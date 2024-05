En los últimos meses hemos creado una red internacional de informantes para editar y mejorar un boletín semanal dedicado al fin de la hegemonía occidental y la transición a un mundo multipolar.

Resumen del número 87:

EDITORIAL

• 1215 Por abrumadora mayoría, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó que palestina sea miembro pleno de la ONU

AMÉRICAS

• 1216 El jefe de la diplomacia de Estados Unidos no ve un “plan creíble” de Israel que garantice la seguridad de los civiles en Gaza

• 1217 propuestas de Estados Unidos para “reorientar” el ejército de Israel de la limpieza étnica hacia la lucha contra la rama del Hamas que se ha vinculado a la resistencia palestina

• 1218 El AIpAC exige que Estados Unidos reanude las entregas de armas a Israel

• 1219 Las fuerzas armadas de Estados Unidos ya no son capaces de librar guerras de alta intensidad

• 1220 La directora de la inteligencia nacional de Estados Unidos reconoce que China no interfirió en la elección presidencial estadounidense de 2020

• 1221 Dos jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos denuncian la pérdida de valores en su país

• 1222 El presidente electo en panamá se compromete a cerrar el paso a los migrantes hacia Estados Unidos

EUROPA

• 1223 Reino Unido participó en la “Operación Omega” de torturas y asesinatos en Afganistán

• 1224 El ministro de Exteriores británico asegura que el Reino Unido no interrumpirá sus envíos de armas a Israel

• 1225 El narcotráfico se hace omnipresente en Francia

• 1226 El pueblo originario de Nueva Caledonia reclama la independencia

• 1227 La justicia alemana declara legítima la vigilancia estatal sobre la AfD

• 1228 Intento de asesinato contra el primer ministro de Eslovaquia

• 1229 Estonia no se plantea el envío de tropas a Ucrania

• 1230 El jefe de la diplomacia de la Unión Europea defiende el papel de la UNRWA en Gaza

• 1231 El jefe de la diplomacia de la UE denuncia un posible ataque de Israel contra los civiles concentrados en Rafah

• 1232 Josep Borrell comenta el voto de la Asamblea General de la ONU sobre la adhesión de palestina

• 1233 El Consejo Europeo comenzará a entregar la ayuda financiera a Ucrania antes del fin del mandato de Zelenski

• 1234 El Consejo Europeo adopta medidas coercitivas unilaterales contra Irán

• 1235 La extraña “democracia” del parlamento Europeo

• 1236 El presidente de Serbia desea dar un paso hacia Ucrania

• 1237 Estados Unidas amenaza al gobierno de Georgia

• 1238 La CIA contra los hombres de Soros en Armenia y Georgia

• 1239 El presidente ucraniano maniobra para seguir en el poder cuando expire su mandato

• 1240 Los nacionalistas integristas ucranianos critican al secretario de Estado estadounidense

• 1241 El ejército ruso avanza en la región de Jarkov

• 1242 El presidente ruso nombra un civil a la cabeza del ministerio de Defensa

ÁFRICA

• 1243 Israel violó los Acuerdos de Camp David para tomar el control del paso fronterizo de Rafah

• 1245 Ex presidente derrocado de Costa de Marfil será candidato a la elección presidencial en 2025

• 1246 El ex presidente de Gabón, Alí Bongo, presenta una denuncia contra su sucesor

ASIA

• 1247 Las agencias de calificación de riesgos rebajan la calificación de Israel

• 1248 División en el gobierno de Israel sobre Gaza y sobre lo que sucederá “después” del conflicto

• 1249 División en la sociedad israelí sobre el servicio militar para los judíos ultraortodoxos

• 1250 El ministro israelí Itamar Ben-Gvir pone la entrega de los rehenes y de los prisioneros de guerra israelíes como condición previa a la entrega de ayuda humanitaria a la población de Gaza

• 1251 Los ganadores del premio Israel 2024 llaman a Netanyahu a no ceder ante los supremacistas

• 1252 Según The Times, el Hamas estaría preparando la instalación de una base en Turquía para asesinar dirigentes y personalidades israelíes

• 1253 El líder libanés Hassan Nasrallah recibe una delegación del Hamas

• 1254 Repatriación de un primer grupo de sirios desde Líbano

• 1255 Jordania afirma haber frustrado un proyecto de golpe de Estado

• 1256 Irak incrementa sus reservas de petróleo

• 1257 Emiratos Árabes Unidos no tiene intenciones de ayudar a que Israel cometa sus crímenes en palestina

• 1258 Rusia denuncia el carácter ilegal de la guerra de los anglosajones contra el movimiento yemenita Ansar Allah

• 1259 El emir de Kuwait disuelve el parlamento recién electo

• 1260 El presidente turco convierte en mezquita la iglesia de San Salvador de Cora

• 1261 Turquía aporta atención médica a combatientes heridos de la resistencia palestina

• 1262 Los médicos iraníes habían comprobado la eficacia de la ivermectina contra el Covid-19

• 1263 La Corte Suprema de la India libera un líder opositor para que participe en la campaña electoral

• 1264 Guerra de Estados Unidos contra China en Myanmar

• 1265 La ley de seguridad nacional del Reino Unido es más dura que la de Hong-Kong

• 1266 Reacción de Japón ante la propaganda estadounidense

• 1267 primeras confesiones judiciales en el escándalo de los fondos secretos del partido de gobierno japonés