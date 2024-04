De NAVO-oorlog in Oekraïne gaat gepaard met stijgende militaire uitgaven. Volgens officiële cijfers zijn de Italiaanse militaire uitgaven gestegen van 21 miljard euro in 2019 tot meer dan 30 miljard in 2023, wat neerkomt op een jaarlijks dagelijks gemiddelde van meer dan 80 miljoen euro aan overheidsgeld dat van de sociale uitgaven wordt onttrokken. Onder de NAVO-verplichting zal Italië deze uitgaven moeten verhogen tot ongeveer 100 miljoen euro per dag. Sinds 2014 zijn de militaire uitgaven in het deel van Europa dat bij de NAVO hoort duizelingwekkend gestegen, tot boven het niveau van de laatste fase van de Koude Oorlog.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei: "De geallieerden geven Oekraïne ongekende militaire en financiële hulp. Frankrijk zal binnenkort meer Caesar houwitsers sturen en verschillende geallieerden hebben het initiatief van Tsjechië gesteund om 800.000 extra artilleriekogels te leveren". Italië, dat al zware artillerie aan Kiev heeft geleverd, draagt bij aan de aankoop van deze 800.000 extra projectielen, met overheidsgeld dat door ons, haar burgers, wordt betaald.

Nog een extra kostenpost komt voort uit het feit dat Italië bijdraagt aan de kosten van de bases van de VS-NAVO die, vanaf Italiaans grondgebied, een fundamentele rol spelen in de ondersteuning van oorlogsoperaties van Oekraïne tot het Midden-Oosten. Camp Darby, het grootste Amerikaanse arsenaal buiten Amerikaans grondgebied, speelt een bijzonder belangrijke rol. Op deze basis, gelegen tussen Pisa en Livorno, arriveren momenteel nieuwe en krachtigere pantservoertuigen uit de Verenigde Staten die vanuit Camp Darby, via de haven van Livorno, naar Oekraïne worden gebracht.

Camp Darby, Sigonella en andere bases op Italiaans grondgebied ondersteunen ook oorlogsoperaties in het Midden-Oosten, waar de Verenigde Staten Israël blijven bewapenen, onder een overeenkomst van president Barack Obama en zijn vicepresident Joe Biden om Israël te voorzien van wapens ter waarde van 38 miljard dollar, waaronder de bommen waarmee Israël de Palestijnen in Gaza uitroeit.