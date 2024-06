Pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri, abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette di avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Nel sommario del n° 89

EDITORIALE

• 1313 Gli Stati membri della Nato entreranno in guerra contro la Russia individualmente o collettivamente?

AMERISCHE

• 1314 Nel 1983 un nazista canadese conferì una laurea ad honorem al futuro re Carlo III

• 1315 Il Congresso gira al Pentagono parte del piano a favore dell’industria dei semiconduttori

• 1316 Donald Trump s’impegna a ritirare gli Stati Uniti dall’Ucraina

• 1317 Chuck Schumer contrario a una visita di Benjamin Netanyahu negli Stati Uniti

• 1318 La Camera dei Rappresentanti pubblica i documenti dell’affare Hunter Biden

• 1319 Il Pentagono afferma che la Russia ha installato nello spazio armi contro i satelliti alleati

• 1320 Rapporto cinese sui diritti umani negli Stati Uniti

EUROPA

• 1321 Boris Johnson riceve una delegazione del reggimento Azov

• 1322 Rishi Sunak propone il ripristino del servizio militare obbligatorio

• 1323 La Francia si appresta ad approvare una legge che vieta le influenze politiche extra-europee

• 1324 Il servizio pubblico radiotelevisivo francese non è neutrale

• 1325 Belgio, Spagna e Portogallo firmano accordi di sicurezza con l’Ucraina

• 1326 Avvicinamento dei punti di vista di Francia e Germania

• 1327 Annalena Baerbock clamorosamente contestata per la sua politica filoisraeliana

• 1328 La Danimarca e il riconoscimento dello Stato di Palestina

• 1329 Secondo Radoslaw Sikorski, il Pentagono avrebbe previsto di rispondere all’uso di bombe nucleari tattiche in Ucraina

• 1330 L’indagine sull’attentato a Robert Fico indirizzata verso un’azione di gruppo

• 1331 Secondo Viktor Orban, i media e i politici europei stanno preparando l’opinione pubblica alla guerra con la Russia

• 1332 L’Unione Europea tenta di aggirare la sovranità dell’Ungheria

• 1333 L’Unione europea e le Nazioni Unite

• 1334 Il Consiglio europeo consulta gli Stati arabi

• 1335 Secondo Allianz, gli europei sono sempre meno favorevoli alla Ue

• 1336 La Norvegia chiude le frontiere ai turisti russi

• 1337 La Georgia adotta definitivamente la legge contro le ingerenze straniere

• 1338 Gli ultranazionalisti armeni contro l’uomo di Soros

• 1339 La Bielorussia sospende il Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa

• 1340 Volodymyr Zelensky accusa la Russia di bruciare libri ucraini

• 1341 La Nato non è ancora in grado di usare le munizioni teleguidate nelle zone coperte dall’interferenza russa

• 1342 L’esercito ucraino annuncia di aver già firmato per l’invio di istruttori francesi

• 1343 L’Ucraina attacca un elemento della difesa nucleare russa

• 1344 L’Ucraina utilizza armi chimiche autorizzate e non autorizzate

• 1345 La Brigata 110 praticherebbe esperimenti medici su prigionieri russi in vita

• 1346 Le rivelazioni di Mikhail Khodorkovsky gettano una luce inquietante sulla privatizzazione dei beni pubblici sovietici

• 1347 Vladimir Putin vuole che il suo Paese mantenga il vantaggio tecnologico negli armamenti

• 1348 Secondo Mosca, l’unica funzione della Conferenza sulla “formula di pace ucraina” è legittimare il presidente non-eletto Volodymyr Zelensky

• 1349 L’FSB afferma che l’attentato al Crocus City Hall è stato organizzato dai servizi ucraini

• 1350 Proposta di pace per l’Ucraina di Cina e Brasile

AFRICA

• 1351 L a Cina offre sostegno all’Egitto

• 1352 Washington dissuade Tunisi dall’allearsi con Mosca

• 1353 Daesh prevale su Al Qaeda nel Corno d’Africa

• 1354 Il Kenya riconosciuto «alleato primario non-membro della Nato»

• 1355 Si dimette il primo ministro ciadiano, Succès Masra

ASIA

• 1356 Israele adotta misure di ritorsione contro la Spagna

• 1357 Israel Katz accusa Ali Khamenei e Yayah Sinwar di voler eliminare gli israeliani, nonché Pedro Sanchéz di essere loro complice

• 1358 Le FDI indagano su 70 casi di presunte violazioni delle leggi di guerra

• 1359 Le FDI nominano una commissione per monitorare le prigioni militari

• 1360 Attacco a un campo UNRWA a Rafah

• 1361 Onnipresenza della censura militare israeliana

• 1362 Una commissione d’inchiesta sulla preparazione dell’attacco del 7 ottobre e sull’equivoca risposta delle FDI

• 1363 Benny Gantz avrebbe stretto un patto segreto con gli Haredim contro Benjamin Netanyahu

• 1364 Il Mossad tentò di ricattare e arruolare la procuratrice della CPI Fatou Bensouda

• 1365 Il bilancio umano dell’Operazione Spade di ferro

• 1366 All’Onu la Cina sostiene la Palestina

• 1367 Hassan Nasrallah promette sorprese a Israele

• 1368 La Ue proroga le misure coercitive unilaterali contro la Siria

• 1369 L’Arabia Saudita ripristina l’ambasciata a Damasco

• 1370 L’Iran esporta 3,6 milioni di barili di petrolio al giorno

• 1371 Il Corridoio di trasporto internazionale Nord-Sud (NTCS) potrebbe attraversare l’Afghanistan

• 1372 Sheikh Hasina denuncia l’ingerenza degli Stati Uniti nel Golfo del Bengala

• 1373 La Corea del Nord fallisce il lancio di un secondo satellite-spia

• 1374 Vertice sino-giapponese-sudcoreano

• 1375 La Cina offre mediazione nel conflitto nel Mar Rosso

• 1376 L’Esercito Popolare di Liberazione simula la conquista di Taiwan

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• 1377 L’Assemblea generale dell’Onu istituisce una giornata mondiale per commemorare il genocidio di Srebrenica

• 1378 La Corte internazionale di giustizia ordina a Israele di ritirarsi da Rafah

• 1379 ONG chiedono alla CPI di perseguire Ursula von der Leyen per «complicità in crimini di guerra»

• 1380 L’OCS resiste alle “tre forze” messe in pista dall’“Occidente collettivo”

• 1381 10^ conferenza ministeriale del Forum di cooperazione Cina-Stati arabi