeft de facto steun aan Israëlische verdediging

• 1014 Israël annuleert twee aanvallen op Iran

• 1015 Bezalel Smotich beschuldigt zijn tegenstanders van het verdelen van Israël

• 1016 Mossad vermoordt Ahmed Srour in Beiroet

• 1017 Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten namen deel aan de verdediging van Israël.

• 1018 Ernstige meningsverschillen tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten

• 1019 Riyad roept op tot kalmte in het Midden-Oosten

• 1020 Qatar herziet standpunt over Hamas

• 1021 Teheran onderschept een Israëlisch containerschip

• 1022 Teheran had gewaarschuwd voor de gevolgen van de besluiteloosheid van de Veiligheidsraad.

• 1023 Teheran had zijn actie vooraf aangekondigd

• 1024 Teheran beoordeelt zijn acties

• 1025 Luchtverkeer verstoord in het Midden-Oosten

• 1026 Teheran woedend over West-Europese retoriek

• 1027 Ibrahim Raissi waarschuwt voor steun aan Israëlische aanval op Iran

• 1028 Salomonseilanden streven naar nauwere banden met China

• 1029 Beijing veroordeelt mogelijke uitbreiding van AUKUS

• 1030 China en de Oekraïense crisis

INTERNATIONALE VERENIGING

• 1031 Conferentie Edmund Burke Stichting in Brussel

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 1032 Antonio Gutteres waarschuwt voor militaire escalatie

• 1033 UNRWA hekelt Israël’s flagrante minachting voor humanitaire hulpverleners

• 1034 De IAEA hervat haar inspecties in Iran

• 1035 Kristalina Georgieva herbenoemd als hoofd van het IMF

• 1036 De G7 steunt Israël en veroordeelt Iran