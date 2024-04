Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran unterscheidet sich von dem zwischen der arabischen Bevölkerung Palästinas und den jüdischen Einwanderern. Entgegen der landläufigen Meinung waren die Perser nie Feinde der Juden. Tatsächlich war es in der Antike Kyros der Große, der den Juden von Babylon, wo sie in Sklaverei gehalten wurden, die Flucht ermöglichte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Vereinigten Staaten die Überreste des Britischen Empire an sich rissen, organisierte US-Präsident Dwight Eisenhower den Nahen Osten neu. Um ihn zu beherrschen, ernannte er zwei Regionalmächte, den Iran und Israel, um die USA zu vertreten. Die beiden Länder waren zugleich Freunde und Rivalen.

Eisenhower schickte seinen Außenminister John Foster Dulles (Bruder des CIA-Direktors Alan Dulles) nach Syrien, um ein iranisch-syrisches Bündnis zu organisieren, um die israelischen Ambitionen einzudämmen. Am 24. Mai 1953 wurde zwischen Damaskus und Teheran ein gegenseitiger Verteidigungsvertrag unterzeichnet. Damals war der syrische Präsident, General Adil Chichakli, pro-britisch und anti-französisch. Dieser Vertrag gilt auch heute [1].

Gleichzeitig geriet das Vereinigte Königreich in Konflikt mit dem Premierminister von Schah Reza Pahlevi, Mohammad Mossadegh, der die Ölförderung verstaatlichen wollte. Mit Hilfe der USA organisierte London eine Farbrevolution ("Operation Ajax" [2]). Tausende Leute wurden vom MI6 und der CIA bezahlt, um zu protestieren und Mossadegh zu stürzen. Als Antwort auf den "Ruf" seines Volkes änderte der Herrscher seinen Premierminister zu Gunsten des Nazi-Generals Fazlollah Zahedi [3].

Die Zusammenarbeit zwischen dem autokratischen Regime des Schahs und Israel begann 1956 mit dem Bau der Pipeline Eilat-Aschkelon. Vor allem schickte der Mossad 1957 ein Team von "revisionistischen Zionisten" [4] unter der Führung von Yitzhak Shamir, um die schreckliche politische Polizei, die SAVAK [5], aufzubauen.

1956 stützten sich die im Niedergang begriffenen Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich auf den Kolonialstaat Israel, um den Suezkanal zu erobern, den Ägypten verstaatlichen wollte. Nach dieser Operation bedankte sich das Frankreich des Sozialisten Guy Mollet bei Israel, indem es heimlich seine Atomforschung mit ihm teilte.

Als die Vereinigten Staaten jedoch zu der Überzeugung gelangten, dass Tel Aviv auf dem Weg zur Atombombe war, stellten sie sicher, sie auch dem Iran zu geben.

1974 holte der französische Präsident Valéry Giscard d’Estaing den Iran in das Eurodif-Konsortium. Frankreich verpflichtet sich, den Iran mit angereichertem Uran zu versorgen und seine Wissenschaftler auszubilden. Zwei Jahre später ermächtigte US-Präsident Gerald Ford den Iran, eine eigene Bombe zu entwickeln.

Im Jahr 1978, als die Vereinigten Staaten die militärischen Ambitionen von Schah Reza Pahlevi, die die israelische Macht bedrohten, mit einem düsteren Blick betrachteten, beschlossen sie dem Iran einen neuen Premierminister mit einer neuen Politik aufzuzwingen. Zbigniew Brzeziński, Sicherheitsberater von Präsident Jimmy Carter, beschloss, sich auf den schiitischen Klerus zu verlassen, dessen Eigentum zum Teil gerade vom Schah verstaatlicht worden war (die "Weiße Revolution"). Ihm zufolge hatte Ayatollah Ruhollah Khomeini, dessen Predigten auf Audiokassetten im ganzen Land verbreitet wurden, die Autorität, Premierminister des Monarchen zu werden. Trotz des Widerstands des Außenministers Cyrus Vance organisierte Brzeziński Khomeinis Exil in der Nähe von Paris, wo er vier Monate lang lebte, bevor er mit einem Sonderflugzeug von Air France nach Teheran gebracht wurde. Die USA hatten den Schah davon überzeugt, dass sie die Situation unter Kontrolle hätten und nur planten, seine Opposition zu bekämpfen. Sie hatten sogar die Savak gebeten, den iranischen Philosophen Ali Shariati (ein persönlicher Freund von Frantz Fannon und Jean-Paul Sartre) in London zu ermorden, damit seine Entkolonisierungs-Ideen ihr Szenario nicht störten. Der Schah hatte sich bereit erklärt, durch eine Reise abwesend zu sein, während Washington das Problem in seinem Land löste.

