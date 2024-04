[ 1 ] Syria and the United States , David W. Lesch, Westview, 1992.

[ 2 ] Presidents’ Secret Wars: CIA and Pentagon Covert Operations Since World War II , John Prados, W. Morrow, 1986.

[ 5 ] “ SAVAK: A Feared and Pervasive Force ”, Richard T. Sale, The Washington Post , 9 de mayo de 1977; Debacle: The American Failure in Iran . Michael Ledeen, Vintage, 1982.

[6] The Iran-Contra Scandal: The Declassified History, Peter Kornbluh y Malcolm Byrne, National Security Archive Document, 1993; Veil: The Secret Wars of the CIA, 1981-1987, Bob Woodward, Simon and Schuster, 1987.