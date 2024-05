Nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres en les plaçant en perspective. Nous avons débuté à l’été 2022 et avons progressivement constitué une équipe de spécialistes couvrant le monde entier. Ce bulletin est encore imparfait, mais il est déjà sans équivalent.

Au sommaire du numéro 89 :

ÉDITORIAL

• 1313 Les États-membres de l’Otan entreront-ils individuellement ou collectivement en guerre contre la Russie ?

AMÉRIQUES

• 1314 En 1983, un nazi canadien avait décerné un diplôme honoris causa au futur roi Charles III

• 1315 Le Congrès détourne vers le Pentagone une partie du plan en faveur de l’industrie des semi-conducteurs

• 1316 Donald Trump s’engage à retirer les États-Unis d’Ukraine

• 1317 Chuck Schumer dénonce une venue de Benjamin Netanyahu aux États-Unis

• 1318 La Chambre des représentants publie les documents de l’affaire Hunter Biden

• 1319 Le Pentagone assure que la Russie a installé dans l’espace des armes contre les satellites alliés

• 1320 Rapport chinois sur les Droits de l’homme aux États-Unis

EUROPE

• 1321 Boris Johnson reçoit une délégation du régiment Azov

• 1322 Rishi Sunak propose de rétablir le service militaire obligatoire

• 1323 La France s’apprête à adopter une loi interdisant les influences politiques extra-européennes

• 1324 Le service audiovisuel public français n’est pas neutre

• 1325 La Belgique, l’Espagne et le Portugal signent des accords de Sécurité avec l’Ukraine

• 1326 Rapprochement des points de vue français et allemands

• 1327 Annalena Baerbock chahutée en raison de sa politique pro-israélienne

• 1328 Le Danemark et la reconnaissance de l’État de Palestine

• 1329 Selon Radosław Sikorski, le Pentagone aurait prévu de riposter à l’usage de bombes nucléaires tactiques en Ukraine

• 1330 L’enquête sur la tentative d’assassinat de Robert Fico s’oriente vers une action de groupe

• 1331 Selon Viktor Orbán les médias et politiciens européens préparent leurs opinions publiques à une guerre contre la Russie

• 1332 L’Union européenne tente de contourner la souveraineté hongroise

• 1333 L’Union européenne et les Nations unies

• 1334 Le Conseil européen consulte des États arabes

• 1335 Selon Allianz, les Européens sont de moins en moins favorables à l’UE

• 1336 La Norvège ferme ses frontières aux touristes russes

• 1337 La Géorgie adopte définitivement la loi sur les ingérences étrangères

• 1338 Les ultra-nationalistes arméniens contre l’homme de Soros

• 1339 La Biélorussie suspend le Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe

• 1340 Volodymyr Zelensky accuse la Russie de brûler des livres ukrainiens

• 1341 L’Otan ne parvient toujours pas à utiliser ses munitions guidées dans les zones couvertes par le brouillage russe

• 1342 L’armée ukrainienne annonce avoir déjà signé l’envoi d’instructeurs français

• 1343 L’Ukraine attaque un élément de la défense nucléaire russe

• 1344 L’Ukraine utilise des armes chimiques autorisées ou non

• 1345 Une brigade 110 pratiquerait des expériences médicales sur des prisonniers russes vivants

• 1346 Les révélations de Mikhail Khodorkovsky jettent un éclairage troublant sur la privatisation des biens collectifs soviétiques

• 1347 Vladimir Poutine souhaite que son pays conserve son avance technologique en matière d’armement

• 1348 Selon Moscou la seule fonction de la Conférence sur la « formule de paix ukrainienne » est de légitimer le président non-élu Volodymyr Zelensky

• 1349 Le FSB affirme que l’attentat du Crocus City Hall avait été organisé par les services ukrainiens

• 1350 Proposition de paix ukrainienne de la Chine et du Brésil

AFRIQUE

• 1351 La Chine apporte son soutien à l’Égypte

• 1352 Washington dissuade Tunis de s’allier à Moscou

• 1353 Daesh empiète sur Al-Qaïda dans la corne de l’Afrique

• 1354 Le Kenya reconnu « allié majeur non-membre de l’Otan »

• 1355 Le Premier ministre tchadien, Succès Masra, démissionne

• ASIE

• 1356 Israël prend des mesures de rétorsion contre l’Espagne

• 1357 Israël Katz accuse Ali Khamenei et Yayah Sinwar de vouloir éliminer les Israëliens et Pedro Sánchez d’être leur complice

• 1358 Les FDI enquêtent sur 70 cas présumés de violations présumées des lois de la guerre

• 1359 Les FDI désignent une commission de surveillance des prisons militaires

• 1360 Attaque d’un camp de l’UNRWA à Rafah

• 1361 Omniprésence de la censure militaire israélienne

• 1362 Une commission d’enquête sur l’origine cachée de l’attaque du 7 octobre et sur la riposte équivoque des FDI

• 1363 Benny Gantz aurait conclu un pacte secret contre Benjamin Netanyahu avec les Haredim

• 1364 Le Mossad a tenté de faire chanter et de retourner la procureure Fatou Bensouda de la CPI

• 1365 Bilan humain de l’opération Épées de Fer

• 1366 La Palestine est soutenue par la Chine à l’Onu

• 1367 Hassan Nasrallah promet des surprises à Israël

• 1368 L’UE reconduit ses mesures coercitives unilatérales contre la Syrie

• 1369 L’Arabie saoudite rétablit son ambassade à Damas

• 1370 L’Iran exporte 3,6 millions de barils de pétrole par jour

• 1371 Le Corridor de transport international Nord-Sud (NTCS) pourrait traverser l’Afghanistan

• 1372 Sheikh Hasina dénonce l’entrisme états-unien dans le golfe du Bengale

• 1373 La Corée du Nord échoue à lancer un second satellite espion

• 1374 Sommet sino-nippon-sud-coréen

• 1375 La Chine propose sa médiation dans le conflit en mer Rouge

• 1376 L’APL simule la prise de Taïwan

• ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 1377 L’Assemblée générale de l’Onu instaure une journée mondiale de commémoration du génocide de Srebrenica

• 1378 La Cour internationale de Justice ordonne à Israël de se retirer de Rafah

• 1379 Des ONG demandent à la CPI de poursuivre Ursula von der Leyen pour « complicité de crimes de guerre »

• 1380 L’OCS résiste aux « trois forces » mises en branle par l’« Occident collectif »

• 1381 10° conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-États arabes