Doch am Tag Khomeinis Rückkehr nach Teheran, dem 1. Februar 1979, wurde der Ayatollah von einer Masse von einer Million Menschen bejubelt. Er ging vom Flughafen zum Friedhof, auf dem gerade 800 Iraner beerdigt worden waren, die Opfer politischer Repression geworden waren. Zur Betroffenheit der westlichen Welt hielt er dort eine heftige antiimperialistische Rede. Es ging nicht mehr um eine Revolution innerhalb des Persischen Reiches, sondern um die Errichtung einer islamischen Republik.

Israel beschlagnahmt sofort die iranische Hälfte der Eilat-Aschkelon-Pipeline. Dann entwickelt sich ein langwieriger Streit, der erst viel später insgeheim beigelegt wurde.

Khomeini stellte die Anerkennung des israelischen Kolonialstaates in Frage, ließ seine Botschaft beschlagnahmen und gab sie der Palästinensischen Befreiungsorganisation.

1985 plante Robert McFarlane, Sicherheitsberater von US-Präsident Ronald Reagan, ohne Wissen des Kongresses, Waffen an Nicaraguas Konterrevolutionäre, die Contras, zu liefern. Dazu wandte er sich zunächst an den israelischen Ministerpräsidenten Shimon Peres. Beide Männer waren sich einig, dass es dafür nicht möglich sei, einen revolutionären arabischen Staat wie Libyen einzubeziehen, aber vielleicht den Iran. Über den Parlamentsabgeordneten Hassan Rohani (der spätere Präsident des Iran) kontaktierten sie den Sprecher der iranischen Versammlung, Hodjatoleslam Haschemi Rafsandschani. Er erklärte sich bereit, Waffen zu kaufen, um die irakische Aggression zu bekämpfen, und einen Teil davon an die Contras zu liefern. Anlässlich dieses Handels wurde Rafsandschani, der bereits Großgrundbesitzer war, zum reichsten Mann seines Landes [6].

1988 setzte der Irak Massenvernichtungswaffen, chemische Waffen, gegen die iranische Armee und Bevölkerung ein. Der Einsatz dieser Waffen hatte sehr viele Kriegsversehrte zur Folge. Auch heute noch ist die Toleranzschwelle für Luftverschmutzung im Iran sehr niedrig. Oft schlägt der Staat Alarm und die Stadt Teheran muss für mehrere Tage evakuiert werden. Ich erinnere mich an meinen Freund, den großen Journalisten Nader Talebzadeh, der, als er mich im Fernsehen interviewte, plötzlich die Bühne verließ, um sich die Lunge auszuhusten und ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Als Reaktion auf das Leid seines Volkes erklärte Ayatollah Ruhollah Khomeini, Massenvernichtungswaffen im Allgemeinen stünden im Widerspruch zu seiner Vision des Islam. Seitdem hat der Iran seine militärische, biologisch und chemische Nuklearforschung eingestellt. Diese ethische Entscheidung führte dazu, dass der Iran-Irak Krieg noch etwas länger dauerte.

1992 organisierte Haschemi Rafsandschani, inzwischen professioneller Waffenhändler und Präsident des Iran, einen geheimen Austausch mit dem Argentinien von Präsident Carlos Menem. Er kollaborierte nun öffentlich mit den Vereinigten Staaten und entsandte Truppen auf Befehl der NATO nach Bosnien und Herzegowina. Ebenso lieferte er argentinische Waffen an die Bosnier. Offiziell stellte er Khomeinis antikolonialistisches Weltbild nicht in Frage, sondern unterstützte den bosnischen Präsidenten Alija Izetbegović. Auch israelische Soldaten beteiligen sich an den Operationen.

Der iranisch-argentinische Waffenhandel wurde von Israel unterbrochen, das den Anschlag auf die eigene Botschaft in Buenos Aires (1992), dann den Anschlag auf die AMIA (1994) [7] und schließlich die Ermordung des Sohnes des argentinischen Präsidenten Carlos Menem, Carlitos (1995), organisierte. [8].

