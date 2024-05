Um zu verstehen, was international vor sich geht, braucht man eine Vielzahl von Quellen. Man kann sich nicht mit den drei großen konformistischen Nachrichtenagenturen AFP, AP und Reuters zufriedengeben. Sie müssen verschiedene Töne hören. Konfrontieren Sie sich mit widersprüchlichen Argumenten.

Zusammenfassung von Nr. 85 :

LEITARTIKEL

• 1108 Die Kastner-Affäre taucht wieder auf

AMERIKA

• 1109 Die Spaltung der Republikanischen Partei verschiebt die Bruchlinie des politischen Lebens der USA

• 1110 Die Sicherheits-Strategie der globalen Gesundheit

• 1112 Bernie Sanders benutzt den Ausdruck "ethnische Säuberung"

• 1113 Bidens Plan für den Nahen Osten laut der New York Times

• 1114 Joe Bidens Verwirrungen vervielfachen sich

• 1115 Nach Angaben des US-Geheimdienstes wurde Alexej Nawalny nicht ermordet

• 1116 George Soros würde Proteste gegen ethnische Säuberungen in Gaza finanzieren

• 1117 Donald Trump und Israel

• 1118 Donald Trump und die beiden Koreas

• 1119 Nach Angaben des FBI hat China Ipac angegriffen

• 1120 Die jüdische Lobby in den USA unterstützte FISA

• 1121 DEA bereit Cannabis zu dulden

• 1122 BlackRock investiert in Chinas Militär

• 1123 Kongress enthüllt die Praxis von Dr. Peter Daszak

• 1124 Gemälde von George W. Bush in Walt Disney World

• 1125 Neue Manipulationen in Haiti

EUROPA

• 1126 London könnte Truppen nach Palästina schicken

• 1127 Rücktritt von Humza Yousaf

• 1128 Deutschland verklagt deutschen Nutzer eines ausländischen sozialen Netzwerks wegen Fettphobie

• 1129 Die Niederlande sagen die Zeremonien am 8. Mai ab

• 1130 Verbände warnen die EU vor Israels Verwendung personenbezogener Daten seiner eigenen Bürger

• 1131 Mario Draghi bereitet sein Programm als Präsident der Europäischen Kommission vor

• 1132 Europäisches Parlament unterstützt Israel im Kampf gegen den Iran

• 1133 Ukrainische Armee weicht zurück

• 1134 Auf dem Weg zu einem ukrainisch-amerikanischen Verteidigungsvertrag

• 1135 Ukraine mobilisiert westliche Künstler

• 1136 Verhaftungswelle wegen Korruption in der russischen Verwaltung

• 1137 Moskau beweist, dass der Krieg in der Ukraine ein NATO-Krieg gegen Russland ist

• 1138 Russland erklärt den Afrikanern den Unterschied zwischen UN-Sanktionen und einseitigen Zwangsmaßnahmen des Westens

AFRIKA

• 1139 Ägyptische Gerüchte

• 1140 Algerischer Präsident soll Opfer eines Attentat-Versuches gewesen sein

• 1141 Verwirrung im Lager von Abdel Fattah al-Burhan

• 1142 Burkina Faso sanktioniert westliche Medien

ASIEN

• 1143 Was israelische Wähler denken

• 1144 Verbrechen der Siedler im Westjordanland

• 1145 Bezalel Smotrich lehnt jede Vereinbarung mit der Hamas ab

• 1146 Benjamin Netanjahu für Angriff auf Rafah

• 1147 Benny Gantz gegen die Aussetzung von Geiseln

• 1148 Die israelische Gesellschaft in zwei Teile gespalten

• 1149 Das Kriegskabinett immer mehr gespalten

• 1150 Itamar Ben-Gvir tötet lieber Palästinenser, als sie festzunehmen

• 1151 Israelische Polizei soll jüdische Diaspora schützen

• 1152 World Central Kitchen nimmt Verteilungen in Gaza wieder auf

• 1153 Todesopfer der Kämpfe in Gaza

• 1154 Hamas und Jordanien

• 1155 Die Muslimbruderschaft fasst im Libanon wieder Fuß

• 1156 Türkisch-irakisches Abkommen gegen die PKK

• 1157 Irak kriminalisiert Homosexualität und Transsexualität

• 1158 Irak repatriiert 700 IS-Familienmitglieder

• 1159 Saudi-Arabien bereitet sich auf Normalisierung der Beziehungen zu Israel vor

• 1160 Katar wendet sich an Israelis

• 1161 Iran entlässt Besatzung der MSC-Aries

• 1162 TikTok ist in Indien bereits im Internet

• 1163 Für die US-Presse ist Narendra Modi ein Diktator

• 1164 Philippinen begrüßen japanische Investitionen

• 1165 Nordkorea sperrt sich noch ein wenig mehr ab

• 1166 Hongkong löscht den Kult um Chiang Kai-shek aus

• 1167 Chinas Marine stärkt seine nuklearen Kapazitäten

• 1168 Admiral Zhang Youxia bekräftigt Chinas Wunsch militärische Konfrontation zu vermeiden

• 1169 China organisiert Verhandlungen zwischen Hamas und Fatah

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• 1170 Russland für eine internationale Ermittlung in Gaza

• 1171 Sicherheitsrat will keine internationale Untersuchung der Sabotage der Nord-Stream-Gaspipelines

• 1172 Kritische Lage in Bosnien und Herzegowina

• 1173 IGH weist Nicaraguas Klage zurück

• 1174 IStGH bereitet Anklage gegen israelische Führer vor