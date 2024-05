Nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres en les plaçant en perspective. Nous avons débuté à l’été 2022 et avons progressivement constitué une équipe de spécialistes couvrant le monde entier. Ce bulletin est encore imparfait, mais il est déjà sans équivalent.

Au sommaire du numéro 87 :

ÉDITORIAL

• 1215 L’Assemblée générale des Nations unies demande à une écrasante majorité l’adhésion pleine et entière de la Palestine à l’Organisation

AMÉRIQUES

• 1216 Antony Blinken n’a pas vu de plan crédible israélien pour assurer la sécurité des gazaouis

• 1217 Les propositions de Washington pour réorienter les FDI du nettoyage ethnique de la Palestine à la lutte contre la branche du Hamas ralliée à la Résistance

• 1218 L’AIPAC demande la reprise des livraisons d’armes à Israël

• 1219 Les Forces armées US ne sont pas capables de livrer des guerres de haute intensité

• 1220 La Chine ne s’est pas ingérée dans l’élection présidentielle de 2020

• 1221 Clarence Thomas et Samuel Alito dénoncent la perte de valeurs aux États-Unis

• 1222 L’élection de José Raul Mulino pourrait avoir été favorisée par Washington

EUROPE

• 1223 Le Royaume-Uni a participé à l’« Opération Oméga » de tortures et d’assassinats en Afghanistan

• 1224 David Cameron ne souhaite pas interrompre les livraisons d’armes britanniques à Israël

• 1225 La France en voie de latino-américanisation

• 1226 Des Kanaks réclament leur indépendance

• 1227 La Justice allemande établit que la surveillance de l’AfD est légitime

• 1228 Tentative d’assassinat contre Robert Fico

• 1229 L’Estonie n’envisage pas d’envoyer des troupes en Ukraine

• 1230 Josep Borrell prend la défense de l’UNRWA

• 1231 Josep Borell dénonce une possible attaque israélienne contre la population civile de Rafah

• 1232 Josep Borrell commente le vote de l’Assemblée générale de l’Onu sur l’adhésion de la Palestine

• 1233 Le Conseil européen débloque l’aide financière à l’Ukraine avant la fin du mandat Zelensky

• 1234 Le Conseil européen prend des mesures coercitives unilatérales contre l’Iran

• 1235 Étrange « démocratie » du Parlement européen

• 1236 Aleksandar Vučić souhaite faire un pas vers l’Ukraine

• 1237 Washington menace Tbilissi

• 1238 La CIA contre les hommes de Soros en Arménie et en Géorgie

• 1239 Volodymyr Zelensky tente d’échapper aux poursuites, le 22 mai, en retirant l’Ukraine de certains articles de la Convention européenne des Droits de l’homme

• 1240 Les « nationalistes intégraux » prennent mal le concert de rock d’Antony Blinken

• 1241 L’armée russe se rapproche de Kharkiv

• 1242 Andreï Beloussov, nouveau ministre russe de la Défense

AFRIQUE

• 1243 Israël a violé les accords de Camp David

• 1244 Yoweri Museveni met en place une dynastie

• 1245 Laurent Gbagbo accepte de se présenter à l’élection présidentielle de 2025

• 1246 Ali Bongo porte plainte contre son successeur

ASIE

• 1247 Les agences de notation dégradent Israël

• 1248 Le gouvernement israélien divisé sur Gaza et sur le « Jour d’après »

• 1249 La société israélienne se divise sur la conscription des Haredim

• 1250 Itamar Ben-Gvir conditionne l’aide humanitaire à la population civile de Gaza à la restitution des otages et des prisonniers de guerre israéliens

• 1251 Les Prix Israël 2024 appellent Benjamin Netanyahu à ne pas céder aux suprémacistes

• 1252 Selon The Times, le Hamas préparerait l’installation d’une base en Türkiye pour assassiner des dirigeants et personnalités israéliennes

• 1253 Hassan Nasrallah reçoit une délégation du Hamas

• 1254 Premier rapatriement de Syriens depuis le Liban

• 1255 Tentative de préparation d’un coup d’État en Jordanie

• 1256 L’Iraq augmente ses réserves de pétrole

• 1257 Les Émirats arabes unis n’aideront pas Israël à commettre ses crimes en Palestine

• 1258 La Russie dénonce l’illégalité de la guerre Anglo-Saxone contre Ansar Allah

• 1259 Cheikh Mechaal al-Ahmad al-Sabah dissout le nouveau Parlement koweïtien

• 1260 Recep Tayyip Erdoğan transforme Saint-Sauveur-in-Chora en mosquée

• 1261 La Türkiye soigne les Résistants palestiniens blessés

• 1262 Les médecins iraniens avaient établi l’efficacité de l’Ivermectine contre la Covid-19

• 1263 Arvind Kejriwal, libéré le temps de sa campagne électorale

• 1264 Guerre des USA contre la Chine au Myanmar

• 1265 La loi britannique sur la Sécurité nationale est plus dure que celle de Hong-Kong

• 1266 Le Japon réagit à la propagande états-unienne

• 1267 Premiers aveux judiciaires dans l’affaire des fonds secrets japonais