Im Jahr 2001 gab Washington seine Politik des Gleichgewichts im Nahen Osten auf. Vorbei sind die Beziehungen zwischen Israel/Iran (1953-79), Israel/Irak (1979-91) und Israel/Saudi-Arabien (1991-2001). Das Pentagon beabsichtigte, Chaos im gesamten "Greater Middle East" (mit Ausnahme Israels) zu säen, d.h. von Afghanistan bis Marokko [9]. Diejenigen, die sich für diese neue Strategie entschieden hatten, hatten alle Hebel in Bewegung gesetzt, um sie durchzusetzen: die Anschläge vom 11. September.

Im Jahr 2003 wurde ein ehemaliger Revolutionsgardist, Mahmud Ahmadinedschad, Präsident des Iran. Er kehrte die Politik seiner Vorgänger um und kehrte zum Ideal von Ayatollah Ruhollah Khomeini zurück. Er wird nie aufhören, mit der religiösen Macht und sogar mit dem Obersten Führer in Konflikt zu geraten. Er industrialisierte sein Land, baute Sozialwohnungen und versuchte, der schiitischen Bevölkerung des Nahen Ostens zu ihrer eigenen Unabhängigkeit zu verhelfen. Er stellt den unausgesprochenen Bund mit Israel in Frage.

Im Jahr 2005 erklärte Ahmadinedschad, dass der Staat Israel verschwinden werde, so wie das Südafrika der Apartheid verschwunden ist. Die Agentur Reuters verfälscht mit ihrer Übersetzung seine Aussagen und schrieb ihm zu, die Vernichtung des israelischen Volkes angekündigt zu haben [10].

2006 organisierte Ahmadinedschad eine Konferenz über den Holocaust in Teheran. Ihr Ziel ist nicht, die Wahrheit zu leugnen, sondern im Gegenteil zu zeigen, dass der Staat Israel keine Wiedergutmachung für die Nazi-Verbrechen ist, sondern ein britisches Kolonialprojekt. Israel behauptet dann, er sei antisemitisch, was er absolut nicht ist.

Gleichzeitig startete Israel eine weltweite Pressekampagne, um den Anschein zu erwecken, dass der Iran sein militärisches Atomprogramm wieder aufgenommen habe. Es stützte sich auf die Tatsache, dass Präsident Mahmud Ahmadinedschad ein riesiges ziviles Atomprogramm gestartet hatte. In der Tat beabsichtigte er, eine andere Art der Energieerzeugung zu entdecken, nämlich durch Kernfusion und nicht durch Kernspaltung wie in der Atombombe. Der Iran plante damals, durch die Umgehung der westlichen Kontrolle der Kohlenwasserstoffe der Dritten-Welt bei ihrer Entwicklung zu helfen. Daraufhin begann ein sehr langer Kampf in den internationalen Institutionen um den Iran [11]. Zusätzlich zu Irans pseudo-nuklearem Militärprogramm begann Israel, den iranischen Pseudo-Imperialismus im Irak anzuprangern.

Die am 2. März 2008 in Bagdad im Geheimen getroffene Vereinbarung zwischen Admiral William Fallon, dem Befehlshaber der US-Streitkräfte im Nahen Osten (CentCom), und Präsident Mahmud Ahmadinedschad, wurde von US-Vizepräsident Dick Cheney gebrochen. Das US-Militär beabsichtigte, den Irak mit dem Iran zu befrieden und nicht gegen ihn [12]. Aber Vizepräsident Cheney, der an den Anschlägen vom 11. September beteiligt war, wollte nicht von der Rumsfeld/Cebrowski-Doktrin abweichen.

Aus diesem Grund startete er während der zweiten Wahl von Mahmud Ahmadinedschad eine Farbrevolution [13].

Im Jahr 2013 gab es einen weiteren Umbruch. US-Präsident Barack Obama will der Rumsfeld/Cebrowski-Doktrin ein Ende setzen, die Jahrzehnte und Millionen Tote fordern wird, bevor man auf eine Rendite hoffen kann. Er plante daher, sich wieder mit den iranischen Persönlichkeiten in Verbindung zu setzen, die an der Iran-Contra-Affäre beteiligt waren, d.h. mit dem Team von Hashemi Rafsandschani.

Er nimmt geheime Kontakte in den Oman auf [14]. Am Ende versprechen seine Gesprächspartner [15], Ahmadinedschads Team daran zu hindern, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen einen Kandidaten aufzustellen, damit Hassan Rohani gewinnen kann. Gleichzeitig zog sich Barack Obama im August aus Syrien zurück, wo er behauptete, eine rote Linie gezogen zu haben, und ließ seinen französischen Partner François Hollande mit seiner kriegerischen Rhetorik allein.

