Zu Beginn des Staates Israel wurde der ungarische Jude Rezső Kastner (bekannt als "Rudolf Ysrael Kastner") zum Sprecher des Ministers für Handel und Industrie ernannt. Es stellte sich jedoch heraus, dass er während des Zweiten Weltkriegs mit den Nazis über die Flucht der ungarischen Juden verhandelt hatte. Für die einen war er ein Held, für die anderen ein Kollaborateur der Nazis. Ein ungarischer Journalist warf ihm vor, nur seine Familie, Freunde und wohlhabende Persönlichkeiten gerettet zu haben, die ihr Lösegeld zahlen konnten. Es ist erwiesen, dass er mit einem besonderen Abgesandten von Heinrich Himmler sprach und dass er, wahrscheinlich im Jahr 1944, Adolf Eichmann traf. Er sammelte mindestens 8,6 Millionen Schweizer-Franken für sie. David Ben-Gurion wurde wahrscheinlich schon 1942 über diese Verhandlungen informiert. Zwei Prozesse erschütterten die israelische Gesellschaft in der Nachkriegszeit. Schließlich wurde Kastner 1957 ermordet.

Der Historiker Nadav Kaplan hat gerade ein Buch veröffentlicht: "מדוע חוסל קסטנר" (Warum wurde Kastner ermordet?), erschienen bei Steimatzky. Darin untersucht er nicht Kastners Vergangenheit, sondern die Umstände seiner Ermordung und die unglaubwürdige Immunität, die seine Mörder genossen. Ihm zufolge wurde die Eliminierung von "revisionistische Zionisten" durchgeführt, aber vom Shin Bet mit Zustimmung von David Ben-Gurion angeordnet. Der Zweck dieser Staatsaffäre war, die Bedeutung der Verhandlungen der zionistischen Führer mit den Nazis der israelischen Bevölkerung zu verheimlichen.

Im Mai 1942 leitete David Ben-Gurion den Kongress der zionistischen Organisationen im Baltimore Hotel in New York City. Er stellte sie nicht unter den Schutz des Vereinigten Königreichs, sondern unter den Schutz der Vereinigten Staaten. Die Baltimore-Resolutionen haben Israels Politik von Anfang an bestimmt. Wenn Nadav Kaplans Hypothese richtig ist, wurde Israel bereits 1948 von einer Bande von Kriminellen regiert, ohne dass die Bevölkerung davon wusste.