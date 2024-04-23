Конфликт между Израилем и Ираном отличается от конфликта между арабским населением Палестины и еврейскими иммигрантами. Вопреки распространенному мнению, персы никогда не были врагами евреев. Более того, в античные времена именно Кир Великий позволил евреям бежать из Вавилона, где они содержались в рабстве.

После Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты завладели остатками Британской империи, президент США Дуайт Эйзенхауэр осуществляет перестройку Ближнего Востока. Чтобы властвовать над ним, он назначает своими представителями две региональные державы - Иран и Израиль. Обе страны становятся одновременно союзниками и соперниками.

Для сдерживания израильских амбиций Эйзенхауэр направляет государственного секретаря Джона Фостера Даллеса (брата директора ЦРУ Алена Даллеса) в Сирию, чтобы создать ирано-сирийский альянс. 24 мая 1953 года между Дамаском и Тегераном подписывается договор о взаимной обороне. В то время президент Сирии, генерал Адиль Чикакли, был сторонником Британии, но при этом был настроен против Франции. Этот договор существует и по сей день [1].

В то же время Великобритания вступает в конфликт с Премьер-министром шаха Резы Пехлеви Мохаммадом Моссадегом, который хотел национализировать добычу нефти. С помощью США Лондон организует цветную революцию (Операция Аякс ). Т [2]ысячи людей были оплачены МИ-6 и ЦРУ для участия в демонстрациях и свержения Моссадеха. Откликнувшись на призыв своего народа, Моссадег назначает Премьер-министром нацистского генерала Фазлоллу Захеди [3].

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В 1956 году, чтобы захватить Суэцкий канал, который Египет хотел национализировать, угасающие колониальные державы, Великобритания и Франция, добиваются поддержки колониального государства Израиль. После этой операции Франция Ги Молле выразила благодарность Израилю, тайно поделившись с ним своими атомными разработками. Эти исследования проводились без ведома Соединенных Штатов.

Однако, когда Соединенные Штаты убедились, что Тель-Авив идёт к созданию ядерной бомбы, они постарались, чтобы она появилась и у Ирана. В 1974 году президент Франции Валери Жискар д’Эстен привлекает Иран к участию в консорциуме Eurodif. Франция соглашается поставлять Ирану обогащенный уран и готовить для него специалистов. Два года спустя президент США Джеральд Форд не препятствует Ирану создавать собственную бомбу.

В 1978 году Соединенные Штаты, раскусив военные устремления шаха Резы Пехлеви, которые представляли угрозу для Израиля, решают назначить ему нового Премьер-министра и с его помощью проводить новую политику. Збигнев Бжезинский, советник президента Джимми Картера по вопросам безопасности, решает опереться на шиитское духовенство, часть активов которого только что была национализирована шахом (Белая революция). По его мнению, аятолла Рухолла Хомейни, чьи проповеди распространялись на аудиокассетах по всей стране, обладал авторитетом, позволявшим ему стать Премьер-министром монарха. Несмотря на противодействие государственного секретаря Сайруса Вэнса, он устроил себе изгнание в Париж, где пробыл четыре месяца, после чего был переправлен в Тегеран спецрейсом компании Air France. Соединенные Штаты внушают шаху, что контролируют ситуацию и намерены лишь бороться с его оппозицией. Они даже потребовали от САВАК устранить в Лондоне философа Али Шариати (личного друга Франца Фаннона и Жан-Поля Сартра), чтобы его антиколониальные идеи не препятствовали их сценарию. Шах соглашается отправиться в очередную поездку, с тем чтобы дать Вашингтону возможность разобраться с проблемой без его участия.

В день своего возвращения, 1 февраля 1979 года, аятолла был встречен миллионной толпой. Из аэропорта он направляется на кладбище, где только что были похоронены 800 иранцев, ставших жертвами политических репрессий. К изумлению западников, он произносит яростную антиимпериалистическую речь. И он говорит теперь не о революции в Персидской империи, а о создании Исламской республики.

Израиль немедля захватывает иранскую половину трубопровода Эйлат-Ашкелон. Последовавший долгий спор был тайно урегулирован лишь много позже.

Хомейни ставит под сомнение признание колониального государства Израиль, захватывает здания его посольства и передает их в распоряжение Организации освобождения Палестины.