Gleich nach seiner Wahl gab Hassan Rohani das Ideal von Imam Ruhollah Khomeini wieder auf und begann, über den Verkauf des iranischen Öls an die Europäer zu verhandeln. Bestechungsgelder wurden von Österreich gezahlt. Auf der anderen Seite verhaftet und verurteilt die islamische Justiz einen nach dem anderen, alle Kollaborateure des ehemaligen Präsidenten Ahmadinedschad. Sein Vizepräsident, Hamid Beghaie, wurde unter einer geheimen Anklage verhaftet, hinter verschlossenen Türen vor Gericht gestellt und zu 15 Jahren Haft verurteilt [16]. Das Kabinett von Präsident Rohani schlug daraufhin vor, eine schiitische Föderation mit den verschiedenen schiitischen Gemeinschaften des Jemen, des Irak, Syriens und des Libanon zu gründen, kurz gesagt, um das Persische Reich wiederherzustellen. Gleichzeitig beginnen in Genf die 5+1-Verhandlungen. Innerhalb weniger Tage konnte eine Einigung erzielt werden. Ein erstes Dokument wurde am 24. November 2013 vorgelegt. Die Minister Chinas und Russlands, Wang Yi und Sergej Lawrow, sagten, das Abkommen sei einfach zu formulieren gewesen, weil alle Seiten wüssten, dass der Iran keine Atombombe habe und sie auch nicht anstrebe. Es folgte ein langes Jahr des Schweigens, wobei die Unterzeichnung des ursprünglichen Textes erst am 14. Juli 2015 erfolgte.

Wenig später, im Jahr 2016, traf Hassan Rohani eine diskrete Vereinbarung mit Israel, um den Streit um die Eilat-Aschkelon-Pipeline beizulegen. Im Jahr 2018 verabschiedete die Knesset in aller Stille ein Gesetz, das jede Veröffentlichung in Israel über die Eigentümer der Pipeline mit 15 Jahren Gefängnis bestraft.

Der neue US-Präsident Donald Trump erkennt, dass er mit seinem Amtskollegen Hassan Rohani kein herzliches Einvernehmen an den Tag legen kann. In den Augen aller, insbesondere der Iraner, ist ihr Land der unerschütterliche Feind der Vereinigten Staaten. Am 8. Mai 2018 zerriss er (also: Trump) ohne Vorwarnung das Atomabkommen. Washington und Teheran spielen diese Farce wie Reagan und Rafsandschani: Offiziell hassen sie sich, privat machen sie Geschäfte. Die Iraner, die den Gürtel immer enger schnallen, sind fassungslos, wenn sie in den sozialen Medien den unglaublichen Lebensstandard ihrer Führer und ihrer Familien entdecken.

Die beiden Gruppen, die sich im Iran seit einem halben Jahrhundert gegenüberstehen, internationale Geschäftsleute [der Bazar genannt] und antiimperialistische Kämpfer, kristallisierten sich um Präsident Hassan Rohani und General Qassem Soleimani heraus. Letzterer fördert eine Alternative: die "Achse des Widerstands". Im Namen des Korps der Revolutionsgarden, bewaffnet und bildet er ausländische schiitische Gruppen aus, nicht um sie in einem Bund zusammen zu schließen, sondern um ihnen die Mittel zu geben, ihre Unabhängigkeit zu erreichen. Von Ansar Allah (Jemen) bis zur Hisbollah (Libanon) wird jeder für sich selbst verantwortlich sein, sich mit anderen abstimmen, aber Befehle aus Teheran ablehnen. Soleimanis ausgebildete Männer erringen Siege gegen Daesch, gegen einige ihrer Regierungen und gegen den Westen. Er selbst wurde zum populärsten Mann im Nahen Osten. Offiziell engagiert er sich nicht in der Politik, aber seine Reden heizen die arabische und persische Bevölkerung auf. Wenn er für das Amt kandidieren würde, würde er sicher zum Präsidenten gewählt werden. Die Veteranen der Iran-Contra-Affäre beschlossen daraufhin, ihn zu eliminieren. Am 3. Januar 2020 wurde er am Flughafen von Bagdad durch eine US-Lenkrakete ermordet. Die Operation wird von Präsident Donald Trump beansprucht, aber vor Ort ist man sich einig, dass sie in Tel Aviv geplant wurde. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi kann ohne Schwierigkeiten gewählt werden.

Der neuerliche israelische Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus soll nicht als gegen das Team von Präsident Ebrahim Raisi gerichtet interpretiert werden, sondern gegen die Revolutionsgarden.