Au sommaire du numéro 86 :

ÉDITORIAL

• 1175 L’Ukraine au bord du gouffre

AMÉRIQUES

• 1176 La Maison-Blanche bloque les livraisons d’armes à Israël

• 1177 Modification de la loi sur le recensement

• 1178 Cinquante-neuf professeurs de journalisme dénoncent un article du New York Times

• 1179 Convention des Forces spéciales

• 1180 Rapport intérimaire du Congrès sur la censure aux États-Unis

• 1181 Mort de deux témoins clefs contre Boeing

• 1182 Trinité-et-Tobago reconnaît l’État de Palestine

• 1183 Antigua-et-Barbuda autorise une zone économique spéciale chinoise

• 1184 Le Nicaragua renonce à concurrencer le canal de Panama

• 1185 Les États-Unis prépareraient un changement de régime en Bolivie

• 1186 Le corrompu José Raul Mulino fait campagne contre la corruption et est élu au Panama

EUROPE

• 1187 Les personnels paramédicaux écossais ont été invités à ne pas réanimer les malades de la Covid de plus de 50 ans

• 1188 L’armée britannique surveille Gaza

• 1189 Ce qu’Emmanuel Macron entend par « défense européenne »

• 1190 Exode du Mali vers l’UE par les Canaries

• 1191 Le juge polonais Tomasz Szmydt obtient l’asile politique au Belarus

• 1192 Xi Jinping en Hongrie

• 1193 Josep Borrell admet que, sans armes de l’UE, l’Ukraine ne peut pas résister

• 1194 L’UE retire le prétendu vaccin anti-Covid AsraZeneca

• 1195 Le Parlement européen reconnaît Sviatlana Tsikhanouskaya comme chef de l’État biélorusse

• 1196 Préparation d’une révolution de couleur en Géorgie

• 1197 La Serbie et la Chine contre la politique des blocs

• 1198 La Russie émet des mandats d’arrêt contre Petro Poroshenko et Volodymyr Zelensky

• 1199 La Russie se prépare à une éventuelle attaque de l’Otan

AFRIQUE

• 1200 Ibrahim al-Organi chargé de la répression de l’infiltration palestinienne en Égypte

• 1201 La Russie renoue avec Abdel Fattah al-Burhan

ASIE

• 1202 Israël interdit Al-Jazeera

• 1203 Deux prisonniers meurent sous la torture en Israël

• 1204 Ansar Allah annonce qu’il étend ses opérations en Méditerranée

• 1205 La Türkiye se joint à la plainte de l’Afrique du Sud devant la CIJ

• 1206 Relations économiques irano-saoudiennes

• 1207 La Thaïlande va recriminaliser le cannabis

• 1208 La Chine fait valoir qu’il existe un accord oral avec les Philippines sur le second banc Thomas Shoal

• 1209 La Chine et la crise ukrainienne

• 1210 Xi Jinping répond aux accusations d’Ursula von der Leyen

• 1211 Xi Jinping appelle la France à coopérer en matière de Droit international et de Commerce

• 1212 Fumio Kishida pourrait accepter de publier l’usage des fonds politiques

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

• 1213 L’Eurovision et le nettoyage ethnique à Gaza

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 1214 La Cour pénale internationale (CPI) met en garde Israël contre ses tentatives de pression