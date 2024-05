La nuova rubrica bisettimanale di Thierry Meyssan su Le Courrier des stratèges è dedicata all’influenza straniera in politica: parla della contestazione della nuova legge in Georgia; del sorprendente ruolo di Raphael Glucksmann in Georgia, in Ucraina e in Unione Europea; del ruolo di Jean-Marie Le Pen nel colpo di Stato del 1958; e, più in generale, del ruolo della Cia nella vita politica francese.

