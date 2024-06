Der pensionierte israelische General Yitzhak Brik [1] sagte der Zeitung Maariv , dass ein Konflikt zwischen Ägypten und Israel aufgrund der Belagerung von Rafah durch die israelische Armee – im südlichen Gazastreifen, an der Grenze zu Ägypten – zu einer Tragödie für die sehr beunruhigte Regierung von Premierminister Netanjahu werden würde, da Israel keine Lösung für den Umgang mit Ägypten habe.

Laut Brik ist die ägyptische Armee mit etwa 4000 Panzern, davon 2000 modernen, sowie leistungsstarken Schiffen und Kampfjets, eine der mächtigsten im Nahen Osten: Ein Friedensbruch mit den Ägyptern wäre in jeder Hinsicht eine Katastrophe für die Sicherheit Israels, und im Falle eines Konflikts hätte Israel keine andere Wahl, als sich auf Gott zu verlassen.

Auslöser des Konflikts könnte die militärische Erstickung der palästinensischen Stadt Rafah sein, in der bekanntlich fast eine Million Zivilisten zur Flucht gezwungen wurden [2]. Gleichzeitig kündigte der ägyptische Außenminister Sameh Shoukri an, dass sich sein Land der Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) anschließen werde, wie aus dem vertraulichen Bulletin des Voltaire-Netzwerks hervorgeht (Actualité internationale [3]). Gemeinsam forderte Ägypten den UN-Sicherheitsrat auf, sich der militärischen Invasion Israels in Rafah zu widersetzen.

"Israel hat jedoch gegen das Camp-David-Abkommen [4] verstoßen, indem es mit seinen Panzern in die entmilitarisierte Zone eingedrungen ist, die als Philadelphia-Korridor bekannt ist: ein 14 km langer und 100 Meter breiter Landstreifen, der seit 2005 von Ägypten und der Palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet wird, die derzeit von Mahmoud Abbas geleitet wird." Das Voltaire-Netzwerk erinnert daran, dass Ägypten in den letzten neun Jahren den Grenzübergang Rafah allein kontrolliert hat, während die israelische Armee die palästinensische Seite des Grenzübergangs besetzt und die Einreise humanitärer Hilfe blockiert hat.

Brik sagt voraus, dass der schrecklichste Krieg für Israel am Horizont bevorsteht: Die Ägypter werden Israel begraben, was ein rotes Signal und ein Notfallalarm für alle israelischen Bürger ist. Der pensionierte General sagt, dass die militärische Invasion von Rafah der letzte Sargnagel für Israels Fähigkeit sein wird, die Hamas zu besiegen, und er befürchtet, dass trotz seiner beruflichen Kriegserfahrung ein regionaler Krieg bevorsteht, der gefährlicher und schrecklicher ist als der aktuelle Konflikt im Gazastreifen. Er beschuldigte die fünf israelischen Führer - und bezog sich dabei auf das Kriegskabinett, das sich aus Premierminister Netanjahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant, IDF-Stabschef Hertzi Halevi und den beiden Generälen Benny Gantz und Gadi Eisenkot zusammensetzt - Israel in einen "regionalen Krieg (sic)" hineingezogen zu haben.

Brik kritisierte die fünf Mitglieder des Kriegskabinetts, die nach der Eroberung von 80 Prozent des Gazastreifens, mit Ausnahme von Rafah, die israelische Armee abzogen, was der Hamas erlaubte, die Kontrolle über das gesamte Gebiet zurückzugewinnen: "Die Kriegskapitäne verlieren gegen die Hamas und verlieren gegen Ägypten und führen Israel in die Katastrophe [5] ».

Er sagt, die derzeitige Situation der IDF sei, dass sie nicht die Macht habe, die Hamas zu zerschlagen, selbst wenn sich der Krieg hinzieht. Darüber hinaus kann sie die Hisbollah nicht über den Litani-Fluss zurückdrängen – ganz im Gegenteil von dem, was Israels giftige Kriegspropaganda predigt! Brik enthüllt "die Erosion (re-sic), von der die israelische Armee geplagt wird und die sich wahrscheinlich ausbreiten wird, wenn sie einen Krieg fortsetzt, der seine Daseinsberechtigung bereits verloren hat und seine Ziele nicht erreicht hat".

Neun Tage nach Briks Vorhersage über bevorstehenden Ungehorsam drohte ein vermummter israelischer Armeeangehöriger in Gaza in einem Video an Premierminister Netanjahu – ganz im Stil des Jalisco-Kartells "Nueva generación" – mit 100 000 Reservisten (Mega-Sic), um die Übergabe der Gaza-Regierung an eine der palästinensischen Gruppen zu verhindern [6]. Das Video wurde von Yair geteilt, dem umstrittenen 32-jährigen Sohn von Premierminister Netanjahu, der jetzt bequem in Miami lebt [7].