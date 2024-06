El retirado General israelí Yitzhak Brik [1] aseveró en el periódico Maariv que un conflicto entre Egipto e Israel, debido al sitio del ejército israelí a Rafah –en Gaza-sur, frontera con Egipto–, se convertiría en un "drama" para el atribulado gobierno del premier Netanyahu, ya que Israel carece de una "solución" para enfrentar a Egipto.

Según Brik, el ejército egipcio es uno de los más poderosos del Medio Oriente con alrededor 4 mil tanques, de los cuales 2 mil son modernos; además, de poderosos navíos y aviones de combate: "cancelar la paz con los egipcios sería una catástrofe de seguridad para Israel en todos los sentidos" y, en caso de un conflicto, "Israel no tendría más remedio que rezar a Dios".

El conflicto se puede desencadenar debido a la asfixia militar de la ciudad palestina de Rafah, donde se reporta que han sido obligados a una fuga nada graciosa alrededor de un millón de civiles [2] En sincronía, el canciller egipcio Sameh Choukri informó que su país "se asociará a la denuncia que presentó Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", según el portal Réseau Voltaire [3]. Al unísono, Egipto solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU oponerse a la invasión militar israelí de Rafah.

Sucede que “Israel violó los Acuerdos de Campo David [4] al penetrar con sus tanques la zona desmilitarizada denominada "Corredor Filadelfia": una "franja de tierra de 14 km de largo por 100 metros de ancho administrada desde 2005 por Egipto y la Autoridad Palestina" que hoy preside Mahmud Abbas. Réseau Voltaire asienta que "durante los nueve últimos años, Egipto ejerció en solitario el control del paso en Rafah, mientras el ejército de Israel ocupa el lado palestino del puesto fronterizo" y bloquea así la entrada de ayuda humanitaria.

Brik vaticina que se vislumbra en el horizonte "la guerra más horrible de Israel": los egipcios "van a enterrar a Israel, esto es una luz roja y una alarma de emergencia para todos los ciudadanos israelíes". El retirado general arguye que la invasión militar de Rafah "será el último clavo en el ataúd de la capacidad de Israel para derrotar a Hamas" y se angustia, pese a su formación profesional bélica, pues se aproxima una guerra regional, más peligrosa y horrible que el actual conflicto en la Franja de Gaza. Inculpó a los "cinco líderes de Israel" –se refiere al "gabinete de guerra" del premier Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant, el jefe del Estado Mayor Hertzi Halevi y los dos generales Benny Gantz y Gadi Eisenkot– de llevar a Israel a una “guerra regional (¡ megasic!)”.

Brik arremetió contra los cinco miembros del "gabinete de guerra", quienes, después de haber capturado "80 por ciento de la franja de Gaza, excluyendo Rafah, retiraron al ejército israelí" y "Hamas tomó nuevamente el control de toda la zona": “Perder ante Hamas y perder Egipto, los capitanes de guerra están llevando a Israel al desastre [5]”.

Sentencia que "la situación actual del ejército israelí es que no tiene el poder de colapsar a Hamas, incluso si la guerra se prolonga. Más aún: no puede mantener a Hezbolá alejado del otro lado del río Litani". ¡Todo lo contrario de la tóxica "guerra de propaganda" de Israel! Brik expone la “erosión (¡ megasic!) de la que es presa el ejército israelí y que puede expandirse si continúan una guerra que ya ha perdido su propósito y no ha logrado sus objetivos”.

Nueve días después al vaticinio de Brik sobre la insubordinación, un encapuchado del ejército israelí en Gaza amenazó con un “golpe militar (¡ megasic!)” en un video dirigido al premier Netanyahu –al puro estilo del cártel Jalisco Nueva Generación–, junto con 100 mil reservistas (¡ megasic!) para impedir la entrega del gobierno de Gaza a cualquiera de las agrupaciones palestinas [6]. El video fue compartido por Yair, el polémico hijo de 32 años del premier Netanyahu, quien hoy vive cómodamente en Miami [7].