В 1985 году Роберт Макфарлейн, советник президента США Рональда Рейгана по вопросам безопасности, планирует без ведома Конгресса поставить оружие никарагуанским контрреволюционерам Контрас. Для этого он сначала обращается к Премьер-министру Израиля Шимону Пересу. Они приходят к выводу, что нельзя привлекать революционное арабское государство вроде Ливии, но можно привлечь Иран. При посредничестве члена парламента Хасана Рохани (будущего президента Ирана) они связываются со спикером иранской Ассамблеи Хашеми Рафсанджани. Тот соглашается закупить оружие для борьбы против иракской агрессии и передать часть его Контрас. Благодаря этой сделке Рафсанджани, и без того крупный землевладелец, становится самым богатым человеком в своей стране [4].

В 1988 году Ирак использует химическое оружие массового поражения против иранской армии и народа. В результате было уничтожено огромное количество людей. Даже сегодня порог допустимого загрязнения воздуха в Иране очень низкий. Правительство часто объявляет тревогу, и город Тегеран эвакуируют на несколько дней. Я помню своего приятеля, великого журналиста Надера Талебзаде, который, давая мне интервью на телевидении, внезапно покинул съемочную площадку, чтобы откашляться, а после этого он был госпитализирован. В ответ на страдания своего народа аятолла Рухолла Хомейни объявил, что оружие массового уничтожения вообще противоречит его представлению об исламе. С тех пор Иран прекратил свои ядерные, биологические и химические военные исследования. Это этическое решение позволило войне продлиться еще немного.

В 1992 году Хашеми Рафсанджани, ставший профессиональным торговцем оружием и президентом Ирана, организует тайные обмены оружием с Аргентиной при президенте Карлосе Менеме. Открыто сотрудничая с Соединенными Штатами, он направляет войска воевать по приказу НАТО в Боснии и Герцеговине. Он также поставляет боснийцам аргентинское оружие. Официально он не ставил под сомнение антиколониальное видение мира Хомейни, но поддерживал боснийского президента Алию Изетбеговича. В операциях также участвовали израильские солдаты.

Торговля оружием между Ираном и Аргентиной была прервана Израилем, который организовал нападение на свое посольство в Буэнос-Айресе (1992), затем нападение на AMIA (1994) [5] и, наконец, убийство Карлитоса, сына аргентинского президента Карлоса Менема (1995). [6].

В 2001 году Вашингтон отказывается от политики баланса сил на Ближнем Востоке. Были прекращены связи между Израилем и Ираном (1953-79), Израилем и Ираком (1979-91) и Израилем и Саудовской Аравией (1991-2001). Пентагон собрался посеять хаос на всем Большом Ближнем Востоке (исключая Израиль), то есть от Афганистана до Марокко [7]. Те, кто выбрал эту новую стратегию, приложили все усилия, чтобы навязать её силой – с помощью терактов 11 сентября.

В 2003 году президентом Ирана становится бывший страж революции Махмуд Ахмадинежад. Он пересматривает политику своих предшественников и возвращается к идеалам аятоллы Рухоллы Хомейни. Он постоянно вступает в конфликт с религиозными властями и даже с Верховным лидером. Он проводит индустриализацию страны, строит социальное жилье и пытается помочь шиитскому населению Ближнего Востока обрести независимость. Он ставит под сомнение негласный союз с

В 2005 году он заявляет, что государство Израиль перестанет существовать так же, как перестало существовать государство апартеида Южная Африка. Агентство Reuters исказило его высказывания, приписав ему призывы к уничтожению израильского народа [8].

В 2006 году он организует в Тегеране конференцию, посвященную Холокосту. Его целью было не отрицание истины, а, напротив, стремление показать, что государство Израиль - это не репарация за преступления нацистов, а британский колониальный проект. Израиль тогда принялся утверждать, что это антисемитизм, но это совершенно не так.

В это же время Израиль ведёт кампанию в мировой прессе, стараясь убедить всех в том, что Иран возобновил свою военную ядерную программу. Он основывался на том, что президент Махмуд Ахмадинежад занялся масштабной гражданской ядерной программой. Его намерением было открыть другой способ получения энергии - путем ядерного синтеза, а не деления, как в случае с атомными бомбами. В то время Иран планировал помочь странам третьего мира развиваться, избежав контроля Запада над углеводородами. Затем Иран начал долгую борьбу в международных институтах [9]. Помимо военной ядерной программы, Израиль начал осуждать Иран за якобы империалистическую политику в отношении Ирака.

Секретное соглашение, заключенное 2 марта 2008 года в Багдаде между адмиралом Уильямом Фэллоном, командующим силами США на Ближнем Востоке (ЦентКом), и президентом Махмудом Ахмадинежадом, было расторгнуто вице-президентом США Диком Чейни. Американский военный намеревался помирить Ирак с Ираном, а не ссорить их [10]. Но Дик Чейни, причастный к терактам 11 сентября, не хотел отказаться от доктрины Рамсфелда-Цебровски.

