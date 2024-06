En los últimos meses hemos creado una red internacional de informantes para editar y mejorar un boletín semanal dedicado al fin de la hegemonía occidental y la transición a un mundo multipolar.

Resumen del número 89:

EDITORIAL

• 1313 ¿Entrarán en guerra contra Rusia los países miembros de la OTAN? ¿Lo harán individualmente o de forma colectiva?

AMÉRICAS

• 1314 En 1983, el hoy rey Carlos III del Reino Unido aceptó en Canadá un diploma otorgado por un nazi ucraniano

• 1315 El Congreso estadounidense desvía hacia el Pentágono parte de los fondos asignados al desarrollo de la fabricación de semiconductores

• 1316 Donald Trump se compromete a sacar a Estados Unidos de Ucrania

• 1317 El presidente de la mayoría demócrata en el Senado estadounidense no quiere a Netanyahu en Estados Unidos

• 1318 La Cámara de Representantes de Estados Unidos publica los documentos sobre el caso de Hunter Biden

• 1319 El Pentágono asegura que Rusia ha desplegado en el espacio exterior armas que podría utilizar contra los satélites de sus enemigos

• 1320 China publica su informe anual sobre los derechos humanos en Estados Unidos

EUROPA

• 1321 Ex primer ministro británico recibe una delegación del regimiento Azov ucraniano

• 1322 El jefe del gobierno británico propone reinstaurar el servicio militar

• 1323 Francia se dispone a adoptar una ley contra las influencias políticas “extraeuropeas”

• 1324 La radio y la televisión públicas francesas no son neutrales

• 1325 Bélgica, España y Portugal firman acuerdos de seguridad con Ucrania

• 1326 Francia y Alemania tratan de “acercar” sus puntos de vista

• 1327 Abuchean a la jefa de la diplomacia alemana por su política proisraelí

• 1328 Dinamarca no reconocerá el Estado palestino

• 1329 El ministro de Exteriores de Polonia afirma que Estados Unidos tiene previsto responder al posible uso de bombas nucleares tácticas en Ucrania

• 1330 La investigación sobre el atentado contra el primer ministro de Eslovaquia se orienta hacia una acción colectiva

• 1331 El primer ministro de Hungría declara que la prensa y los políticos europeos están preparando la opinión pública para una guerra contra Rusia

• 1332 La Unión Europea trata de evadir la soberanía de Hungría

• 1333 La Unión Europea y las Naciones Unidas

• 1334 Presencia de varios Estados árabes en el Consejo Europeo

• 1335 Según la aseguradora Allianz, los europeos son cada vez menos favorables a la Unión Europea

• 1336 Noruega cierra sus fronteras a los turistas rusos

• 1337 El parlamento de Georgia adopta definitivamente la ley contra la injerencia extranjera

• 1338 Los ultranacionalistas armenios desfilan contra el hombre de George Soros

• 1339 Bielorrusia suspende el Tratado sobre las Fuerzas Convencionales en Europa

• 1340 El presidente ucraniano acusa a Rusia de quemar libros ucranianos

• 1341 Las municiones guiadas de la OTAN siguen siendo inútiles en las zonas protegidas por los dispositivos rusos de defensa electrónica

• 1342 El jefe de las fuerzas armadas ucranianas dice haber autorizado el envío de instructores militares franceses a Ucrania

• 1343 Ataque ucraniano contra un elemento de la defensa nuclear rusa

• 1344 Las fuerzas armadas ucranianas utilizan armas químicas, autorizadas o no

• 1345 Las fuerzas armadas ucranianas tienen una unidad que utiliza prisioneros rusos como conejillos de indias

• 1346 Revelaciones de un oligarca muestran la corrupción que rodeó la privatización de los bienes colectivos soviéticos

• 1347 El presidente Putin estima que Rusia debe conservar su ventaja tecnológica en materia de armamento

• 1348 Para Moscú el único objetivo de la conferencia sobre la “fórmula ucraniana de paz” es legitimar la permanencia de Zelenski en el poder

• 1349 El FSB dice haber comprobado que la masacre del Crocus City Hall fue organizada por los servicios ucranianos

• 1350 China y Brasil presentan una propuesta de paz para Ucrania

ÁFRICA

• 1351 China garantiza su apoyo a Egipto

• 1352 Estados Unidos trata de convencer a Túnez de que no se alíe a Rusia

• 1353 Daesh interfiere a Al-Qaeda en el Cuerno de África

• 1354 Kenia se convierte en “aliado mayor no miembro de la OTAN”

• 1355 Dimisión del primer ministro de Chad

ASIA

• 1356 Represalias de Israel contra España

• 1357 El ministro de Exteriores de Israel afirma que el primer ministro de España es “cómplice” en la eliminación de israelíes

• 1358 El ejército de Israel investiga 70 presuntas violaciones de las leyes de la guerra

• 1359 El ejército de Israel crea una comisión de “vigilancia” de las cárceles militares

• 1360 Israel ataca un campamento de la UNRWA en Rafah

• 1361 Omnipresencia de la censura militar en Israel

• 1362 Líder opositor israelí propone crear una comisión investigadora sobre el verdadero origen del ataque del 7 de octubre y la peculiar respuesta del ejército israelí

• 1363 El opositor Benny Gantz podría haber llegado a un acuerdo secreto con los judíos ultraortodoxos contra el primer ministro Netanyahu

• 1364 El Mosad israelí trató de chantajear a la anterior fiscal-jefe de la Corte Penal Internacional

• 1365 Balance humano de la operación israelí “Espada de Hierro”

• 1366 Apoyo de China a Palestina en la ONU

• 1367 El líder del Hezbollah libanés promete “sorpresas” a Israel

• 1368 La Unión Europea prolonga sus medidas coercitivas unilaterales contra Siria

• 1369 Arabia Saudita reabre su embajada en Siria

• 1370 Irán exporta diariamente 3,6 millones de barriles de petróleo

• 1371 El Corredor de Transporte Internacional Norte-Sur podría pasar por Afganistán

• 1372 La jefa del gobierno de Bangladesh denuncia la voluntad injerencista de Estados Unidos en el Golfo de Bengala

• 1373 Lanzamiento frustrado de un segundo satélite espía norcoreano

• 1374 China, Japón y Corea del Sur realizan un encuentro de muy alto nivel

• 1375 China propone servir de mediador en el Mar Rojo

• 1376 Las fuerzas armadas chinas simulan la toma de Taiwán

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• 1377 La Asamblea General de la ONU instaura un día mundial de conmemoración del “genocidio” de Srebrenica

• 1378 La Corte Internacional de Justicia ordena a Israel que se retire de Rafah

• 1379 Varias ONGs solicitan a la CPI que enjuicie a la presidente de la Comisión Europea por “complicidad en crímenes de guerra”

• 1380 La OCS resiste ante las “tres fuerzas” movilizadas por el “Occidente colectivo”

• 1381 Celebran la 10ª Conferencia ministerial del Foro de Cooperación entre China y los Estados árabes