Au sommaire du numéro 85 :

ÉDITORIAL

• 1108 L’affaire Kastner resurgit

AMÉRIQUES

• 1109 La division du Parti républicain redessine la ligne de fracture de la vie politique états-unienne

• 1110 La stratégie de sécurité de la Santé globale

• 1112 Bernie Sanders utilise l’expression « nettoyage ethnique »

• 1113 Le plan Biden pour le Moyen-Orient selon le New York Times

• 1114 Les confusions de Joe Biden se multiplient

• 1115 Selon le Renseignement US, Alexeï Navalny n’a pas été assassiné

• 1116 George Soros financerait les manifestations contre le nettoyage ethnique à Gaza

• 1117 Donald Trump et Israël

• 1118 Donald Trump et les deux Corées

• 1119 Selon le FBI, la Chine a attaqué l’Ipac

• 1120 Le lobby juif états-unien a soutenu le FISA

• 1121 La DEA s’apprête à tolérer le cannabis

• 1122 BlackRock investit dans l’armée chinoise

• 1123 Le Congrès dévoile les pratiques du docteur Peter Daszak

• 1124 Les peintures de George W. Bush à Walt Disney World

• 1125 Nouvelles manipulations à Haïti

EUROPE

• 1126 Londres pourrait envoyer des troupes en Palestine

• 1127 Démission d’Humza Yousaf

• 1128 L’Allemagne poursuit un utilisateur allemand d’un réseau social étranger pour grossophobie

• 1129 Les Pays-Bas annulent les cérémonies du 8 mai

• 1130 Des associations mettent en garde l’UE face à l’usage des données personnelles de ses propres ressortissants par Israël

• 1131 Mario Draghi prépare son programme de président de la Commission européenne

• 1132 Le Parlement européen soutient Israël contre l’Iran

• 1133 L’armée ukrainienne recule

• 1134 Vers un Traité de Défense ukraino-états-unien

• 1135 L’Ukraine mobilise les artistes occidentaux

• 1136 Vague d’arrestation pour corruption dans l’administration russe

• 1137 Moscou montre, preuves à l’appui, que la guerre en Ukraine est une guerre de l’Otan contre la Russie

• 1138 La Russie explique aux Africains la différence entre les sanctions de l’Onu et les mesures unilatérales coercitives des Occidentaux

AFRIQUE

• 1139 Rumeurs égyptiennes

• 1140 Le président algérien aurait été victime d’une tentative d’assassinat

• 1141 Confusion dans le camp d’Abdel Fattah al-Burhan

• 1142 Le Burkina Faso sanctionne des médias occidentaux

ASIE

• 1143 Ce que pensent les électeurs israéliens

• 1144 Les crimes de colons de Cisjordanie

• 1145 Bezalel Smotrich contre tout accord avec le Hamas

• 1146 Benjamin Netanyahu pour une attaque de Rafah

• 1147 Benny Gantz contre l’abandon des otages

• 1148 La société israélienne coupée en deux

• 1149 Le cabinet de guerre toujours plus divisé

• 1150 Itamar Ben-Gvir préfère tuer les Palestiniens que les arrêter

• 1151 La police israélienne reçoit l’ordre de protéger la diaspora juive

• 1152 World Central Kitchen reprend ses distributions à Gaza

• 1153 Bilan humain des combats à Gaza

• 1154 Le Hamas et la Jordanie

• 1155 Les Frères musulmans reprennent pied au Liban

• 1156 Accord turco-iraquien contre le PKK

• 1157 L’Iraq pénalise l’homosexualité et la transexualité

• 1158 L’Iraq rapatrie 700 membres des familles de Daesh

• 1159 L’Arabie saoudite prépare la normalisation de ses relations avec Israël

• 1160 Le Qatar s’adresse aux Israéliens

• 1161 L’Iran libère l’équipage du MSC Aries

• 1162 TikTok est déjà internet en Inde

• 1163 Pour la presse états-unienne, Narendra Modi est un dictateur

• 1164 Les Philippines accueillent des investissements japonais

• 1165 La Corée du Nord s’enferme un peu plus

• 1166 Hong Kong efface le culte de Chiang Kaï-shek

• 1167 La Marine chinoise renforce sa capacité nucléaire

• 1168 L’amiral Zhang Youxia réaffirme que la Chine ne souhaite pas d’affrontement militaire

• 1169 La Chine organise des négociations entre le Hamas et le Fateh

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 1170 La Russie plaide pour une enquête internationale à Gaza

• 1171 Le Conseil de sécurité ne veut pas d’enquête internationale sur le sabotage des gazoducs Nord Stream

• 1172 Situation critique en Bosnie-Herzégovine

• 1173 La CIJ déboute le Nicaragua

• 1174 La CPI se prépare à inculper des dirigeants israéliens