Поэтому он организует цветную революцию во время вторых выборов Махмуда Ахмадинежада [11].

В 2013 году ситуация снова изменяется. Президент США Барак Обама задумал покончить с доктриной Рамсфелда-Цебровски, которая потребовала бы десятилетий и миллионов смертей, прежде чем появилась бы надежда на возврат вложенных средств. Поэтому он планирует возобновить отношения с иранскими политиками, участвовавшими в операции Иран-Контрас, то есть с командой Хашеми Рафсанджани.

Он начинает тайные контакты в Омане [12]. В итоге, его представители [13] пообещали помешать команде Ахманинежада выдвинуть своего кандидата на следующих президентских выборах, чтобы Хасан Рохани смог победить. В то же время в августе Барак Обама выводит войска из Сирии, где, как он утверждал, была проведена красная линия, оставляя своего французского партнера Франсуа Олланда наедине с его милитаристскими устремлениями.

Сразу после избрания Хасан Рохани отказывается от идеалов имама Рухоллы Хомейни и начинает вести переговоры о продаже иранской нефти европейцам. Взятки платила Австрия. С другой стороны, исламская система правосудия арестовала и осудила одного за другим всех соратников бывшего президента Ахмадинежада. Его вице-президент Хамид Бегхайе был арестован по неизвестным мотивам, судим за закрытыми дверями и приговорен к 15 годам тюремного заключения [14]. Затем кабинет президента Рохани предлагает создать шиитскую федерацию с различными шиитскими общинами в Йемене, Ираке, Сирии и Ливане, короче говоря, восстановить Персидскую империю. В это же время в Женеве начались переговоры в формате 5+1. В течение нескольких дней соглашение было достигнуто. Первоначальный документ был представлен 24 ноября 2013 года. Китайский и российский министры Ван И и Сергей Лавров заявили, что соглашение было легко подготовить, поскольку все стороны знали, что у Ирана нет и не было стремления к созданию атомной бомбы. Затем последовал долгий год молчания, и первоначальный текст был подписан только 14 июля 2015 года.

Чуть позже, в 2016 году, Хасан Рохани заключил с Израилем негласное соглашение об урегулировании спора по трубопроводу Эйфат - Ашкелон. В 2018 году Кнессет негласно принял закон, согласно которому любая публикация о владельцах трубопровода карается 15 годами тюремного заключения.

Новый президент США Дональд Трамп понимает, что он не может афишировать свою сердечность в отношениях со своим коллегой Хасаном Рохани. В глазах всех, включая самих иранцев, Иран - непримиримый враг Соединенных Штатов. Поэтому 8 мая 2018 года он без предупреждения разрывает ядерное соглашение. Вашингтон и Тегеран разыгрывают эту комедию, как в случае с Рейганом и Рафсанджани: официально они ненавидят друг друга, но в частном порядке ведут общие дела. Иранцы, которые продолжают затягивать пояса, потом с удивлением рассказывают в социальных сетях о невероятном уровне жизни своих лидеров и их семей.

Две группы, враждовавшие в Иране на протяжении полувека, - крупные международные бизнесмены и борцы с империализмом - теперь объединились вокруг президента Хасана Рохани и генерала Касема Солеймани. Последний выдвигает альтернативу: Ось сопротивления. От имени Корпуса Стражей Революции он вооружал и обучал иностранные шиитские группировки, но не для того, чтобы объединить их, а чтобы дать им средства для обретения независимости. От Ансар Аллах (Йемен) до Хезболлы (Ливан), каждая группа будет отвечать за себя, координировать свои действия с другими, но откажется выполнять приказы из Тегерана. Бойцы, обученные Солеймани, одерживали победы над ДАЕШ, над некоторыми правительствами своих стран и над Западом. Сам он стал самым популярным человеком на Ближнем Востоке. Официально он не занимается политикой, но его речи приводят в восторг арабов и персов. Если бы он выставил свою кандидатуру на выборах, то наверняка был бы избран президентом. Поэтому бывшие участники операции Иран-Контрас решают его устранить. 3 января 2020 года он был убит в аэропорту Багдада ударом американского беспилотника. Президент Дональд Трамп взял на себя ответственность за эту операцию, но большинство сходятся во мнении, что её разработали в Тель-Авиве. Иранский президент Эбрахим Раисси может быть избран без проблем.

Атака Израиля на иранское консульство в Дамаске должна быть истолкована не как направленная против команды президента Эбрахима Раисси, а против Стражей Революции.