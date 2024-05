Der Argentinier Javier Milei (Präsident der Republik), die Französin Marine Le Pen (Kandidatin des Rassemblement National bei zwei Präsidentschaftswahlen), der Portugiese André Ventura (Präsident von Chega! - Es reicht!), der Israeli Amichai Chikl (Minister der Diaspora), der Chilene José Antonio Kast (Präsident der Republikanischen Partei) und der Spanier Santiago Abascal (Präsident von Vox) werden physisch am Kongress "Europa Viva 2024" im Vistalegre Palast in Madrid teilnehmen.

Ungarns Viktor Orbán (Ministerpräsident), Italiens Giorgia Meloni (Präsidentin des Ministerrats) und die Amerikaner Matt Schlapp (Heritage Foundation) und Roger Severino (Ethics and Public Policy Center) werden per Videoschaltung an der Veranstaltung teilnehmen.

Die Verbindung zwischen all diesen Persönlichkeiten ist nicht ideologisch. Am Vorabend der Europawahlen ist sie finanziell. Die Veranstaltung wird von dem US-israelischen Straussianer [1] Elliott Abrams [2], Mitbegründer des Project fort he New American Century, Verwalter des National Endowment for Democracy (NED) und Präsident des Tikvah Fund [3] finanziert.

Nun aber "jener der zahlt, kommandiert".